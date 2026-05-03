México

El jugo verde y los beneficios que tiene tomarlo todas las mañanas

Esta bebida es fácil de hacer y buena para la salud

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Jugo verde elaborado con pepino fresco y chayote, opción natural y saludable que hidrata, nutre y complementa una alimentación balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo verde se ha convertido en una bebida popular para comenzar el día por su combinación de verduras, frutas y hierbas frescas. Esta mezcla suele incluir ingredientes como espinaca, apio, pepino, piña, manzana y jugo de limón, lo que resulta en un aporte variado de vitaminas, minerales y fibra. Consumir jugo verde por las mañanas es una manera sencilla de incrementar el consumo de vegetales y proporcionar energía al cuerpo desde temprano.

Las personas que integran el jugo verde a su rutina matutina reportan mejor digestión y mayor sensación de ligereza durante el día. Tomarlo en ayunas facilita la absorción de nutrientes y puede ayudar a establecer hábitos más saludables. Además, su preparación es rápida y se adapta a los gustos y necesidades de cada quien, permitiendo incorporar diferentes ingredientes según los objetivos personales.

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Beneficios digestivos y de desintoxicación del jugo verde

Bebida verde de espinaca con semillas de chía, rica en nutrientes y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un vaso de jugo de espinaca y chía, bebida refrescante y nutritiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de fibra y agua en el jugo verde favorece el funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a eliminar toxinas:

  • Mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.
  • Estimula la función hepática y renal, facilitando la eliminación de desechos.
  • Contribuye a mantener la flora intestinal en equilibrio.
  • El consumo en ayunas puede reducir la sensación de inflamación abdominal.
  • Ayuda a controlar la acidez estomacal y favorece la digestión ligera.

Aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes

Tomar jugo verde cada mañana es una forma práctica de cubrir parte de los requerimientos diarios de micronutrientes:

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  • Rico en vitamina C, E y K, presentes en espinaca, apio y frutas cítricas.
  • Aporta minerales como potasio, magnesio y hierro, que mantienen la energía y la función muscular.
  • Las verduras de hoja verde contienen antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo.
  • Contribuye a fortalecer el sistema inmunológico.
  • El consumo regular puede mejorar el aspecto de la piel y el cabello.

Opciones y recomendaciones para preparar jugo verde en casa

Recetas fáciles de jugos verdes, combinaciones de jugo detox, fortalecimiento inmunológico con jugo natural - (Imagen Ilustrativa Infobae).
(Imagen Ilustrativa Infobae).

La versatilidad del jugo verde permite adaptar la receta según preferencias y necesidades personales:

  • Combina espinaca, pepino, apio y manzana verde para un sabor fresco y ligero.
  • Agrega piña o naranja para endulzar de forma natural.
  • Incorpora jengibre o limón para un toque cítrico y mayor efecto digestivo.
  • Utiliza agua natural, agua de coco o hielo para ajustar la consistencia.
  • Prepara el jugo al momento para conservar los nutrientes y evitar la oxidación.

Incluir el jugo verde en el desayuno ayuda a mantener una hidratación adecuada y a comenzar el día con nutrientes esenciales. Es recomendable acompañarlo de una alimentación balanceada y variada para potenciar sus beneficios a largo plazo.

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