50 aniversario del Tianguis Turístico ilustra el billete de Lotería Nacional

Presentan billete conmemorativo de la Lotería Nacional para la 50ª edición del Tianguis Turístico Acapulco.

La Lotería Nacional rinde homenaje al Tianguis Turístico de México con la emisión de un billete conmemorativo que celebra los 50 años de este encuentro, consolidando el papel de Acapulco como sede histórica y reafirmando la función del turismo como motor de bienestar y proyección internacional para México.

A partir de este mes, el Sorteo Superior No. 2883 pone en circulación 2 millones 400 mil cachitos con el nombre de Acapulco y el recuerdo de cinco décadas del Tianguis Turístico, un evento que nació en este puerto y que en 2026 cumple medio siglo de historia.

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El sorteo ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos.

El sorteo se celebrará el próximo viernes 22 de mayo de 2026 a las 20:00 horas, y la transmisión será en vivo a través del canal de YouTube “Sorteos Tradicionales” de la institución.

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El billete conmemorativo amplifica el alcance del Tianguis Turístico

Durante la ceremonia, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron el evento de presentación en presencia de Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo de Guerrero, y Noé Peralta Herrera, secretario de Turismo de Acapulco.

Rodríguez Zamora afirmó que el billete conmemorativo se convierte en un “vehículo que llevará el mensaje del turismo mexicano a todos los rincones del país”.

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El billete del Sorteo Superior 2883 de la Lotería Nacional de México anuncia un premio mayor de 17 millones de pesos, conmemorando la 50ª edición del Tianguis Turístico México Acapulco 2026 y mostrando una vista de la bahía.

Añadió que esta iniciativa permite dar visibilidad al Tianguis Turístico, integrándose a la vida cotidiana de millones de personas y recordando que “el nuevo Tianguis es negocio, sí, pero también es relato”. Resaltó que el billete circulará con el nombre de Acapulco y la memoria de estos cincuenta años, permitiendo que el aniversario se celebre en todo el país y no solo en Guerrero.

Las autoridades de Guerrero destacaron que la emisión extraordinaria de cachitos de la Lotería Nacional, junto con la estampilla postal también dedicada al evento, multiplica la difusión de la celebración que consideran “la más grande en materia turística en México y América Latina”, en palabras de Simón Quiñones Orozco, titular de Turismo estatal.

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Quiñones Orozco subrayó que Colombia es el país invitado en esta edición y que participan ocho pabellones internacionales, elementos que refuerzan la proyección internacional del Tianguis. Además, por primera vez el encuentro se abre al público general con la venta directa de paquetes turísticos.

Tianguis Turístico cumple 50 años como la mayor vitrina de México

El Tianguis Turístico se fundó en Acapulco hace 50 años y se consolidó como la principal plataforma para la exhibición y promoción del patrimonio cultural, natural y gastronómico del país hacia el mundo. Las autoridades presentes resaltan que con medio siglo de historia, el evento mantiene su vocación de apertura y de proyección internacional.

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La emisión del billete y la transmisión del sorteo amplían la visibilidad del encuentro en el país y fuera de él. A partir de hoy, los cachitos conmemorativos pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados y en el sitio oficial de la Lotería Nacional.

La edición de este año fortalece la promoción turística de México en una coyuntura considerada como una de las más exitosas para el sector, al celebrar “cinco décadas como la vitrina de México hacia el mundo”, en palabras del secretario de Turismo de Guerrero.

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Para la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, el Tianguis Turístico es una de las estrategias más importantes de la industria turística del país y un espacio donde convergen “talento, inversión, oportunidades y alianzas”, mostrando la diversidad que distingue a México.

Salomón explicó que Acapulco no solo fue el punto de nacimiento del Tianguis, sino también su inspiración. “No pudo surgir en otro sitio que en el bello estado de Guerrero, donde el mar abraza la historia y la hospitalidad forma parte de su esencia”, aseguró.

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La funcionaria recordó que este evento no solo reconoce a la industria, sino sobre todo a las personas detrás de ella: “El billete que hoy develamos no es sólo una imagen: es símbolo, memoria y reconocimiento a un sector que ha posicionado a México como un destino admirado en todo el mundo. Detrás del turismo hay miles de historias, de esfuerzo, vocación, servicio y orgullo”, declaró.

Según Salomón, con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el turismo toma una nueva dimensión como herramienta de bienestar con enfoque comunitario y de humanismo mexicano, poniendo en el centro a las personas y a la riqueza cultural como elementos del desarrollo.

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