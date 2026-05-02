David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: minuto a minuto del combate por los títulos mundiales AMB y OMB desde Las Vegas, Nevada

La T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada , será el escenario donde estos dos peleadores mexicanos se verán las caras arriba del ring para protagonizar los combates de mayo y pelear por los campeonatos mundiales de la AMB y OMB de peso crucero

David Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar la cartelera de box en mayo. El Monstruo Mexicano subió de semipesado a crucero para retar al sinaloense por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

David Benavidez se subirá al ring este fin de semana para enfrentar a Gilberto “Zurdo” por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

En entrevista con TV Azteca, Benavidez aseguró que Adrián Favela será el encargado de acompañarlo rumbo al cuadrilátero, además, David también destacó que el cantante de regional mexicano es su amigo.

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