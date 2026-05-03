México

Fiscalía CDMX logra vinculación a proceso de un sujeto por feminicidio: la víctima fue su pareja sentimental

Según testigos del crimen, David “N” habría atacado a balazos a la víctima tras una discusión

Guardar
delitos en aumento, violencia social, criminalidad mexicana, impunidad, víctimas, seguridad ciudadana, tragedia nacional, crimen impune. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como David “N” por el delito de feminicidio agravado.

Según las indagatorias, el crimen ocurrió el 12 de octubre de 2025 en la colonia Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde la víctima era su pareja sentimental.

PUBLICIDAD

Un juez de control determinó la medida de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En la audiencia, la autoridad judicial valoró tanto las declaraciones de testigos como los análisis de videograbaciones que presentó la Fiscalía CDMX, según datos oficiales.

PUBLICIDAD

Así habría sido el feminicidio en la colonia centro de la CDMX

De acuerdo con datos presentados por el Ministerio Público dela Fiscalía capitalina, la víctima y el imputado se encontraban en una reunión cuando ingresaron juntos al baño y discutieron.

Un testigo declaró que, después de escuchar una detonación de arma de fuego, el hombre huyó del lugar mientras familiares intentaron auxiliar a la mujer.

Los paramédicos llegaron al sitio pero no pudieron hacer algo y confirmaron el fallecimiento en el sitio.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó a un juez de control la orden de aprehensión por feminicidio agravado, la cual fue concedida y ejecutada por elementos de la Policía de Investigación.

El 23 de abril de 2026, 192 días después del crimen, agentes de la PDI ejecutaron la orden de aprehensión en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras ser detenido, David “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso se mantiene en investigación complementaria y la fiscalía continúa con el análisis técnico y científico de los hechos.

Un juez dictó prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria. Crédito: FGJCDMX
Un juez dictó prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria. Crédito: FGJCDMX

La carpeta de investigación con la que se logró la vinculación a proceso integrada con testimonios y pruebas de videograbaciones recabadas por la fiscalía.

El imputado permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la fiscalía continuará con los trabajos periciales y de análisis para sustentar el caso.

CDMX ha enfrentado feminicidios mediáticos en los últimos meses

En los últimos meses, la Ciudad de México registró casos de feminicidio que han tenido fuerte resonancia pública por señalamientos e injusticias, como los de Edith Guadalupe y Carolina Flores.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, ocurrió en Polanco y es investigado como feminicidio por la Fiscalía capitalina. Las autoridades abrieron la indagatoria tras una denuncia. El caso generó atención tanto por el perfil de la víctima como por las circunstancias del crimen, debido a un video que revela como su suegra le dispara al interior de su vivienda. La principal sospechosa escapó a Venezuela y fue capturada gracias a una ficha de Interpol.

La joven de 21 años, Edith Guadalupe, fue encontrada sin vida en el sótano del edificio donde asistió por última vez. Crédito: Especial
La joven de 21 años, Edith Guadalupe, fue encontrada sin vida en el sótano del edificio donde asistió por última vez. Crédito: Especial

Por otro lado, el feminicidio de Edith Guadalupe también provocó exigencias de justicia y cuestionamientos a la actuación de la fiscalía. La joven fue hallada sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en la zona del sótano y bajo un montículo de arena. Su familia denunció irregularidades en la investigación, incluyendo omisiones y presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos. Los reportes oficiales señalan que el principal sospechoso es el vigilante del inmueble, quien fue detenido por la Fiscalía CDMX. El caso se mantiene abierto mientras se revisan peritajes y pruebas.

Temas Relacionados

FemicidiosAsesinatosCDMXFGJCDMXmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: cómo registrarse este domingo 3 de mayo, último día de inscripciones

La iniciativa entrega 3 mil 100 pesos de forma bimestral a través de la tarjeta del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: cómo registrarse este domingo 3 de mayo, último día de inscripciones

Aborto en México: datos oficiales contradicen la idea de criminalización hacia mujeres

Un informe basado en estadísticas públicas revela que la mayoría de las personas procesadas por el delito de aborto son hombres, además de evidenciar un patrón de violencia y coerción contra mujeres, niñas y adolescentes

Aborto en México: datos oficiales contradicen la idea de criminalización hacia mujeres

Los beneficios de la fresa para la salud del corazón y los huesos

Estas frutas son saludables y deliciosas

Los beneficios de la fresa para la salud del corazón y los huesos

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Los niños y los fanáticos que lleguen temprano podrán llevarse recuerdos únicos para su colección

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Emilio: madre del joven desaparecido en Mazatlán exige justicia a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla

Caso Carlos Emilio: madre del joven desaparecido en Mazatlán exige justicia a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

El día que Rocha Moya dijo que el gobierno debía coordinarse con el narco: “Hay que buscar una forma de hacerlo”

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

ENTRETENIMIENTO

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Advierten sobre boletos en reventa de BTS: detectan entradas especulativas

Lorde se molesta con los mexicanos en su concierto del Palacio de los Deportes

Así será la fiesta hidalguense en el corazón de CDMX; música, gastronomía y mucho más: cuándo y dónde será

Shakira en vivo desde Copacabana: dónde y a qué hora ver el concierto en México

DEPORTES

Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino recibe en casa al rebaño sagrado para la ida de los cuartos de final de la Liga MX

Tigres vs Chivas EN VIVO: el conjunto felino recibe en casa al rebaño sagrado para la ida de los cuartos de final de la Liga MX

Canelo Álvarez revela a su top 5 de mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos ¿En qué lugar se pone?

Atlas vs Cruz Azul: así fue la última vez que Huiqui y Cocca se vieron las caras en una cancha de futbol

David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: minuto a minuto del combate por los títulos mundiales AMB y OMB desde Las Vegas, Nevada

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026