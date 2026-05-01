No eres tú, es tu generación: jóvenes mexicanos postergan la vida adulta, revela el Inegi

Las nuevas generaciones se independizan más tarde, permanecen más tiempo en casa de sus padres y postergan decisiones como formar pareja o tener hijos. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

La transición hacia la vida adulta en México atraviesa una transformación. Las nuevas generaciones se independizan más tarde, permanecen más tiempo en casa de sus padres y postergan decisiones como formar pareja o tener hijos. Así lo revela la Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio compara a quienes nacieron entre 1998 y 2007 con generaciones anteriores y muestra un cambio claro. Solo el 16.9% de los jóvenes actuales dejó el hogar antes de los 18 años, frente al 31.1% registrado entre quienes nacieron de 1961 a 1967. La independencia temprana se redujo casi a la mitad en poco más de cuatro décadas.

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Menos uniones y menor maternidad adolescente

La formación de pareja también muestra un descenso. En generaciones mayores, 22.4% inició una primera unión antes de los 18 años. En los jóvenes actuales, la cifra cae a 15%.

El mismo patrón aparece en la maternidad y paternidad temprana. El porcentaje pasó de 15.9% a 10.8%, lo que refleja una menor incidencia de embarazos en la adolescencia.

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Este cambio no implica una vida sexual más tardía. La edad de inicio bajó de 18 a 17 años. Sin embargo, el uso de métodos anticonceptivos creció de forma significativa. Entre menores de edad, pasó de 2.4% a 13.4%. Por género, el aumento fue de 2.9% a 12.5% en mujeres y de 1.6% a 14.3% en hombres.

Solo el 16.9% de los jóvenes actuales dejó el hogar antes de los 18 años. Foto: ComexPerú

Más años en la escuela, menos migración

El informe identifica a la educación como un factor clave. El abandono escolar antes de los 18 años disminuyó de 62.4% a 54.3%. Esto indica que más jóvenes continúan su formación académica, lo que retrasa su incorporación a la vida laboral y familiar.

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La migración temprana también perdió fuerza. En generaciones mayores, 21.3% cambió de lugar de residencia antes de la mayoría de edad. En la actualidad, la cifra se ubica en 14.4%.

Mejores condiciones, mayor permanencia en casa

El entorno material también cambió. El acceso a bienes básicos aumentó de forma notable. La presencia de televisión subió de 49.9% a 93.5%; la de computadoras pasó de 1.2% a 37.9%; el automóvil creció de 17.7% a 46.3%; el refrigerador alcanzó 90.5% desde 44.8%, y el baño dentro de la vivienda avanzó de 41.5% a 83.2%.

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Estas mejoras reflejan cambios económicos y sociales que favorecen una estancia más prolongada en el hogar familiar.

El entorno material también cambió. El acceso a bienes básicos aumentó de forma notable.

Brechas de género y territorio

Las mujeres continúan dejando el hogar antes que los hombres, aunque en ambos casos la tendencia muestra una caída. Entre ellas, la salida antes de los 18 años pasó de 35.9% a 21.2%. En hombres, la cifra bajó de 24.3% a 12.3%.

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Las diferencias entre zonas rurales y urbanas persisten. En áreas rurales, las mujeres registran mayores niveles de unión y maternidad temprana, aunque también con descensos. La unión antes de los 18 años pasó de 43.6% a 32.4% en zonas rurales, mientras que en áreas urbanas cayó de 25.4% a 18.2%.

El panorama confirma un cambio generacional. La juventud mexicana redefine el paso a la adultez con decisiones más tardías y trayectorias más prolongadas dentro del hogar y la educación.

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