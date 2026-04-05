Hallan sin vida a pareja dentro de su casa en Venustiano Carranza, investigan posible intoxicación

Imagen ilustrativa de una explosión por acumulación de gas el 9 de enero de 2026 en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán. (Crédito: Cuartoscuro)

Una pareja fue encontrada sin vida al interior de su vivienda en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

El hallazgo se registró luego de que familiares de las víctimas solicitaron apoyo al no poder comunicarse con ellas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al domicilio y, tras ingresar al inmueble, localizaron a ambas personas dentro del baño.

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que el hombre, de aproximadamente 33 años, y la mujer, de 28, ya no contaban con signos vitales. Tras la verificación, la zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

En el sitio, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Peritos especializados llevaron a cabo los primeros análisis dentro de la vivienda, con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los elementos que llamó la atención fue la ausencia de lesiones visibles en los cuerpos, lo que abre distintas líneas de investigación. Entre las hipótesis iniciales se encuentra la posible intoxicación por gas LP.

Esta línea se deriva de que ambos fueron localizados en el baño, un espacio cerrado donde este tipo de sustancias puede concentrarse en caso de una fuga. Sin embargo, serán los dictámenes periciales los que determinen con precisión qué ocurrió.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han confirmado la causa de muerte, por lo que el caso continúa bajo análisis. La investigación se centra en revisar las condiciones del inmueble, así como los indicios recabados en el lugar.

El hecho generó movilización en la zona, mientras elementos de seguridad resguardaban el perímetro para facilitar las labores de los especialistas.