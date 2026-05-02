Lorde se molesta con los mexicanos en su concierto del Palacio de los Deportes

La cantante vivió un momento incómodo en CDMX.

La noche del 1 de mayo se llevó a cabo el último concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México como parte de su paso por el país con el Ultrasound World Tour, gira que promociona su más reciente trabajo discográfico Virgin.

El espectáculo que reunió a 17 mil fanáticos se llevó a cabo sin retrasos y con absoluto éxito. La intérprete de Royals se mostró sorprendida casi desde el principio del show por la entrega de los fans mexicanos y, en más de una ocasión, expresó el amor que siente por el país.

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Sin embargo, casi al final de la noche, Lorde vivió un incómodo momento debido a la actitud de ciertos asistentes.

Lorde se enoja durante “David”

La cantante vivió un momento incómodo durante "David"

En la recta final del concierto, la cantante bajó del escenario y cruzó, caminando entre los fans, la explanada del Palacio de los Deportes para dirigirse a una pequeña tarima secundaria y terminar el show.

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Pero lo que sería un emotivo encuentro cercano entre los mexicanos y la cantante, se convirtió en un episodio incómodo, al menos para ella. Mientras caminaba entonando David, un grupo de fans no pudieron controlar la emoción y la empujaron, provocando molestia y reclamos de la cantante, mismos que quedaron registrados en las pantallas del Palacio de los Deportes.

Pese al momento de tensión, Lorde logró llegar al escenario secundario e interpretó Girl, so confusing y Ribs.

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La exitosa carrera de Lorde, en el tiempo

REUTERS/Mario Anzuoni

2012 : Lanza su primer EP, “The Love Club”, de forma independiente en Nueva Zelanda. La canción “Royals” empieza a ganar popularidad.

2013 : Publica su álbum debut “Pure Heroine”. “Royals” se convierte en éxito internacional, encabezando listas en varios países y obteniendo premios.

2014 : Gana premios internacionales, incluyendo Grammys. Participa en la banda sonora de la película “The Hunger Games: Mockingjay – Part 1” con “Yellow Flicker Beat”.

2017 : Lanza su segundo álbum de estudio, “Melodrama”, producido junto con Jack Antonoff. El disco recibe elogios y es nominado al Grammy como Álbum del Año.

2018-2020 : Realiza giras internacionales y participa en festivales importantes. Toma una pausa de la industria para enfocarse en su vida personal y nuevos proyectos.

2021 : Regresa con “Solar Power”, su tercer álbum, mostrando una nueva dirección musical y estética. Promueve el disco con una gira internacional.

2025-2026: Tras años de ausencia, Lorde publica “Virgin” y se enfrasca en su más reciente tour: “Ultrasound”