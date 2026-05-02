Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de todos sus vuelos diarios.
Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.
Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 1 de mayo.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: AA379
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4440
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:10
Estado: Demorado
Vuelo: VB1192
Destino: Reynosa
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:00
Estatus: Demorado
Vuelo: UA784
Destino: Denver
Aerolínea: United Airlines
Hora: 08:05
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4148
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:15
Estado: Demorado
Vuelo: UJ760
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 08:15
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1058
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:20
Estado: Cancelado
Vuelo: Y45617
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:20
Estatus: Demorado
Vuelo: CM137
Destino: Panama
Aerolínea: Copa Airlines
Hora: 09:36
Estado: Demorado
Vuelo: Y4152
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 09:55
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1150
Destino: Mazatlan
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 10:40
Estado: Demorado
Vuelo: Q64062
Destino: Guatemala
Aerolínea: Volaris
Hora: 10:50
Estatus: Demorado
Vuelo: VB164
Destino: S. Antonio
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 13:20
Estado: Demorado
Vuelo: Y4340
Destino: Huatulco
Aerolínea: Volaris
Hora: 13:35
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1182
Destino: P.Escondido
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 13:50
Estado: Demorado
Vuelo: AA394
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 13:50
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1092
Destino: Huatulco
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 14:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4420
Destino: La Paz
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4730
Destino: Houston
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:55
Estado: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4282
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:05
Estado: Demorado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:35
Estado: Demorado
Vuelo: UA1838
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 16:40
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4242
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 17:00
Estatus: Demorado
Vuelo: UA1025
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 17:50
Estado: Demorado
Vuelo: VB1426
Destino: Veracruz
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:30
Estado: Demorado
Vuelo: VB1126
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:40
Estatus: Demorado
Vuelo: LA1137
Destino: Santiago C
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 20:05
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
