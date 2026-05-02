México

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez, El Químico, dijo que Rocha Moya lo amenazó de muerte para que aceptara renunciar como alcalde de Mazatlán

Guardar
El presidente Andrés Manuel López Obrador brinda su respaldo al Gobernador Rubén Rocha Moya, luego de que se diera a conocer a través de una carta difundida por el abogado de Ismael "Mayo" Zambada (actualmente preso en Estados Unidos), que su cliente fue emboscados en una supuesta cita con el mandatario estatal, a la cual también asistió Héctor Melesio Cuén Ojeda (quién fue asesinado),esto para resolver las diferencias en torno a la Universidad Autónoma de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM
AMLO habría sido obligado a aceptar que Rocha Moya fuera el candidato a la gubernatura de Sinaloa en 2021, según lo declarado por Benítez. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

Luis Guillermo Benítez, El Químico, ex alcalde de Mazatlán, Sinaloa, quien durante la gestión de Rubén Rocha Moya, presuntamente fue orillado a dejar el poder, dio una entrevista al periodista Juan Pablo Pérez-Díaz, en la que dio a conocer detalles sobre el hecho.

Benítez dijo que la solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y otros altos funcionarios de la entidad, no tenía duda que venía a cambiar la historia política, no solo de Sinaloa, sino de todo el país.

PUBLICIDAD

Dijo que era la primera vez que se daba esta solicitud en la historia de México y que estaba enterado de que la Fiscalía General de la República no aceptaba la extradición, por lo que tendrán que venir represalias muy fuertes del gobierno de Estados Unidos.

Aseguró que él era un perseguido político, pues el gobernador siempre estuvo enterado de los proyectos de Mazatlán, que muchos de ellos se quedaron en el “tintero”, y le había dicho que estaban perfectos y que siguiera así, sin embargo, señaló en la entrevista, a los meses le llamó y le dijo que lo que había hecho estaba mal y era muy grave, y que si no renunciaba, ya sabía lo que le podía pasar, pues él había nacido en Badiraguato, Sinaloa, un histórico lugar conocido como la cuna del narcotráfico en México, pues de ahí son originarios diversos capos del país, entre ellos, Joaquín El Chapo Guzmán.

PUBLICIDAD

“Yo eso no entiendo como una amenaza de muerte, y honestamente sentí miedo en ese momento, y dije yo: bueno, si así están las cosas lo pensé, y decidí firmar y aceptar que renunciaba, pero la verdad es que fui obligado”, expuso.

Rocha Moya fue acusado de cargos relacionados con el narcotráfico por el gobierno de EEUU. EFE/ Juan Carlos Cruz
Rocha Moya fue acusado de cargos relacionados con el narcotráfico por el gobierno de EEUU. EFE/ Juan Carlos Cruz

Además, dijo que la elección del candidato a la gubernatura del estado en 2021 por Morena, en la que él participó, no había sido justa.

“Quien ganó la encuesta, y eso lo reconoce el propio Rocha Moya, fue un servidor, gané la encuesta en Sinaloa, pero previamente, ayudado por quien es la cuna de Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, me fincaron una acusación que no existía para sacarme del camino a la candidatura al gobierno de Sinaloa”.

Dijo que muy probablemente, la elección del 2021 fue una narcoelección, y que tenía relatos de personas que le dijeron como Rocha Moya compró a muchos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con millones de pesos.

“Formaron un círculo alrededor del presidente López Obrador para que yo no fuera el candidato, porque ya habían hecho negociaciones con Rocha Moya, eso ya no me duele, ya le di vuelta a la historia”, y dijo que ahora lo que me interesaba era que Rocha Moya fuera juzgado, de preferencia, en Estados Unidos, pues en México podrían evadir el caso.

Además, dijo que estaba seguro que el expresidente López Obrador quería que él fuera el candidato a la gubernatura en 2021, sin embargo, no iba a imponerlo. “Fue cercado y obligado a que decidiera por Rocha Moya”, aseguró.

QUÍMICO BENÍTEZ
El Químico fue amenzado por Rocha Moya para renunciar a la alcaldía de Mazatlán.

Dijo no saber quién había obligado a AMLO a tomar esa decisión, pero que tenía fuentes que le habían asegurado que Rocha Moya había repartido 40 millones de pesos a cada uno en ese momento.

También dijo que el senador Inzunza era el cerebro detrás de Rocha Moya.

Temas Relacionados

AMLORubén Rocha MoyaMazatlánamenazaLuis Guillermo BenítezexalcaldeEstados Unidosnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

Esta combinación potencia el aporte de fibra, antioxidantes y ácidos grasos omega-3

La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

El cibercrimen al servicio de la estructura delictiva vinculada a Rocha Moya

Organizaciones como el Cártel de Sinaloa han evolucionado, integran herramientas tecnológicas para ampliar su alcance y reducir riesgos. El uso de criptomonedas como Bitcoin, Monero o Tether permite lavar ganancias de manera más eficiente y transfronteriza

El cibercrimen al servicio de la estructura delictiva vinculada a Rocha Moya

Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

Las consecuencias incluyen la pérdida total de información y la exposición de datos sensibles

Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Oviedo llega como último de la tabla

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Madres buscadoras hallan restos óseos de mujeres y hombres en fosas clandestinas Nicolás Romero y Zumpango

ENTRETENIMIENTO

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

DEPORTES

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?