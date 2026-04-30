Actores vencen la "presión" de llevar a la pantalla la magia de 'La casa de los espíritus'

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 30 abr (EFE).- Los actores mexicanos Alfonso Herrera y Fernanda Castillo vencieron la "presión" de llevar a la pantalla el realismo mágico de 'La casa de los espíritus', la nueva serie de Prime Video basada en la novela de la chilena Isabel Allende, quien les dio "su bendición", según cuentan en una entrevista a EFE.

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Herrera, quien interpreta a Esteban Trueba, reconoce que "hay una presión" por trasladar a la televisión un libro que se ha convertido en un clásico latinoamericano, pero asegura que hicieron su trabajo "con todo el respeto y tratando de honrar la historia y la novela, teniendo el apoyo de Isabel Allende".

"Fue un gran reto, y creo que los retos y la responsabilidad son un gran lujo. Hay muchos retos, está el trabajo de prostéticos, está el trabajo de una corporalidad, del acento chileno y tratar de no perderme también en este mapa generacional porque es una historia que abarca muchas generaciones", indica el artista.

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La serie, que se estrenó esta semana, es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres en un país conservador de Latinoamérica "moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia", de acuerdo con Prime Video.

Dolores Fonzi, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba, Herrera y Castillo encabezan el reparto de la historia, que tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Allende y a la actriz Eva Longoria, y que se ha rodado de manera íntegra en Chile.

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Castillo, en el papel de Férula, describe como "una tarea titánica" adaptar una novela "tan icónica" y "tan representativa del realismo mágico de la literatura latinoamericana", pero agradece el respaldo de Allende para que los actores imprimiesen su "visión".

"Ella vive fuera de Chile y ya es una mujer mayor, entonces es más difícil que estuviera durante toda la filmación, pero sabíamos que teníamos la bendición enorme, no solamente de sus palabras, sino de esta invitación a hacer nuestro el texto", dice la actriz, conocida por su rol de Mónica Robles en 'El señor de los cielos'.

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La adaptación de 'La casa de los espíritus' refleja la creciente apuesta de las plataformas de 'streaming' por las novelas latinoamericanas más emblemáticas, como ya ha hecho Netflix con 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez y HBO Max con 'Como agua para chocolate' de Laura Esquivel.

"Me parece necesario y lo celebro de pie, me parece muy importante en estos tiempos, más que nunca, sentirnos muy orgullosos de hablar español, de nuestras raíces, de dónde venimos, creo que es una celebración de eso, de nuestras historias, de nuestro pasado", resalta Castillo.

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Herrera, conocido por la telenovela 'Rebelde' y series como 'Sense 8', asevera que "es una historia que habla de quiénes somos nosotros como latinoamericanos", pues el realismo mágico es el "día a día" y lo que se vive "constantemente" en la región.

También sostiene que la serie "te da la posibilidad de voltear al pasado", al citar una frase escrita en el Estadio Nacional en Chile: "Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro".

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"Esta historia no solamente habla de un país, habla de una región, y creo que voltear al pasado y entender quiénes somos nos da la posibilidad de entender nuestro presente de manera más amplia para, al mismo tiempo, no cometer los errores que a veces se cometen", argumenta.

El protagonista añade que en la producción "hay un trabajo artesanal muy bello que se valora" en medio de "esta vorágine tan tremenda de contenidos de plataformas de diferentes opciones".

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Por ello, ambos actores coinciden en que actuar en esta serie marcará sus carreras por completo.

"Estábamos todos en Chile y yo le hablé a mi esposo y le dije: ¿Ahora cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a trabajar después de esto? Porque el nivel de creatividad, de generosidad, de una enorme producción, pero cuidada en los detalles más mínimos y hecha con un amor a pinceladas, como que me pasó por encima", describe Castillo. EFE

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