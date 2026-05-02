México Deportes

David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: minuto a minuto del combate por los títulos mundiales AMB y OMB desde Las Vegas, Nevada

El Zurdo defenderá sus dos campeonatos mundiales ante un Benavidez que subió una división de peso

Guardar

22:06 hsHoy

En entrevista con TV Azteca, Benavidez aseguró que Adrián Favela será el encargado de acompañarlo rumbo al cuadrilátero, además, David también destacó que el cantante de regional mexicano es su amigo.

Este es el exitoso cantante de regional mexicano que acompañará a David Benavidez para su pelea contra Zurdo Ramírez

El Monstruo Mexicano subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB

David Benavidez se subirá al ring este fin de semana para enfrentar a Gilberto “Zurdo” por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero (REUTERS)
David Benavidez se subirá al ring este fin de semana para enfrentar a Gilberto “Zurdo” por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero (REUTERS)

David Benavidez se subirá al ring este fin de semana para enfrentar a Gilberto “Zurdo” por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Leer la nota completa
22:04 hsHoy

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

El Monstruo Mexicano subirá a peso crucero para tratar de conquistar una tercera división distinta

David Benavidez subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB de peso crucero (Infobae México | Jesús Avilés)
David Benavidez subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB de peso crucero (Infobae México | Jesús Avilés)

David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar la cartelera de box en mayo. El Monstruo Mexicano subió de semipesado a crucero para retar al sinaloense por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Leer la nota completa
22:04 hsHoy

La T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, será el escenario donde estos dos peleadores mexicanos se verán las caras arriba del ring para protagonizar los combates de mayo y pelear por los campeonatos mundiales de la AMB y OMB de peso crucero

David Benavidez subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB de peso crucero (Infobae México | Jesús Avilés)
David Benavidez subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB de peso crucero (Infobae México | Jesús Avilés)

Temas Relacionados

David BenavidezZurdo RamírezGilberto RamírezEN VIVOBoxBoxeoPeleas de boxmexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Óscar de la Hoya lanza su contundente predicción para la pelea entre Benavidez vs Ramírez: “Difícil para ambos”

Ambos peleadores mexicanos serán los encargados de protagonizar la cartelera de mayo

Óscar de la Hoya lanza su contundente predicción para la pelea entre Benavidez vs Ramírez: “Difícil para ambos”

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026

Pese a su edad y una reciente lesión, el defensor histórico de Japón buscará meterse en la lista definitiva para el Mundial 2026

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Madrid llega como segundo lugar de la tabla

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Oviedo llega como último de la tabla

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”

El debate sobre el Tricolor terminó en un cruce de acusaciones personales en pleno programa

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira en Copacabana: sus publicaciones en redes que ya palpitan el concierto en Rio de Janeiro

Shakira en Copacabana: sus publicaciones en redes que ya palpitan el concierto en Rio de Janeiro

Gracias al buen tiempo, se aceleró la cosecha de soja: en siete días, se sumaron un millón de hectáreas

Esto es lo que pasa con tus datos en ChatGPT y así puedes protegerlos

Brian Sarmiento admitió su amor por Danelik: “Lo primero que se me vino a la cabeza fue ella”

La revolución sensorial en las habitaciones: cómo los materiales naturales y los nuevos colores redefinen el bienestar en casa

INFOBAE AMÉRICA

Steven Spielberg y James Cameron revelan cómo “2001: Una odisea del espacio” cambió sus vidas

Steven Spielberg y James Cameron revelan cómo “2001: Una odisea del espacio” cambió sus vidas

Gene Simmons revela cómo la fama y el dinero cambiaron a Kiss y provocaron la salida de Ace Frehley

La honestidad brutal de Olivia Rodrigo: por qué su “boca muy grande” es su sello en la industria musical

George Clooney admite su incomodidad en las galas: “La atención mediática me resulta algo embarazosa”

En imágenes reales: el momento exacto en que Michael Jackson anunció su salida de The Jacksons

DEPORTES

La alegría de Franco Colapinto tras clasificarse octavo para el GP de Miami en la Fórmula 1: “Es un gran día”

La alegría de Franco Colapinto tras clasificarse octavo para el GP de Miami en la Fórmula 1: “Es un gran día”

Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1

Boca Juniors le ganó 2-1 a Central Córdoba y trepó a la punta de su zona en el Torneo Apertura

Falleció Roque Avallay, notable goleador del fútbol argentino e integrante del inolvidable Huracán campeón de 1973

Naoya Inoue retuvo el título mundial en la pelea más importante de la historia del boxeo japonés: el cabezazo que lo benefició