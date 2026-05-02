Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino recibe en casa al rebaño sagrado para la ida de los cuartos de final de la Liga MX

Este sábado 3 de mayo comienzan los cuartos de final de la Liga Mx con el enfrentamiento entre los Tigres y las Chivas a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Universitario .

Después del empate ante Xolos de Tijuana y el resto de los resultados de la jornada, se confirmó que las Chivas se medirán ante Tigres en los cuartos de final del Clausura 2026 . Este enfrentamiento, con un historial marcado por finales memorables, revive una rivalidad intensa que no trae los mejores recuerdos recientes para el Rebaño Sagrado.

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