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Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026

Pese a su edad y una reciente lesión, el defensor histórico de Japón buscará meterse en la lista definitiva para el Mundial 2026

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El histórico jugador japonés buscará meterse en el Mundial 2026 con 39 años. REUTERS/Marko Djurica
El histórico jugador japonés buscará meterse en el Mundial 2026 con 39 años. REUTERS/Marko Djurica

A sus 39 años, Yuto Nagatomo continúa desafiando las leyes de la longevidad en el fútbol de alta competición.

El veterano lateral del FC Tokyo ha demostrado una vez más que la disciplina y la mentalidad son pilares fundamentales para mantenerse vigente en la élite.

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Tras un periodo de incertidumbre marcado por las exigencias físicas de la liga japonesa, el defensor se encuentra en una fase crucial de su carrera, con la mirada puesta en un objetivo que parecía inalcanzable para muchos: disputar su quinta Copa del Mundo en 2026.

Cuál fue su lesión

El camino de Nagatomo en los últimos meses no ha estado exento de dificultades.

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El defensor sufrió una rotura fibrilar en el isquiotibial derecho, una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes y medio.

Esta dolencia, común en jugadores de su explosividad pero delicada a su edad, requirió un proceso de rehabilitación meticuloso bajo la supervisión del cuerpo médico del FC Tokyo.

No obstante, las noticias más recientes confirman que el jugador se ha reintegrado por completo a los entrenamientos grupales en el complejo de Kodaira.

Nagatomo busca meterse a su quinta Copa del Mundo. REUTERS/John Sibley
Nagatomo busca meterse a su quinta Copa del Mundo. REUTERS/John Sibley

Quién es Yuto Nagatomo

Yūto Nagatomo es un futbolista profesional japonés que se desempeña principalmente como lateral izquierdo, aunque su capacidad ambidiestra le permite jugar por ambas bandas.

Es reconocido como uno de los defensas asiáticos más importantes de la historia, destacando por su enorme resistencia física, velocidad y compromiso táctico.

Tras iniciar su carrera en el FC Tokyo en 2007, dio el salto a Europa para jugar en el Cesena y posteriormente consolidarse en el Inter de Milán, donde disputó ocho temporadas y ganó la Copa Italia en 2011.

También tuvo pasos exitosos por el Galatasaray de Turquía y el Olympique de Marsella en Francia, antes de regresar a su club de origen, el FC Tokyo, en 2021.

Nagatomo jugó en el Inter de Milán. REUTERS/Gareth Bumstead
Nagatomo jugó en el Inter de Milán. REUTERS/Gareth Bumstead

El objetivo final: la Copa del Mundo 2026

La recuperación de Nagatomo trasciende el ámbito de su club, ya que tiene implicaciones directas en la Selección Nacional de Japón.

Con el anuncio de la lista de convocados para el Mundial 2026 programado para el próximo 15 de mayo, el jugador dispone de un margen estrecho de tres partidos en liga para demostrar que mantiene el ritmo competitivo necesario.

Su meta es histórica: convertirse en uno de los pocos futbolistas en participar en cinco ediciones del Mundial.

La figura de Nagatomo dentro del vestuario de los “Samuráis Azules” es vista como una extensión del cuerpo técnico en el campo.

Su experiencia en ligas europeas de primer orden, como la Serie A italiana, le otorga una jerarquía que el seleccionador valora para guiar a las nuevas generaciones.

A pesar de la competencia con talentos emergentes, su capacidad para cubrir ambas bandas y su incansable despliegue físico lo mantienen como un candidato serio para la lista definitiva, siempre que su respuesta física tras la lesión del isquiotibial sea satisfactoria en los próximos compromisos ligueros.

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