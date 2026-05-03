Fiscalía CDMX logra vinculación a proceso de un sujeto por feminicidio: la víctima fue su pareja sentimental

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como David “N” por el delito de feminicidio agravado.

Según las indagatorias, el crimen ocurrió el 12 de octubre de 2025 en la colonia Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde la víctima era su pareja sentimental.

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Un juez de control determinó la medida de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En la audiencia, la autoridad judicial valoró tanto las declaraciones de testigos como los análisis de videograbaciones que presentó la Fiscalía CDMX, según datos oficiales.

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Así habría sido el feminicidio en la colonia centro de la CDMX

De acuerdo con datos presentados por el Ministerio Público dela Fiscalía capitalina, la víctima y el imputado se encontraban en una reunión cuando ingresaron juntos al baño y discutieron.

Un testigo declaró que, después de escuchar una detonación de arma de fuego, el hombre huyó del lugar mientras familiares intentaron auxiliar a la mujer.

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Los paramédicos llegaron al sitio pero no pudieron hacer algo y confirmaron el fallecimiento en el sitio.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó a un juez de control la orden de aprehensión por feminicidio agravado, la cual fue concedida y ejecutada por elementos de la Policía de Investigación.

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El 23 de abril de 2026, 192 días después del crimen, agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras ser detenido, David “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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El caso se mantiene en investigación complementaria y la fiscalía continúa con el análisis técnico y científico de los hechos.

Un juez dictó prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria. Crédito: FGJCDMX

La carpeta de investigación con la que se logró la vinculación a proceso integrada con testimonios y pruebas de videograbaciones recabadas por la fiscalía.

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El imputado permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la fiscalía continuará con los trabajos periciales y de análisis para sustentar el caso.

CDMX ha enfrentado feminicidios mediáticos en los últimos meses

En los últimos meses, la Ciudad de México registró casos de feminicidio que han tenido fuerte resonancia pública por señalamientos e injusticias, como los de Edith Guadalupe y Carolina Flores.

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Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, ocurrió en Polanco y es investigado como feminicidio por la Fiscalía capitalina. Las autoridades abrieron la indagatoria tras una denuncia. El caso generó atención tanto por el perfil de la víctima como por las circunstancias del crimen, debido a un video que revela como su suegra le dispara al interior de su vivienda. La principal sospechosa escapó a Venezuela y fue capturada gracias a una ficha de Interpol.

La joven de 21 años, Edith Guadalupe, fue encontrada sin vida en el sótano del edificio donde asistió por última vez. Crédito: Especial

Por otro lado, el feminicidio de Edith Guadalupe también provocó exigencias de justicia y cuestionamientos a la actuación de la fiscalía. La joven fue hallada sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en la zona del sótano y bajo un montículo de arena. Su familia denunció irregularidades en la investigación, incluyendo omisiones y presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos. Los reportes oficiales señalan que el principal sospechoso es el vigilante del inmueble, quien fue detenido por la Fiscalía CDMX. El caso se mantiene abierto mientras se revisan peritajes y pruebas.

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