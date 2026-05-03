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Clima en México: pronostican granizo y tormentas fuertes en tres estados del Golfo

Un frente frío y una masa de aire polar activaron alertas en el Golfo de México por tormentas eléctricas, granizo y vientos intensos

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El fenómeno cargado con el Frente Frío 48 traerá lluvias en el Golfo de México. Fotografía de archivo. EFE/Daniel Ricardez
El fenómeno cargado con el Frente Frío 48 traerá lluvias en el Golfo de México. Fotografía de archivo. EFE/Daniel Ricardez

Las próximas horas traerán un giro brusco en las condiciones meteorológicas para varias regiones del Golfo de México.

Las autoridades han lanzado una advertencia ante la llegada de un fenómeno que combinará vientos intensos, lluvias torrenciales y un marcado descenso térmico, lo que podría alterar la rutina cotidiana y la seguridad en zonas costeras y urbanas.

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El avance de una masa de aire polar, impulsando al Frente Frío 48, ha generado expectativas de rachas violentas de viento, con potencial de provocar daños materiales y poner en riesgo a la población.

Si bien la magnitud del evento es motivo de alerta, la incertidumbre sobre su impacto específico en cada estado mantiene se mantiene.

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Tamaulipas, Veracruz y Tabasco en riesgo

Las previsiones apuntan a que Tamaulipas, Veracruz y Tabasco serán el epicentro de este fenómeno. En estas entidades, se espera la combinación de tormentas eléctricas, episodios de granizo y vientos de hasta 100 km/h.

En Tamaulipas, el viento llegará a velocidades entre 60 y 80 km/h, con olas de hasta 4 metros a lo largo de la costa.

Ciudades como Tampico y Altamira se encuentran bajo vigilancia especial debido a los riesgos para la infraestructura portuaria y las playas.

Las lluvias podrán acumular hasta 60 mm y, durante la tarde, se prevé la aparición de granizo y tormentas eléctricas, junto con un descenso térmico notorio, sobre todo en zonas serranas.

Veracruz afrontará ráfagas de hasta 100 km/h y oleaje de hasta 5 metros. Municipios como Veracruz puerto, Boca del Río y Coatzacoalcos están en alerta por la posibilidad de inundaciones costeras y lluvias intensas que podrían dejar hasta 150 mm de agua en la zona central y sur.

En regiones montañosas, como Xalapa y Orizaba, se pronostican granizadas y bancos densos de niebla.

Tabasco vivirá el punto álgido del evento en la noche y madrugada, con ciudades como Villahermosa y Paraíso expuestas a vientos de 60 a 80 km/h y oleaje de hasta 3 metros.

Las lluvias, que podrían sumar hasta 50 mm, traerán un refrescamiento general a la entidad, mientras que la amenaza de tormentas eléctricas y posibles inundaciones costeras se mantiene latente.

La llegada de un frente frío acompañado de masa de aire polar está generando condiciones de viento extremo, lluvias intensas, granizadas aisladas y un notorio descenso de temperatura en dichos estados.

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Medidas de prevención y recomendaciones

Ante la intensidad del evento, Protección Civil insta a asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento, como láminas o anuncios, y a evitar actividades recreativas y de navegación en playas y mar abierto.

Las temperaturas más bajas se harán sentir en zonas serranas, donde se recomienda mayor abrigo para menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las autoridades recalcan la importancia de mantenerse informados únicamente por canales oficiales y evitar transitar por áreas con acumulación de agua durante las tormentas.

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