Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 1 de mayo.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en vivo el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
Vuelo: AA379

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 07:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4440

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:10

Estado: Demorado

Vuelo: VB1192

Destino: Reynosa

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:00

Estatus: Demorado

Vuelo: UA784

Destino: Denver

Aerolínea: United Airlines

Hora: 08:05

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4148

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:15

Estado: Demorado

Vuelo: UJ760

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 08:15

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1058

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:20

Estado: Cancelado

Vuelo: Y45617

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:20

Estatus: Demorado

Vuelo: CM137

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 09:36

Estado: Demorado

Vuelo: Y4152

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:55

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1150

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 10:40

Estado: Demorado

Vuelo: Q64062

Destino: Guatemala

Aerolínea: Volaris

Hora: 10:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB164

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:20

Estado: Demorado

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 13:35

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1182

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:50

Estado: Demorado

Vuelo: AA394

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1092

Destino: Huatulco

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:55

Estado: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4282

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:35

Estado: Demorado

Vuelo: UA1838

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 16:40

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4242

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:00

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1025

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:50

Estado: Demorado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: VB1126

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:40

Estatus: Demorado

Vuelo: LA1137

Destino: Santiago C

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 20:05

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? se reportan desalojos en estaciones de la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? se reportan desalojos en estaciones de la L7 del STC

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

La miniserie integra talentos de distintos países, potenciando la diversidad actoral y mostrando escenarios auténticos que fortalecen la representación de la historia latinoamericana

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Sheinbaum afirma desde Palenque que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”

Las palabras de la presidenta de México se dan en el marco de tensiones con Estados Unidos

Sheinbaum afirma desde Palenque que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”

50 aniversario del Tianguis Turístico ilustra el billete de Lotería Nacional

El Sorteo Superior No. 2883 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos

50 aniversario del Tianguis Turístico ilustra el billete de Lotería Nacional

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas

En medio de una posible renovación, La Máquina enfrentará los cuartos de la Liguilla en el Estadio Jalisco sin una de sus piezas clave

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agentes de la FGE Puebla son atacados a balazos cuando investigaban robo a cuentahabiente

Agentes de la FGE Puebla son atacados a balazos cuando investigaban robo a cuentahabiente

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

Es un hecho, liberarán más boletos para conciertos de BTS en México: fecha, hora y detalles de la venta

DEPORTES

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas

Naoya Inoue vs Junto Nakatani: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo desde México por todos los campeonatos mundiales de peso gallo

David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cuándo, dónde y como ver la pelea en vivo por los campeonatos mundiales de peso crucero

Cuál fue la lesión de Cesar Montes que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026

Pumas estrenará película para festejar su paso perfecto en el Clausura 2026