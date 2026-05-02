México

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

SSC-CDMX captura a dos hombres con 98 dosis de marihuana y crystal en la colonia Doctores

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Los sujetos, con antecedentes penales, forman parte de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo. Foto: SSC-CDMX
Los sujetos, con antecedentes penales, forman parte de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo. Foto: SSC-CDMX

Dos hombres, señalados como posibles integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los oficiales aseguraron más de 90 dosis de aparente narcótico durante la intervención.

Los hechos ocurrieron tras una persecución iniciada por parte de los agentes capitalino al descubrir que los sujetos manipulaban bolsas asociadas al tráfico de drogas.

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De acuerdo con los reportes, los implicados circulaban en un automóvil blanco por la colonia Doctores, donde se realizaban trabajos de vigilancia e inteligencia.

El vehículo, identificado con placas del Estado de México, fue interceptado en la esquina de las calles Luis Moya y Delicias, en la colonia Centro.

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Durante la revisión preventiva, los efectivos de seguridad localizaron alrededor de 98 dosis de vegetal verde, con características de marihuana,y una bolsa con aparente crystal. El procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos por la autoridad policial.

Los sujetos, con antecedentes penales, forman parte de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo. Foto: SSC-CDMX
Los sujetos, con antecedentes penales, forman parte de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo. Foto: SSC-CDMX

Ambos tripulantes, de 36 y 21 años de edad, recibieron información sobre sus derechos antes de ser trasladados junto con la probable droga y el automóvil asegurado, al agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En tanto, la SSC-CDMX dio a conocer que, tras el cruce de información, se presume que los dos hombres forman parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en el centro de la capital.

El mayor de los detenidos cuenta con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo, cometidos en los años 2009, 2011 y 2025. Además, fue presentado ante un Juez cívico en 2025 por vejar o maltratar.

El segundo detenido, de 21 años, ya había ingresado por delitos contra la salud en 2025. También enfrentó tres presentaciones ante el Ministerio Público, dos por robo (en 2021 y 2024) y una más por delitos contra la salud en 2024.

A raíz de los hechos, la intervención policial no solo permitió el aseguramiento de drogas, sino también la detención de personas con antecedentes penales.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este tipo de acciones, la SSC busca responder a denuncias sobre venta de drogas y reforzar la seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc. La zona se mantiene bajo monitoreo constante para prevenir actividades ilícitas.

El caso evidencia la reincidencia entre integrantes de células delictivas y la importancia de la coordinación entre inteligencia y patrullaje. Las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad y la legalidad en la capital del país.

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