México

Cae implicado en atentado contra el jefe de la Policía de Cuauhtémoc: lo vinculan con robos y daños a la propiedad

Sebastián “N” fue arrestado con un arma de fuego y dinero en efectivo

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Detenido por ataque contra jefe policiaco de la Cuauhtémoc
Foto: X/@AlessandraRdlv / SSC

Sebastián “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de ser identificado como el presunto responsable del ataque a balazos contra la unidad del Director de la Policía Auxiliar en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron el domingo 22 de junio de 2025, cuando la unidad del jefe policiaco fue atacada a balazos en al menos 9 ocasiones cuando se encontraba a bordo de la camioneta.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó la captura del sujeto en la calle Juan Aldama de la colonia Buenavista este lunes, luego de que fue señalado por dos transeúntes como responsable de un asalto.

Durante su arresto, al sujeto le fueron asegurados un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Detenido también estaría implicado en robos y daños a la propiedad

Detenido por ataque contra jefe policiaco de la Cuauhtémoc
Foto: SSC

De acuerdo con el funcionario, el sujeto también está relacionado con una denuncia hecha por un vecino de una unidad habitacional, ubicada en la calle Juan Aldama, por daños causados a su vehículo con una piedra, así como por otras quejas por manipular y romper las tuberías de gas.

Vázquez Camacho detalló que mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para integrar las investigaciones y que ninguno de los hechos por los que se le acusan queden impunes.

Así fue la agresión armada contra la unidad del jefe policiaco

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció a través de sus redes sociales el ataque armado contra el jefe de la Policía Auxiliar, el cual señaló sería una reacción violenta de grupos cuyos intereses han sido afectados por las medidas de su administración.

La agresión se registró la noche del domingo 22 de junio, cuando una patrulla oficial recibió al menos nueve disparos sin dejar personas lesionadas, esto pese a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el vehículo se encontraba en circulación y el mando policiaco a bordo.

Información compartida en ese momento por la SSC detalló que la patrulla oficial circulaba por la calle Aldama en la colonia Buenavista cuando sujetos no identificados efectuaron los disparos.

Alcaldía Cuauhtémoc
(@AlessadraRdlv)

Los impactos quedan registrados en la zona de la batea y el cristal trasero de una camioneta Pick Up negra con vivos dorados y matrícula MX-219-Z1, perteneciente al Sector 64 Orión de la Policía Auxiliar.

De acuerdo con la SSC, el efectivo que viajaba en la unidad escuchó los disparos, detuvo el vehículo y descendió para revisar, identificando nueve impactos en la carrocería.

Rojo de la Vega: “Estamos tocando intereses podridos”

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega responsabilizó de la agresión a grupos con intereses afectados por los operativos de recuperación de espacios públicos, afirmando: “Estamos tocando intereses podridos. Pero que les quede claro: no nos van a doblar”.

La funcionaria pidió la intervención de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se investigara y se detuviera los responsables.

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