México

Activan Alerta Amarilla por altas temperaturas en 11 alcaldías de CDMX este sábado 2 de mayo

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac son algunas de las alcaldías afectadas

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas máximas de 30 a 32 °C para este sábado 2 de mayo de 2026, entre las 14:00 horas y 17:00 horas, en once alcaldías de la Ciudad de México.

La medida preventiva aplica para las siguientes demarcaciones:

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  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

Entre las recomendaciones emitidas por la autoridad se encuentra evitar la exposición prolongada al sol, usar bloqueador, vestir prendas de colores claros, portar gorras o sombrero y utilizar gafas de sol.

La SGIRPC también sugiere no comer alimentos en la vía pública, debido al rápido proceso de descomposición bajo estas condiciones climáticas.

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Protección Civil de la Ciudad de México alertó sobre el pronóstico para esta fecha.
Crédito: Cuartoscuro.

De la misma manera, hace un aviso a la población para reportar cualquier emergencia relacionada con el calor extremo, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 555658 1111 de Locatel o al 555683 2222 de la SGIRPC.

Altas temperaturas y calor continúan en la capital

Una ola de calor que inició el pasado 25 de abril en México tenía como fecha de término este jueves 30 de abril, con la llegada de lluvias y el descenso de temperaturas extremas en entidades del centro y sur del país.

No obstante, las temperaturas se mantienen arriba de los 22 grados, según el pronóstico de los siguientes 10 días en la Ciudad de México.

Registros recientes indican que la temperatura máxima en la Ciudad de México alcanzó 32 °C, lo que activó alertas amarillas en trece alcaldías este 29 de abril.

Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que nuevos sistemas atmosféricos aportarán humedad en amplias regiones de todo el país, lo que marca el inicio de la temporada de lluvias y concluye la ola de calor en diversos estados.

El Servicio Meteorológico Nacional señala que, a pesar de la reducción de este episodio, la fase de altas temperaturas en el territorio mexicano persistirá hasta junio, cuando las lluvias y la humedad asociada a ciclones tropicales comienzan a estabilizar las condiciones meteorológicas.

En la segunda quincena de junio, la intensidad de las altas temperaturas suele debilitarse de manera visible por la presencia constante de lluvias.

El fenómeno de abril obligó a millones de personas a modificar su rutina por los valores térmicos mayores a los registros históricos en varias regiones.

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