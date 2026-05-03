Cuándo termina la temporada de calor en México: fechas clave y estados con temperaturas más elevadas

La temporada de calor se siente en las calles de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de calor 2026 en México, trae consigo temperaturas que superan los promedios históricos en muchas regiones del país.

En ciudades y comunidades rurales, se observa cómo la población recurre a estrategias para soportar el ambiente caluroso, como buscar sombra, hidratarse con mayor frecuencia y modificar horarios de actividades al aire libre.

PUBLICIDAD

La exposición constante al calor extremo genera preocupación entre las autoridades, que intensifican sus campañas de prevención y promueven medidas de autocuidado.

La modificación de rutinas se vuelve común, ya que millones de personas deben protegerse ante los riesgos asociados a las altas temperaturas.

PUBLICIDAD

Duración de la temporada de calor en México en 2026

Las altas temperaturas en el país se extienden a lo largo de varios meses. Según la información oficial, la temporada de calor comenzó en la tercera semana de marzo y se prolongará hasta la primera semana de octubre.

Este lapso implica más de seis meses de ambiente cálido o extremadamente caluroso en buena parte del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Durante este periodo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera genera un predominio de cielos despejados.

La ausencia de nubosidad favorece el incremento de la radiación solar directa, lo que eleva la temperatura ambiente y acentúa la sensación térmica, especialmente en las zonas centro, norte y sureste del país.

PUBLICIDAD

En los meses centrales, particularmente abril, mayo y junio, las olas de calor adquieren mayor frecuencia e intensidad.

Los especialistas advierten que estos meses concentran los picos de temperatura más elevados, por lo que la población debe extremar precauciones para evitar incidentes relacionados con el calor.

PUBLICIDAD

En abril, mayo y junio, las olas de calor son más frecuentes y alcanzan mayor intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descenso de temperaturas y transición hacia la temporada de lluvias

El descenso notable de las temperaturas extremas suele presentarse con la llegada de la temporada de lluvias.

Este cambio climático ocurre habitualmente en la segunda quincena de junio, cuando la humedad aportada por ciclones tropicales y frentes fríos refresca el aire en amplias regiones del país.

PUBLICIDAD

La transición hacia un ambiente menos caluroso, sin embargo, no es inmediata ni uniforme. Existen zonas donde la persistencia de sistemas de alta presión y cielos despejados prolonga la sensación térmica elevada incluso después del inicio formal de las lluvias.

Los estados del norte y del noroeste experimentan, a menudo, una disminución más gradual en los valores máximos de temperatura.

PUBLICIDAD

La temporada de calor en México concluye oficialmente en la primera semana de octubre. Esta fecha marca el momento en que la mayoría de las regiones experimenta un alivio significativo de las altas temperaturas y el ambiente se torna más templado.

Estados con temperaturas más elevadas durante la temporada

Las entidades del norte y el noroeste del país, como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, suelen registrar los valores más altos durante la temporada. En estas regiones, los termómetros pueden superar los 40 ℃ en repetidas ocasiones a lo largo de los meses más críticos.

PUBLICIDAD

El centro del país también enfrenta condiciones de calor intenso, aunque con menor frecuencia de récords. En la Ciudad de México y zonas conurbadas, la combinación de altas temperaturas y contaminación atmosférica agrava la sensación de bochorno, afectando la calidad de vida de los habitantes.

En el sureste, estados como Tabasco, Campeche y Yucatán experimentan temperaturas elevadas que, sumadas a la humedad, generan una sensación térmica aún más sofocante.

Las condiciones pueden verse agravadas por la llegada tardía de las lluvias o el retraso en la disipación de sistemas de alta presión.

Para protegerse del calor extremo se sugiere evitar el sol al mediodía, usar ropa ligera y clara, tomar más líquidos y usar bloqueador. (Gob Edomex)

Riesgos para la salud y recomendaciones durante la temporada de calor

Las altas temperaturas incrementan la incidencia de padecimientos como deshidratación, insolación, calambres y golpe de calor.

Las autoridades sanitarias insisten en que el golpe de calor constituye una emergencia médica cuando la temperatura corporal rebasa los 40 ℃.

Reconocer los signos de alarma y acudir de inmediato a un centro de atención puede evitar daños mayores.

La población infantil es considerada uno de los grupos más vulnerables, ya que los niños presentan menor capacidad de regulación térmica en comparación con los adultos.

Las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas también requieren cuidados especiales durante la temporada de calor.

Para protegerse del calor extremo, se recomienda:

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas

Vestir ropa ligera y de colores claros Incrementar el consumo de líquidos

Permanecer en espacios frescos cada vez que sea posible

Usar sombreros, sombrillas y protector solar si se permanece al aire libre

Interacción con otros fenómenos climáticos y previsiones para el cierre de la temporada

La temporada de calor coincide parcialmente con la temporada de huracanes, que inicia el 15 de mayo en el litoral del Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, extendiéndose hasta el 30 de noviembre.

La llegada de lluvias asociadas a estos sistemas contribuye a la disminución progresiva de las temperaturas, aunque el calor puede persistir en algunas regiones hasta la primera semana de octubre.

El ambiente caluroso en México durante 2026 se mantendrá durante varios meses, con un descenso paulatino a medida que avance la temporada de lluvias y se debiliten los sistemas de alta presión.

La vigilancia climática y las medidas de autocuidado seguirán siendo fundamentales para proteger la salud de la población durante este periodo.

El monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas permite a las autoridades emitir recomendaciones oportunas y alertas en caso de olas de calor extremas.

La prevención y la información son herramientas clave para reducir los riesgos asociados a este fenómeno estacional, especialmente en los estados donde las temperaturas alcanzan los valores más elevados.