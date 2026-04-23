México

Metro CDMX: mujer denuncia falta de atención a caso de acoso en línea 1

La usuaria notificó a las autoridades, pero no pudo levantar un reporte inmediato

Guardar
(X/@MetroCDMX)
(X/@MetroCDMX)

Una usuaria del Metro de la Ciudad de México denunció la falta de respuesta tras experimentar acoso sexual en la Línea 1.

A pesar de buscar apoyo inmediato, relata que los protocolos de protección no se activaron y que los polías en la estación minimizaron la gravedad del hecho.

Mujer denuncia falta de atención a protocolos

Sara, identificada en la red social X como @sk_salasp, narró que alrededor de las 19:30 h, al salir de la estación Blvd. Puerto Aéreo rumbo al paradero, un hombre se le acercó “con el pene de fuera, masturbándose”.

Su reacción fue gritarle “¡qué asco!” y buscar ayuda.

Al llegar a los torniquetes, Sara pidió auxilio a una mujer policía, quien respondió: “ahorita lo comento”.

Ilustración infográfica que detalla un caso de acoso sexual en el Metro CDMX y el incumplimiento del protocolo oficial de atención y apoyo a víctimas.
Una usuaria del Metro de la Ciudad de México denunció la ineficacia de los protocolos de protección ante acoso sexual, recibiendo negligencia de las autoridades y una atención inadecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su relato, tuvo que insistir para que la escucharan. Cuando solicitó levantar una denuncia o que se tomara alguna medida, recibió la respuesta: “ya lo reporté”.

La situación se agravó cuando un policía añadió: “ya hay muchos reportes, pero no se hace nada”. Ante la solicitud de revisar cámaras o recibir orientación, los agentes le sugirieron “mejor reportarlo en Twitter y etiquetar a @A_VCarranza”. Sara asegura: “no me brindaron apoyo. No activaron ningún protocolo. Me dejaron sola”.

La afectada relata que, aún en camino a casa y con el impacto emocional del hecho, decidió llamar a la Línea Mujeres *765, promovida por el propio Metro. Allí, le informaron que “esa línea no era para eso”, y que solo atendían emergencias con ambulancia o patrulla. Finalmente, fue canalizada a Locatel, donde logró levantar un reporte formal por omisión de los policías.

“Es preocupante que quienes deberían protegernos minimicen este tipo de violencia”, expresó en su testimonio. “Es muy cansado que tengamos tan normalizado el acoso sexual y la negligencia de las autoridades”, concluyó.

(X/@sk_salasp)
(X/@sk_salasp)

Qué hacer en caso de acoso en el metro según la página oficial

Ante una situación de acoso sexual en el Metro de la Ciudad de México, el protocolo oficial indica que la víctima debe solicitar apoyo a elementos de seguridad o personal identificado con el logotipo del STC.

El personal debe canalizar a la persona afectada a las instituciones encargadas de dar seguimiento a las denuncias y faltas.

Adicionalmente, existen espacios de atención como los módulos de “Viaja Segura”.

Estos módulos, ubicados en estaciones como Pantitlán (Línea 1), Hidalgo (Línea 2), Pino Suárez (Línea 2) y Balderas (Línea 3), cuentan con abogadas y psicólogas de SEMUJERES CDMX. Ofrecen asesoría y acompañamiento de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.

  • Busca de inmediato a personal de seguridad o a un trabajador identificado con el logotipo del STC dentro de las instalaciones del Metro Ciudad de México.
  • Solicita apoyo y explica lo ocurrido de forma clara y directa.
  • Pide ser canalizada a las instituciones correspondientes para seguimiento de denuncias y faltas por acoso sexual en el transporte público.
  • Acude a los módulos de atención “Viaja Segura” si están disponibles. Estos módulos ofrecen asesoría y acompañamiento por abogadas y psicólogas especializadas.
  • Ubica los módulos “Viaja Segura” en las siguientes estaciones y horarios:
    • Pantitlán (Línea 1), Hidalgo (Línea 2), Pino Suárez (Línea 2), Balderas (Línea 3).
    • Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.
  • Si no recibes la atención adecuada, contacta a Locatel al número correspondiente para levantar un reporte formal sobre la omisión o mala atención de las autoridades.
  • Guarda cualquier folio o comprobante que te entreguen al realizar el reporte para darle seguimiento.
  • Recuerda que el personal del STC está obligado a activar los protocolos de protección y canalizarte a las áreas de atención especializadas.

Temas Relacionados

Metro CDMXAcoso sexualmexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Las cantantes de JNS, OV7 y Kabah le arman despedida de soltera a Karla Díaz ante su próxima boda religiosa

Rodeada de amigas del pop mexicano, la conductora de ‘Pinky Promise’ vivió una celebración especial en Baja California Sur

Las cantantes de JNS, OV7 y Kabah le arman despedida de soltera a Karla Díaz ante su próxima boda religiosa

¿Tu familiar murió y no dejó testamento? Los 5 pasos para iniciar un Juicio Sucesorio Intestado en la CDMX y Edomex

Morir sin testamento deja un laberinto legal que los familiares deben descifrar, tanto en la CDMX como Edomex, el juicio sucesorio es la única llave para dar claridad al caos, aunque el costo de no prevenir suele ser alto en tiempo y dinero

¿Tu familiar murió y no dejó testamento? Los 5 pasos para iniciar un Juicio Sucesorio Intestado en la CDMX y Edomex

IPN desarrolla estudio donde propone un método de diagnostico temprano de Alzheimer usando solo pruebas de sangre

El trabajo de un grupo de expertos nacionales impulsa nuevas soluciones a uno de los retos de la medicina global y acerca la posibilidad de intervenir cuando aún se puede ganar tiempo

IPN desarrolla estudio donde propone un método de diagnostico temprano de Alzheimer usando solo pruebas de sangre

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris de hoy miércoles 22 de abril?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris de hoy miércoles 22 de abril?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a más de 120 años de prisión a un hombre por asesinato de 11 albañiles en Tonalá

Sentencian a más de 120 años de prisión a un hombre por asesinato de 11 albañiles en Tonalá

Cuál es la relevancia del Triángulo Dorado, donde “El Guano” ha escapado de diversos operativos

Detienen a seis policías municipales y cuatro civiles por robo a transporte de carga en Jilotzingo, Edomex

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, sucesor de “El Lazca” se declaró culpable en EEUU

Así fue el operativo donde cayó “El Bukanas”, líder huachicolero considerado objetivo nacional

ENTRETENIMIENTO

Las cantantes de JNS, OV7 y Kabah le arman despedida de soltera a Karla Díaz ante su próxima boda religiosa

Las cantantes de JNS, OV7 y Kabah le arman despedida de soltera a Karla Díaz ante su próxima boda religiosa

Es un hecho, Karely Ruiz se enfrentará a Kim Shantal en el Supernova Génesis

Filtran lista de los supuestos habitantes de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México

Diego Luna vuelve a la pantalla con México 86: cuándo y dónde ver

Facundo vuelve a encender polémica por Lorena Herrera y ella le lanza reto

DEPORTES

Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Oribe Peralta asegura que la ‘Hormiga’ González debe estar en el Mundial 2026

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

Sergio Pinto y Joel Huiqui se perfilan para tomar el mando de Cruz Azul ante inminente salida de Larcamón