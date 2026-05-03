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¿La miel es buena para diabéticos? Esto dicen los expertos sobre su consumo

Aunque suele considerarse un endulzante “natural”, no es necesariamente una opción segura para personas con diabetes

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Un frasco de miel, un tazón con azúcar, un glucómetro y un cartel con el mensaje sobre la miel y la diabetes en una mesa de madera.
La miel no es una alternativa saludable al azúcar para personas con diabetes, ya que su alto contenido de azúcares impacta directamente la glucosa, requiriendo consumo con cautela

Durante años ha circulado la idea de que la miel de abeja es una alternativa más saludable que el azúcar refinado, especialmente para personas con diabetes. Sin embargo, especialistas en nutrición y metabolismo coinciden en que esta percepción es, en gran medida, un mito.

La miel contiene pequeñas cantidades de antioxidantes, minerales y compuestos con efecto bactericida, lo que le da cierto valor nutricional adicional frente al azúcar común. No obstante, estos beneficios son marginales si se comparan con su principal característica: su alto contenido de azúcares simples.

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En términos prácticos, entre el 70 por ciento y 80 por ciento de la miel está compuesto por azúcares como fructosa, glucosa, sacarosa y maltosa. Todos ellos impactan directamente en los niveles de glucosa en sangre, un factor crítico para quienes viven con diabetes.

Índice glucémico: el factor que determina su impacto

Uno de los indicadores clave para entender cómo un alimento afecta el organismo es el índice glucémico (IG), que mide la velocidad con la que eleva el azúcar en sangre.

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La miel tiene un índice glucémico variable, que puede oscilar entre 45 y 85 dependiendo de su tipo y origen. Esto significa que, en muchos casos, puede elevar la glucosa casi al mismo nivel —o incluso más— que el azúcar de mesa, cuyo IG ronda los 65.

Este dato desmonta la creencia de que la miel es una opción “más segura” para diabéticos. En realidad, su efecto sobre la glucosa puede ser igual de significativo.

¿Puede una persona con diabetes consumir miel?

La respuesta no es absoluta. La miel no está completamente prohibida, pero tampoco puede considerarse un alimento recomendable en términos generales.

Especialistas señalan que una persona con diabetes podría consumir miel en cantidades muy pequeñas y bajo ciertas condiciones:

  • Si mantiene un buen control de sus niveles de glucosa
  • Si contabiliza su consumo dentro del total diario de carbohidratos
  • Si evita consumirla de forma frecuente o en grandes cantidades

Sin embargo, en casos de descontrol glucémico o cuando se busca evitar picos de azúcar, lo más prudente es limitarla al máximo o eliminarla de la dieta.

El error común: pensar que “natural” significa saludable

Uno de los principales problemas es la asociación automática entre lo natural y lo saludable. Aunque la miel no es un producto ultraprocesado, sigue siendo un azúcar libre.

Los expertos advierten que sus propiedades adicionales no compensan su impacto metabólico. Es decir, el hecho de que contenga antioxidantes no neutraliza el efecto de sus azúcares sobre la glucosa en sangre.

Una forma sencilla de entenderlo es que añadir componentes “beneficiosos” a un alimento alto en azúcar no lo convierte automáticamente en saludable, especialmente para personas con condiciones como la diabetes.

Infografía que ilustra la relación entre miel y diabetes. Muestra tarros de miel, cubos de azúcar, un medidor de glucosa y una doctora, explicando sus efectos en la sangre.
Esta infografía desglosa los mitos y realidades sobre el consumo de miel en personas con diabetes, destacando su alto contenido de azúcares simples y su impacto en el índice glucémico

Consumo con cautela y sin mitos

La miel no debe considerarse una alternativa saludable al azúcar para personas con diabetes. Su consumo puede elevar los niveles de glucosa de manera significativa y debe manejarse con precaución.

En este contexto, la recomendación general es clara: si se consume, debe ser en porciones mínimas, de forma ocasional y siempre bajo supervisión o con conocimiento del impacto en el organismo.

Más que sustituir el azúcar por miel, el enfoque más efectivo para quienes viven con diabetes es reducir el consumo total de azúcares y optar por estrategias que ayuden a mantener un control glucémico estable.

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