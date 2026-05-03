¿Cómo adaptar la cocina para mujeres con artritis? Descubre esta receta fácil, sabrosa y antinflamatoria

Una ensalada de garbanzos mediterránea, rica en ingredientes frescos, es una opción deliciosa y saludable para mujeres con artritis que buscan recetas antiinflamatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación puede ser una gran aliada para las mujeres con artritis. Además, existen recetas que minimizan el esfuerzo en la cocina, ideales para quienes buscan cuidar sus manos y muñecas, sin renunciar al sabor.

En la dieta para la artritis destacan los platos con muchas verduras, legumbres, pescados azules y frutos secos, además de ensaladas frescas y guisos suaves. La cocina española ofrece alternativas deliciosas y fáciles de preparar, perfectas para el día a día y para compartir en familia.

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Alimentos recomendados para mujeres con artritis

Las mujeres con artritis se benefician especialmente de una dieta rica en alimentos con propiedades antinflamatorias y antioxidantes. Entre las legumbres destacan los garbanzos, lentejas y judías secas, que aportan fibra, proteínas vegetales, y minerales como magnesio, hierro, potasio y zinc. Además, contienen vitaminas del grupo B, fundamentales para el metabolismo y la energía.

En cuanto a carnes, conviene priorizar las carnes magras (pollo sin piel, pavo, conejo) y los pescados azules como el atún, la caballa, el salmón y las sardinas, que son fuente de ácidos grasos omega-3 con efecto antinflamatorio. Estos pescados también aportan vitamina D (clave para la salud ósea y muscular) y minerales como el selenio y el yodo.

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Las frutas y verduras aportan vitaminas, antioxidantes y fitonutrientes esenciales. Destacan las frutas ricas en vitamina C (naranja, fresas, kiwi), que contribuye a la formación de colágeno y protege las articulaciones. Manzana, melocotón y ciruelas aportan fibra y antioxidantes. Entre las verduras, las de hoja verde (acelga, espinaca, escarola, rúcula) son ricas en vitamina K, ácido fólico y calcio; el brócoli y los pimientos contienen vitamina C y betacarotenos. El aceite de oliva virgen extra y los frutos secos (nueces, almendras) añaden vitamina E y grasas saludables, que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células.

Receta de “Ensalada de garbanzos muy mediterránea”

Esta ensalada es colorida, rica en fibra, proteínas vegetales y grasas saludables. La técnica principal es el corte y el mezclado, sin necesidad de grandes esfuerzos ni utensilios complicados. Una receta perfecta para días calurosos o para acompañar cualquier comida.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 0 minutos (si usas garbanzos ya cocidos)

Ingredientes

250 g de garbanzos cocidos (pueden ser de bote) 1 cebolleta 5 rabanitos 1 lata de bonito en aceite o en escabeche 1 lata de anchoas 1 lata de aceitunas negras 1 lechuga 2 tomates 2 huevos duros Aceite de oliva virgen extra Vinagre Sal

Cómo hacer ensalada de garbanzos para la artritis, paso a paso

Lava bien los garbanzos cocidos y déjalos escurrir. Pica la cebolleta muy fina y corta los rabanitos en rodajas. Trocea las anchoas y el bonito en pedacitos. Une todos estos ingredientes con los garbanzos en un bol grande. Añade las aceitunas negras y mezcla suavemente. Lava la lechuga y colócala en trozos en el fondo de una ensaladera. Aliña con aceite de oliva, vinagre y sal, removiendo para integrar bien los sabores. Coloca encima el tomate cortado en gajos y los huevos duros partidos en cuartos. Sirve muy frío. Puedes acompañar con un poco de mayonesa ligera si lo deseas.

Consejos técnicos:

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Usa garbanzos de bote para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Elige aceite de oliva virgen extra, por su efecto antinflamatorio.

Corta todos los ingredientes en trozos pequeños para facilitar el consumo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: Aproximadamente 320 kcal

Proteínas: 15 g

Carbohidratos: 25 g

Grasas: 18 g (predominan las saludables)

Fibra: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la ensalada en un recipiente hermético en la nevera hasta 2 días. Aliña justo antes de consumir para que las verduras se mantengan frescas y crujientes.

Otras recetas recomendadas

Escalibada: Verduras asadas al horno, aliñadas con aceite de oliva.

Espinacas con bechamel ligera: Espinacas rehogadas con una bechamel suave y gratinadas.

Ensalada de pollo y frutas: Pollo a la plancha desmenuzado, manzana, naranja y lechuga.

Estas recetas priorizan ingredientes frescos, técnicas sencillas y bajo contenido de grasas saturadas. Son perfectas para quienes buscan cuidar la salud articular y disfrutar de la buena mesa.

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