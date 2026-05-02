Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino recibe en casa al rebaño sagrado para la ida de los cuartos de final de la Liga MX

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Después del empate ante Xolos de Tijuana y el resto de los resultados de la jornada, se confirmó que las Chivas se medirán ante Tigres en los cuartos de final del Clausura 2026. Este enfrentamiento, con un historial marcado por finales memorables, revive una rivalidad intensa que no trae los mejores recuerdos recientes para el Rebaño Sagrado.
23:27 hsHoy
Este sábado 3 de mayo comienzan los cuartos de final de la Liga Mx con el enfrentamiento entre los Tigres y las Chivas a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Universitario.
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