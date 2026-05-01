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Quién es Vidal Llerenas Morales, nuevo titular del IMPI ante salida de Santiago Nieto

La Secretaría de Economía anunció una serie de nombramientos en su estructura tras renuncias de funcionarios para contender por cargos de representación popular

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Vidal Llerenas Morales se convierte en el nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
Vidal Llerenas Morales se convierte en el nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Vidal Llerenas Morales, hasta hoy subsecretario de Industria y Comercio, será propuesto, en sustitución de Santiago Nieto, como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así lo informó la Secretaría de Economía a través de un comunicado este 30 de abril.

A lo largo de su carrera en el gobierno de México, Llerenas Morales ha fungido como diputado local y federal, alcalde de Azcapotzalco y subsecretario de egresos en el gobierno de la Ciudad de México.

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De ahora en adelante, el morenista tendrá como encomienda conducir los temas de propiedad industrial durante el proceso de revisión del T-MEC.

La carrera de Vidal Llerenas Morales

Vidal Llerenas Morales es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Gobierno por la Universidad de Essex y doctor en Política, por la Universidad de York, ambas en el Reino Unido.

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Ha sido diputado local en una ocasión y diputado federal en tres ocasiones.

Tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara de Diputados se ha desempeñado como secretario de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública.

Fungió como subsecretario de Egresos del gobierno de la Ciudad de México. Fue alcalde de Azcapotzalco, entre 2018 y 2021.

Santiago Nieto y Salma Luévano, destacan entre los funcionarios de la Secretaría de Economía que renunciaron para contender por gubernaturas en 2027. (Fotos: Cuartoscuro)
Santiago Nieto y Salma Luévano, destacan entre los funcionarios de la Secretaría de Economía que renunciaron para contender por gubernaturas en 2027. (Fotos: Cuartoscuro)

Funcionarios renuncian a la Secretaría de Economía por elecciones de 2027

La Secretaría de Economía anunció nuevos nombramientos en su estructura a partir de las renuncias de altos funcionarios que buscarán cargos de representación popular.

Entre los cambios principales, Ximena Escobedo Juárez asume la subsecretaría de Industria y Comercio, tras dejar la Unidad de Desarrollo Productivo y haber sido directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos y directora general de Coordinación Política en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En la Unidad de Desarrollo Productivo, el nuevo jefe es Carlos Javier Castillo Pérez, antes director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. Ese puesto será cubierto por Luis Enrique Vázquez Rodríguez, antes secretario técnico de Facilitación Comercial.

Como directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior queda María Idalia Salgado Hernández, en sustitución de Wilfrido Márquez. Salgado Hernández dirigió previamente el Centro de Información y Estadística en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.

Además de Santiago Nieto y Wilfrido Márquez, presentaron su renuncia:

  • Héctor Ochoa Moreno, director general de Paneles Internacionales
  • Salma Luévano Luna, titular del sector de Economía de Inclusión y representante en Aguascalientes
  • Omega Vázquez Reyes, representante en Michoacán
  • Humberto Hernández, responsable del Polo de Desarrollo de Huamantla
  • Julio Benavides Serrano, responsable del Plan Sonora.

La dependencia informará pronto el nombre de sus relevos.

El secretario Marcelo Ebrard agradeció la labor de quienes dejan la dependencia y deseó “éxito a quienes asumirán nuevas responsabilidades”, según el comunicado de la Secretaría de Economía.

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