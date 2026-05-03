El jugo verde y los beneficios que tiene tomarlo todas las mañanas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo verde se ha convertido en una bebida popular para comenzar el día por su combinación de verduras, frutas y hierbas frescas. Esta mezcla suele incluir ingredientes como espinaca, apio, pepino, piña, manzana y jugo de limón, lo que resulta en un aporte variado de vitaminas, minerales y fibra. Consumir jugo verde por las mañanas es una manera sencilla de incrementar el consumo de vegetales y proporcionar energía al cuerpo desde temprano.

Las personas que integran el jugo verde a su rutina matutina reportan mejor digestión y mayor sensación de ligereza durante el día. Tomarlo en ayunas facilita la absorción de nutrientes y puede ayudar a establecer hábitos más saludables. Además, su preparación es rápida y se adapta a los gustos y necesidades de cada quien, permitiendo incorporar diferentes ingredientes según los objetivos personales.

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Beneficios digestivos y de desintoxicación del jugo verde

Un vaso de jugo de espinaca y chía, bebida refrescante y nutritiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de fibra y agua en el jugo verde favorece el funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a eliminar toxinas:

Mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

Estimula la función hepática y renal, facilitando la eliminación de desechos.

Contribuye a mantener la flora intestinal en equilibrio.

El consumo en ayunas puede reducir la sensación de inflamación abdominal.

Ayuda a controlar la acidez estomacal y favorece la digestión ligera.

Aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes

Tomar jugo verde cada mañana es una forma práctica de cubrir parte de los requerimientos diarios de micronutrientes:

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Rico en vitamina C, E y K, presentes en espinaca, apio y frutas cítricas.

Aporta minerales como potasio, magnesio y hierro, que mantienen la energía y la función muscular.

Las verduras de hoja verde contienen antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo.

Contribuye a fortalecer el sistema inmunológico.

El consumo regular puede mejorar el aspecto de la piel y el cabello.

Opciones y recomendaciones para preparar jugo verde en casa

(Imagen Ilustrativa Infobae).

La versatilidad del jugo verde permite adaptar la receta según preferencias y necesidades personales:

Combina espinaca, pepino, apio y manzana verde para un sabor fresco y ligero.

Agrega piña o naranja para endulzar de forma natural.

Incorpora jengibre o limón para un toque cítrico y mayor efecto digestivo.

Utiliza agua natural, agua de coco o hielo para ajustar la consistencia.

Prepara el jugo al momento para conservar los nutrientes y evitar la oxidación.

Incluir el jugo verde en el desayuno ayuda a mantener una hidratación adecuada y a comenzar el día con nutrientes esenciales. Es recomendable acompañarlo de una alimentación balanceada y variada para potenciar sus beneficios a largo plazo.

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