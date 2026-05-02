AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

AMLO habría sido obligado a aceptar que Rocha Moya fuera el candidato a la gubernatura de Sinaloa en 2021, según lo declarado por Benítez. FOTO: JOSÉ BETANZOS/CUARTOSCURO.COM

Luis Guillermo Benítez, El Químico, ex alcalde de Mazatlán, Sinaloa, quien durante la gestión de Rubén Rocha Moya, presuntamente fue orillado a dejar el poder, dio una entrevista al periodista Juan Pablo Pérez-Díaz, en la que dio a conocer detalles sobre el hecho.

Benítez dijo que la solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y otros altos funcionarios de la entidad, no tenía duda que venía a cambiar la historia política, no solo de Sinaloa, sino de todo el país.

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Dijo que era la primera vez que se daba esta solicitud en la historia de México y que estaba enterado de que la Fiscalía General de la República no aceptaba la extradición, por lo que tendrán que venir represalias muy fuertes del gobierno de Estados Unidos.

Aseguró que él era un perseguido político, pues el gobernador siempre estuvo enterado de los proyectos de Mazatlán, que muchos de ellos se quedaron en el “tintero”, y le había dicho que estaban perfectos y que siguiera así, sin embargo, señaló en la entrevista, a los meses le llamó y le dijo que lo que había hecho estaba mal y era muy grave, y que si no renunciaba, ya sabía lo que le podía pasar, pues él había nacido en Badiraguato, Sinaloa, un histórico lugar conocido como la cuna del narcotráfico en México, pues de ahí son originarios diversos capos del país, entre ellos, Joaquín El Chapo Guzmán.

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“Yo eso no entiendo como una amenaza de muerte, y honestamente sentí miedo en ese momento, y dije yo: bueno, si así están las cosas lo pensé, y decidí firmar y aceptar que renunciaba, pero la verdad es que fui obligado”, expuso.

Rocha Moya fue acusado de cargos relacionados con el narcotráfico por el gobierno de EEUU. EFE/ Juan Carlos Cruz

Además, dijo que la elección del candidato a la gubernatura del estado en 2021 por Morena, en la que él participó, no había sido justa.

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“Quien ganó la encuesta, y eso lo reconoce el propio Rocha Moya, fue un servidor, gané la encuesta en Sinaloa, pero previamente, ayudado por quien es la cuna de Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, me fincaron una acusación que no existía para sacarme del camino a la candidatura al gobierno de Sinaloa”.

Dijo que muy probablemente, la elección del 2021 fue una narcoelección, y que tenía relatos de personas que le dijeron como Rocha Moya compró a muchos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con millones de pesos.

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“Formaron un círculo alrededor del presidente López Obrador para que yo no fuera el candidato, porque ya habían hecho negociaciones con Rocha Moya, eso ya no me duele, ya le di vuelta a la historia”, y dijo que ahora lo que me interesaba era que Rocha Moya fuera juzgado, de preferencia, en Estados Unidos, pues en México podrían evadir el caso.

Además, dijo que estaba seguro que el expresidente López Obrador quería que él fuera el candidato a la gubernatura en 2021, sin embargo, no iba a imponerlo. “Fue cercado y obligado a que decidiera por Rocha Moya”, aseguró.

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El Químico fue amenzado por Rocha Moya para renunciar a la alcaldía de Mazatlán.

Dijo no saber quién había obligado a AMLO a tomar esa decisión, pero que tenía fuentes que le habían asegurado que Rocha Moya había repartido 40 millones de pesos a cada uno en ese momento.

También dijo que el senador Inzunza era el cerebro detrás de Rocha Moya.

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