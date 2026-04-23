Metro CDMX: mujer denuncia falta de atención a caso de acoso en línea 1

(X/@MetroCDMX)

Una usuaria del Metro de la Ciudad de México denunció la falta de respuesta tras experimentar acoso sexual en la Línea 1.

A pesar de buscar apoyo inmediato, relata que los protocolos de protección no se activaron y que los polías en la estación minimizaron la gravedad del hecho.

Mujer denuncia falta de atención a protocolos

Sara, identificada en la red social X como @sk_salasp, narró que alrededor de las 19:30 h, al salir de la estación Blvd. Puerto Aéreo rumbo al paradero, un hombre se le acercó “con el pene de fuera, masturbándose”.

Su reacción fue gritarle “¡qué asco!” y buscar ayuda.

Al llegar a los torniquetes, Sara pidió auxilio a una mujer policía, quien respondió: “ahorita lo comento”.

Una usuaria del Metro de la Ciudad de México denunció la ineficacia de los protocolos de protección ante acoso sexual, recibiendo negligencia de las autoridades y una atención inadecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su relato, tuvo que insistir para que la escucharan. Cuando solicitó levantar una denuncia o que se tomara alguna medida, recibió la respuesta: “ya lo reporté”.

La situación se agravó cuando un policía añadió: “ya hay muchos reportes, pero no se hace nada”. Ante la solicitud de revisar cámaras o recibir orientación, los agentes le sugirieron “mejor reportarlo en Twitter y etiquetar a @A_VCarranza”. Sara asegura: “no me brindaron apoyo. No activaron ningún protocolo. Me dejaron sola”.

La afectada relata que, aún en camino a casa y con el impacto emocional del hecho, decidió llamar a la Línea Mujeres *765, promovida por el propio Metro. Allí, le informaron que “esa línea no era para eso”, y que solo atendían emergencias con ambulancia o patrulla. Finalmente, fue canalizada a Locatel, donde logró levantar un reporte formal por omisión de los policías.

“Es preocupante que quienes deberían protegernos minimicen este tipo de violencia”, expresó en su testimonio. “Es muy cansado que tengamos tan normalizado el acoso sexual y la negligencia de las autoridades”, concluyó.

(X/@sk_salasp)

Qué hacer en caso de acoso en el metro según la página oficial

Ante una situación de acoso sexual en el Metro de la Ciudad de México, el protocolo oficial indica que la víctima debe solicitar apoyo a elementos de seguridad o personal identificado con el logotipo del STC.

El personal debe canalizar a la persona afectada a las instituciones encargadas de dar seguimiento a las denuncias y faltas.

Adicionalmente, existen espacios de atención como los módulos de “Viaja Segura”.

Estos módulos, ubicados en estaciones como Pantitlán (Línea 1), Hidalgo (Línea 2), Pino Suárez (Línea 2) y Balderas (Línea 3), cuentan con abogadas y psicólogas de SEMUJERES CDMX. Ofrecen asesoría y acompañamiento de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.

Busca de inmediato a personal de seguridad o a un trabajador identificado con el logotipo del STC dentro de las instalaciones del Metro Ciudad de México.

Solicita apoyo y explica lo ocurrido de forma clara y directa.

Pide ser canalizada a las instituciones correspondientes para seguimiento de denuncias y faltas por acoso sexual en el transporte público.

Acude a los módulos de atención “Viaja Segura” si están disponibles. Estos módulos ofrecen asesoría y acompañamiento por abogadas y psicólogas especializadas.

Ubica los módulos “Viaja Segura” en las siguientes estaciones y horarios: Pantitlán (Línea 1), Hidalgo (Línea 2), Pino Suárez (Línea 2), Balderas (Línea 3). Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.

Si no recibes la atención adecuada, contacta a Locatel al número correspondiente para levantar un reporte formal sobre la omisión o mala atención de las autoridades.

Guarda cualquier folio o comprobante que te entreguen al realizar el reporte para darle seguimiento.

Recuerda que el personal del STC está obligado a activar los protocolos de protección y canalizarte a las áreas de atención especializadas.