Atlas vs Cruz Azul: así fue la última vez que Huiqui y Cocca se vieron las caras en una cancha de futbol

Cruz Azul y Atlas se medirán en los Cuartos de Final del Clausura 2026 (REUTERS)

El regreso al banquillo de dos figuras que compartieron la cancha hace más de dos décadas marca el próximo duelo de la Liga MX: el reencuentro de Huiqui y Cocca, quienes hoy se enfrentarán como técnicos de Cruz Azul y Atlas, respectivamente. Esta coincidencia adquiere relevancia porque, después de 23 años de su único cruce como jugadores, ambos llegan con trayectorias distintas y una historia compartida en la defensa.

El enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlas en el Clausura 2026 representa más que un partido: resalta la confluencia de dos carreras futbolísticas que, pese a coincidir brevemente en 2003, siguieron rumbos opuestos en el futbol mexicano. Huiqui y Cocca, ambos especialistas defensivos, ahora ocupan el área técnica de equipos emblemáticos de la máxima categoría del futbol mexicano.

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Los dirigidos por Nicolás Larcamón tienen la obligación de sacar los tres puntos de local luego de su derrota en la J1. (Jovani Pérez | Infobae México)

Causas y antecedentes del suceso

El único duelo entre ambos ocurrió durante la Jornada 9 del torneo Apertura 2003, cuando Veracruz derrotó a Pachuca por 3-1. Los escualos se adelantaron con goles de Emilio Mora y Walter Jiménez en la primera parte; Sergio Santana descontó para Pachuca antes del descanso, pero Isaac Terrazas sentenció el marcador a favor de los locales en el complemento.

En ese entonces, Huiqui debutaba en la Primera División con los Tuzos, bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich. Cocca, por su parte, vivía el ocaso de su carrera profesional en Veracruz, dirigido por Daniel Guzmán.

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Cabe señalar que a lo largo de su trayectoria, Cocca y Huiqui se consolidaron como zagueros, aunque también desempeñaron funciones como laterales. Diego inició su carrera profesional en 1990 y se retiró en 2006, tras militar en equipos mexicanos como Atlas, al que ahora dirige, Veracruz y Querétaro.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Atlas - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 25, 2026 Atlas coach Diego Martin Cocca during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Por el lado de Joel, surgió de la cantera de Cruz Azul pero debutó en el máximo circuito con Pachuca en 2003. Más adelante jugó para la Máquina, Morelia, Cafetaleros, Potros UAEM y concluyó su carrera futbolística con el club Las Vegas Lights de la USL Championship en 2019. Tras dirigir categorías inferiores con la Máquina, la oportunidad de dirigir al primer equipo le llegó al final de esta temporada tras la salida de Nicolás Larcamón.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Necaxa - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 26, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui REUTERS/Eloisa Sanchez

Dónde y cómo ver el Atlas vs Cruz Azul

Rojinegros y Celestes abren este sábado 2 de mayo los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, con el primer duelo en el Estadio Jalisco. El encuentro se jugará a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en una eliminatoria donde la posición en la tabla puede marcar la diferencia.

Los Zorros llegan como sexto lugar, mientras que el cuadro cementero lo hace como tercero, condición que le otorga la ventaja deportiva de cara al partido de vuelta. El encuentro entre Atlas y Cruz Azul podrá verse en vivo a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX, de acuerdo con la programación oficial.

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