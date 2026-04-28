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Remodelación Línea 3 del Metro CDMX: Adrián Rubalcava presume obras y estudiantes responden con manifestaciones

El director del STC Metro hizo un recorrido en las instalaciones de la terminal Universidad donde se están llevando a cabo las primeras obras

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Manifestante toman instalaciones de la Línea 3 del Metro CDMX tras supervisión de Adrián Rubalcava (X/ @AdrianRubalcava)
Manifestante toman instalaciones de la Línea 3 del Metro CDMX tras supervisión de Adrián Rubalcava (X/ @AdrianRubalcava)

Como parte de las obras que emprendió el Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició la remodelación de la Línea 3. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, decidió poner en marcha el proyecto con el objetivo de que se concluya antes del Mundial 2026.

Sin embargo, las constantes fallas y retrasos en el paso de los trenes ha provocado el descontento de los usuarios, principalmente de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues es el medio principal para trasladarse al campus de Ciudad Universitaria.

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Este martes 28 de abril, un grupo de estudiantes tomaron las instalaciones de la estación Universidad y permitieron el acceso gratuito a todas las personas que transitaban en la zona, esto como protesta de las obras alrededor de la estación, pues la comunidad estudiantil es la principal afectada por estas condiciones.

Este video documenta un recorrido de supervisión en las obras de remodelación de la Línea 3 del Metro. Adrián Rubalcava, director del STC Metro, inspecciona la estación Universidad junto a representantes de la empresa responsable y el equipo del Metro CDMX. Las imágenes muestran al director en un sitio de construcción con andamios y equipamiento de seguridad. El proyecto busca la modernización de espacios como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial 2026.

Adrián Rubalcava supervisó obras en la Línea 3 del Metro CDMX

Recientemente, Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, compartió un video en redes sociales donde presumió la supervisión de la obra en el Metro Universidad, y enalteció los trabajos que se están realizando para mejorar el servicio para el público usuario.

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Fue por medio de redes sociales que compartió la grabación y un mensaje en el que destacó: “Estos trabajos forman parte de la modernización rumbo a la Copa del Mundial 2026; realizamos mejoras que permanecerán más allá de este importante evento, con espacios más seguros, ordenados y funcionales para las y los usuarios”.

Cabe resaltar que la supervisión la realizó el lunes 27 de abril y de manera inmediata la comunidad universitaria respondió con una manifestación, y un grupo de encapuchados tomó los torniquetes de acceso a las instalaciones de la Línea 3 del Metro CDMX.

Calle en construcción con barreras naranjas, tierra removida, un puente peatonal de metal, vehículos, peatones y un letrero de 'Baños'
El paradero de Universidad y la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México muestran el progreso de las obras de infraestructura, afectando el flujo vehicular y peatonal. (Luz Coello/ Infobae México)

Avances en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX

Durante la tarde, el funcionario realizó un recorrido de supervisión acompañado de representantes de la empresa encargada de la obra y del equipo técnico del Metro CDMX. En la publicación, Rubalcava subrayó el objetivo de garantizar que las obras no solo respondan a los requerimientos de la Copa del Mundial 2026, sino que aseguren condiciones óptimas y permanentes para los usuarios habituales. Entre las acciones revisadas se encuentran la mejora de la infraestructura, la optimización de la seguridad y la reordenación de los espacios.

Varias personas caminan por un pasillo de la estación del Metro con barricadas de madera a la derecha y un techo translúcido con textos en rojo
Pasajeros transitan por el paradero Universidad de la Línea 3 del Metro, donde se aprecian las barricadas y los trabajos de mejora en la infraestructura. (Luz Coello/ Infobae México)

Rubalcava enfatizó: “realizamos mejoras que permanecerán más allá de este importante evento”, en referencia al Mundial, y aseguró que los trabajos buscan dejar instalaciones más funcionales y seguras.

Dentro de las adecuaciones iniciales se aprecia la remodelación de las escaleras de acceso, así como la reconstrucción de los andenes de salida, también están trabajando en los pasillos, pues están divididos para permitir el acceso y salida de los usuarios durante las obras.

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