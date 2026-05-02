Así será la fiesta hidalguense en el corazón de CDMX; música, gastronomía y mucho más: cuándo y dónde será

Quienes asistan podrán disfrutar de desfiles, danzas rituales, comparsas, bandas de viento, huapango y puestas en escena que reflejan la diversidad cultural de más de 50 municipios de la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival “Hidalgo en Los Pinos” llevará una muestra representativa de la cultura hidalguense al Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

Quienes asistan podrán disfrutar de desfiles, danzas rituales, comparsas, bandas de viento, huapango y puestas en escena que reflejan la diversidad cultural de más de 50 municipios de la entidad.

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El evento, organizado por la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado de Hidalgo, reunirá a más de 900 artistas, artesanos, cocineras tradicionales, talleristas y productores locales en una programación que abarca desde presentaciones artísticas hasta actividades familiares.

El festival incluye también una amplia oferta gastronómica y artesanal, con cocinas tradicionales, textiles, alfarería y productos del maguey y xoconostle.

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Fechas, horarios, sede y organización

El festival se realizará los 9 y 10 de mayo en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en avenida Molino del Rey 252, 1.ª Sección del Bosque de Chapultepec, cerca de la estación Constituyentes del metro y junto a la del cablebús Los Pinos/Constituyentes.

La cita se desarrollará de 10 a 17 h y contará con entrada libre.

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La organización corre a cargo de la Secretaría de Cultura federal y la Secretaría de Cultura de Hidalgo, quienes han convocado los participantes provenientes de diferentes municipios.

Actividades familiares, talleres y exposiciones

Entre las propuestas destaca la instalación de un tapete artesanal efímero de carácter comunitario, realizado con arenas teñidas y motivos hñähñu. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival ofrecerá actividades familiares, talleres y exhibiciones que buscan fortalecer el vínculo entre comunidades y visitantes.

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Entre las propuestas destaca la instalación de un tapete artesanal efímero de carácter comunitario, realizado con arenas teñidas y motivos hñähñu.

Además, se presenta la exposición fotográfica “Capturando Hidalgo: carnavales”, que documenta mediante imágenes el simbolismo y la vigencia de las fiestas tradicionales y expresiones comunitarias de la entidad.

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Desfile inaugural

El acto inaugural incluye un desfile con 384 participantes de siete comparsas y nueve danzas representativas de distintas regiones como Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Oriental y Valle del Mezquital.

Se presentarán expresiones como “Xilocochitl”, “Moctezuma”, “Cuapaxtle”, “Cuernudos”, “Mitotiani”, “Metzca” y “Viejos del carnaval”.

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Durante los dos días habrá danzas tradicionales, bandas de viento, encuentros de huapangueros infantiles y juveniles, así como presentaciones de grupos como el trío Aurora Hidalguense y la Orquesta Filarmónica de Pachuca, que ofrecerá un concierto sinfónico de ópera y canción mexicana junto a la banda de viento Revolución 20-20.

El domingo se suman propuestas escénico-musicales como Voces del Ixtle, la Flor del Semillero Creativo de Tlahuelilpan, el Coro Monumental Infantil de Tulancingo de Bravo y la obra “Bajo la tierra, la vida del minero de Zimapán”.

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Muestra gastronómica y cocinas tradicionales

También participarán cocineras tradicionales de Santiago de Anaya, Actopan, Huejutla, Singuilucan, Chilcuautla y San Felipe Orizatlán, con opciones que van desde barbacoa y zacahuil hasta enchiladas huastecas y tapataxtle. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta gastronómica incluye platillos como tacos de frijol y haba, quesadillas de hongo y huitlacoche, tamales de mole, sopa de haba, tlacoyos, aguas de chayote y maracuyá y café de olla, además de especialidades como conejo en salsa morita y gorditas de Chapantongo.

También participarán cocineras tradicionales de Santiago de Anaya, Actopan, Huejutla, Singuilucan, Chilcuautla y San Felipe Orizatlán, con opciones que van desde barbacoa y zacahuil hasta enchiladas huastecas y tapataxtle.

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Artesanías, productos locales y talleres

En la muestra artesanal se podrán encontrar trabajos de alfarería de Huejutla, textiles Tenango de Doria, fibras de San Salvador y Tlaxcoapan, palma de Alfajayucan y Pacula, cestería de Jaltocan, piezas de carrizo y obsidiana de Tecozautla, cantera de Huichapan y textiles de Ixmiquilpan y Yahualica.

Los productos locales incluyen miel, derivados de xoconostle, café, chocolate, dulces típicos, piloncillo, curados, pan, salsas, quesos y vino de granada, entre otros.

Declaraciones de autoridades y sentido cultural

La titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, indicó que la colaboración institucional amplifica la voz de las comunidades y promueve el patrimonio vivo.

“A través de este encuentro se visibiliza la riqueza cultural del estado al propiciar el intercambio, el reconocimiento y el diálogo con nuevos públicos”, afirmó Curiel de Icaza.

Por su parte, la secretaria de Cultura estatal, Neyda Naranjo Baltazar, señaló que el festival llevará la esencia de Hidalgo a Los Pinos y permitirá compartir la riqueza viva de la música, danza, artesanías y gastronomía, celebrando las raíces y honrando la memoria y tradiciones de los pueblos originarios.