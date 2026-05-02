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Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino recibe en casa al rebaño sagrado para la ida de los cuartos de final de la Liga MX

El conjunto regiomontano recibe de local al sublíder de la Liga MX en lo que será un duelo que promete goles

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23:48 hsHoy

Chivas se enfrentará a Tigres en Liguilla: Milito habla sobre lo que será el juego ante los felinos

El Guadalajara perdió la posibilidad del liderato tras empatar ante los Xolos de Tijuana, por lo que deberán medirse ante un equipo que los goleó hace unas semanas

El Guadalajara perdió la posibilidad del liderato tras empatar ante los Xolos de Tijuana, por lo que deberán medirse ante un equipo que los goleó hace unas semanas. (cuartoscuro)
El Guadalajara perdió la posibilidad del liderato tras empatar ante los Xolos de Tijuana, por lo que deberán medirse ante un equipo que los goleó hace unas semanas. (cuartoscuro)

Después del empate ante Xolos de Tijuana y el resto de los resultados de la jornada, se confirmó que las Chivas se medirán ante Tigres en los cuartos de final del Clausura 2026. Este enfrentamiento, con un historial marcado por finales memorables, revive una rivalidad intensa que no trae los mejores recuerdos recientes para el Rebaño Sagrado.

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23:27 hsHoy

Tigres vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx

El Rebaño Sagrado buscará levantar el rumbo después de un cierre complicado de torneo, mientras que los felinos intentarán finalmente quedarse con el campeonato

El Rebaño Sagrado buscará levantar el rumbo después de un cierre complicado de torneo, mientras que los felinos intentarán finalmente quedarse con el campeonato (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
El Rebaño Sagrado buscará levantar el rumbo después de un cierre complicado de torneo, mientras que los felinos intentarán finalmente quedarse con el campeonato (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Este sábado 3 de mayo comienzan los cuartos de final de la Liga Mx con el enfrentamiento entre los Tigres y las Chivas a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Universitario.

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