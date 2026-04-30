Sheinbaum le recuerda a la oposición que aún se investiga muerte de agentes de EEUU en Chihuahua: “Se cuelgan del exterior para tener un argumento”

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 30 de abril en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum cuestionó la actitud de la oposición ante los últimos hechos contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusó Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Recordó que hasta el momento continúan las investigaciones sobre el caso de los agentes de la CIA, los cuales operaron sin permiso del Gobierno Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el estado de Chihuahua.

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“La actitud de la oposición, de los adversarios, del conservadurismo. Se cuelgan del exterior, para tener un argumento con el pueblo de México. Todavía no se ha aclarado lo de Chihuahua, siguen las investigaciones de haber permitido que agentes extranjeros operaran en territorio nacional. No es menor”, declaró la mandataria mexicana durante la conferencia matutina de este 30 de abril en Palacio Nacional.