Ricardo Monreal niega que la UIF haya bloqueado una cuenta bancaria a su nombre

Ricardo Monreal desmiente que la UIF haya bloqueado una cuenta bancaria suya en HSBC y niega cualquier vínculo con el banco. Crédito: Cámara de Diputados

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, negó este 3 de mayo las versiones que circulan en redes sociales sobre un presunto bloqueo de la UIF a una cuenta bancaria de HSBC a su nombre.

De acuerdo con su declaración en Twitter (X), Monreal aseguró: “Es totalmente FALSO” que tenga una cuenta en dicho banco y rechazó haber sido objeto de cualquier bloqueo bancario.

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El legislador afirmó que nunca ha tenido una cuenta en HSBC, ni ha enfrentado bloqueos similares, y subrayó que las acusaciones aparecieron en los últimos tres días en redes. En su mensaje, Monreal sostuvo: “Me conduzco con legalidad y actúo con honestidad en todas mis funciones”.

Además, el coordinador de Morena advirtió que las afirmaciones falsas se presentan en temporada electoral y señaló: “La calumnia y la mentira no pueden permitirse ni querer convertirlas en éxito electorero”.

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Monreal respalda a Sheinbaum sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya

Ricardo Monreal analiza la presión externa que enfrenta México desde múltiples perspectivas

Claudia Sheinbaum enfrenta una de las coyunturas legales y diplomáticas más tensas de su mandato por la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, sostiene que la presidenta cumple la ley y defiende la soberanía nacional ante la presión de Estados Unidos, según un mensaje publicado en sus redes sociales.

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Monreal subrayó que este episodio no es aislado ni pasajero. Aseguró que México enfrenta, una vez más, el reto de proteger su marco jurídico y su independencia ante solicitudes externas. Del total de funcionarios señalados, diez estarían bajo proceso de solicitud de extradición, lo que representa una presión legal y política inédita en la relación bilateral.

El diputado puntualizó que los hechos recientes —con origen en una dinámica mediática iniciada hace dos días— deben abordarse desde una perspectiva jurídica, constitucional e histórica. Invitó, además, a la sociedad y a las autoridades a revisar los episodios pasados que han definido la relación con Estados Unidos y pide fortalecer el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en este contexto.

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Monreal sostuvo que la titular del Ejecutivo ha actuado “con dignidad y con decoro”, cumpliendo su compromiso de ajustarse de forma estricta a la legalidad y los principios constitucionales. “No podemos soslayar hacer un análisis completo desde los puntos de vista jurídico, constitucional, histórico y diplomático sobre los hechos que desde hace dos días han constituido una dinámica mediática sin precedente”, señala.

Exigencias externas y reglas legales en la cooperación México-Estados Unidos

La Ley de Extradición Internacional exige tratados, doble incriminación y pruebas sólidas para proceder con solicitudes, asegura Ricardo Monreal. | X- Ricardo Monreal

Ricardo Monreal expuso que la Ley de Extradición Internacional establece para México pasos concretos y obligatorios en estos procesos: la existencia de un tratado, la doble incriminación y la presentación de pruebas suficientes. Sostuvo que cumplir estos requisitos forma parte de la aplicación rigurosa del derecho, no un acto de hostilidad.

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El legislador enfatizó que la verdadera cooperación bilateral solo ocurre bajo reglas claras y un respeto recíproco entre ambos países. Advirtió que ceder ante presiones unilaterales pondría en riesgo la autonomía institucional de México.