México

No eres tú, es tu generación: jóvenes mexicanos postergan la vida adulta, revela el Inegi

Las nuevas generaciones se independizan más tarde, permanecen más tiempo en casa de sus padres y postergan decisiones como formar pareja o tener hijos

Guardar
Joven de Generación Z con camiseta verde sentado en un sofá, mirando su teléfono móvil. Tiene los pies apoyados en una mesa con una bebida y restos de comida
Las nuevas generaciones se independizan más tarde, permanecen más tiempo en casa de sus padres y postergan decisiones como formar pareja o tener hijos. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La transición hacia la vida adulta en México atraviesa una transformación. Las nuevas generaciones se independizan más tarde, permanecen más tiempo en casa de sus padres y postergan decisiones como formar pareja o tener hijos. Así lo revela la Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio compara a quienes nacieron entre 1998 y 2007 con generaciones anteriores y muestra un cambio claro. Solo el 16.9% de los jóvenes actuales dejó el hogar antes de los 18 años, frente al 31.1% registrado entre quienes nacieron de 1961 a 1967. La independencia temprana se redujo casi a la mitad en poco más de cuatro décadas.

PUBLICIDAD

Menos uniones y menor maternidad adolescente

La formación de pareja también muestra un descenso. En generaciones mayores, 22.4% inició una primera unión antes de los 18 años. En los jóvenes actuales, la cifra cae a 15%.

El mismo patrón aparece en la maternidad y paternidad temprana. El porcentaje pasó de 15.9% a 10.8%, lo que refleja una menor incidencia de embarazos en la adolescencia.

PUBLICIDAD

Este cambio no implica una vida sexual más tardía. La edad de inicio bajó de 18 a 17 años. Sin embargo, el uso de métodos anticonceptivos creció de forma significativa. Entre menores de edad, pasó de 2.4% a 13.4%. Por género, el aumento fue de 2.9% a 12.5% en mujeres y de 1.6% a 14.3% en hombres.

En el plano regional, Lima reúne la mayor cantidad de jóvenes ‘ninis’, con un total de 499.199.
Solo el 16.9% de los jóvenes actuales dejó el hogar antes de los 18 años. Foto: ComexPerú

Más años en la escuela, menos migración

El informe identifica a la educación como un factor clave. El abandono escolar antes de los 18 años disminuyó de 62.4% a 54.3%. Esto indica que más jóvenes continúan su formación académica, lo que retrasa su incorporación a la vida laboral y familiar.

La migración temprana también perdió fuerza. En generaciones mayores, 21.3% cambió de lugar de residencia antes de la mayoría de edad. En la actualidad, la cifra se ubica en 14.4%.

Mejores condiciones, mayor permanencia en casa

El entorno material también cambió. El acceso a bienes básicos aumentó de forma notable. La presencia de televisión subió de 49.9% a 93.5%; la de computadoras pasó de 1.2% a 37.9%; el automóvil creció de 17.7% a 46.3%; el refrigerador alcanzó 90.5% desde 44.8%, y el baño dentro de la vivienda avanzó de 41.5% a 83.2%.

Estas mejoras reflejan cambios económicos y sociales que favorecen una estancia más prolongada en el hogar familiar.

En enero, los jóvenes "ninis" en Colombia representaron el 24,2 % tras una reducción interanual del 10,3 % reportada por el DANE - crédito MinEducación
El entorno material también cambió. El acceso a bienes básicos aumentó de forma notable.

Brechas de género y territorio

Las mujeres continúan dejando el hogar antes que los hombres, aunque en ambos casos la tendencia muestra una caída. Entre ellas, la salida antes de los 18 años pasó de 35.9% a 21.2%. En hombres, la cifra bajó de 24.3% a 12.3%.

Las diferencias entre zonas rurales y urbanas persisten. En áreas rurales, las mujeres registran mayores niveles de unión y maternidad temprana, aunque también con descensos. La unión antes de los 18 años pasó de 43.6% a 32.4% en zonas rurales, mientras que en áreas urbanas cayó de 25.4% a 18.2%.

El panorama confirma un cambio generacional. La juventud mexicana redefine el paso a la adultez con decisiones más tardías y trayectorias más prolongadas dentro del hogar y la educación.

Temas Relacionados

InegiEconomíaMéxicoEmpleomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Playas en Nayarit se mantienen públicas tras protestas de defensores y habitantes

Ante exigencias de los locales, el gobierno confirmó que el acceso a las playas de Punta Mita será público

Playas en Nayarit se mantienen públicas tras protestas de defensores y habitantes

31 Minutos en el Zócalo CDMX en VIVO: Diente Blanco y un homenaje a Juan Gabriel

Infantes, jóvenes y público de todas las edades se dieron cita en la Plaza de la República

31 Minutos en el Zócalo CDMX en VIVO: Diente Blanco y un homenaje a Juan Gabriel

Por qué El Mayo Zambada no estaría detrás de las acusaciones de EEUU contra funcionarios, según un exagente de la DEA

“La evidencia en contra de Rocha viene de miembros del Cártel de Sinaloa”, señala Vigil en entrevista con Infobae México

Por qué El Mayo Zambada no estaría detrás de las acusaciones de EEUU contra funcionarios, según un exagente de la DEA

Fiscalía de Chihuahua nombra relevo provisional de Ramón Oseguera Cervantes, titular de la AIC que murió junto a agentes de la CIA

Hermann Adrián Pérez Rico asumió como encargado del Despacho de la Agencia Estatal de Investigación

Fiscalía de Chihuahua nombra relevo provisional de Ramón Oseguera Cervantes, titular de la AIC que murió junto a agentes de la CIA

La economía mexicana reporta crecimiento moderado en el primer trimestre de 2026

El desempeño económico nacional muestra un avance marginal durante el inicio del año, con señales de desaceleración frente a periodos anteriores

La economía mexicana reporta crecimiento moderado en el primer trimestre de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Chihuahua nombra relevo provisional de Ramón Oseguera Cervantes, titular de la AIC que murió junto a agentes de la CIA

Fiscalía de Chihuahua nombra relevo provisional de Ramón Oseguera Cervantes, titular de la AIC que murió junto a agentes de la CIA

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa respalda a Rocha Moya tras acusaciones de EEUU

Detienen a Guillermo “N”, uno de los líderes de Los Soto Jiménez, grupo dedicado a fraudes de autos de lujo

Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

CJNG: Audias Flores, alias “El Jardinero”, obtiene amparo contra extradición a EEUU

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos en el Zócalo CDMX en VIVO: Diente Blanco y un homenaje a Juan Gabriel

31 Minutos en el Zócalo CDMX en VIVO: Diente Blanco y un homenaje a Juan Gabriel

Victoria Kühne, nueva novia de Cristian Castro, quiere una relación privada y asegura: “Es el mejor cantante del mundo”

Muere a los 94 Linda Porto, actriz del Cine de Oro mexicano, hermana de Maty Huitrón y tía de la productora Carla Estrada

Karol G confirma dos fechas más para el Estadio GNP Seguros: venta y costo de boletos

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

DEPORTES

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones

Así es el casco que Checo Pérez lucirá en el Gran Premio de Miami

Este es el emotivo mensaje con el que Mazatlán se despidió de su afición y de la Liga MX

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas