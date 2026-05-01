La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia

Las jugadoras del Tri Femenil medirán fuerzas contra Australia en territorio extranjero buscando fogueo internacional antes del Premundial. (X/ @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil ha confirmado una gira internacional que marcará un paso clave en su preparación rumbo al Premundial de Concacaf y al Mundial de Brasil 2027.

El conjunto dirigido por Pedro López enfrentará a Australia, una potencia del futbol femenino, en dos partidos amistosos que servirán como prueba de alto nivel.

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La Selección Mexicana Femenil disputará dos partidos amistosos contra la selección de Australia, considerada una de las potencias del futbol internacional. (X/ @Miseleccionfem)

Este anuncio llega en un momento de confianza para el Tri Femenil, que cerró la fase previa de las eliminatorias con un paso perfecto y una ofensiva demoledora. Ahora, el reto será medirse ante las Matildas, un rival con extensa experiencia mundialista y olímpica.

Sedes y calendario confirmados

Los encuentros ya tienen fechas y sedes definidas, lo que da claridad al plan de preparación.

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Primer partido: sábado 6 de junio en el McDonald Jones Stadium , Newcastle, a las 3:15 horas.

Segundo partido: martes 9 de junio en el CommBank Stadium, Sydney, a las 3:00 horas.

El Tri enfrentará a las Matildas el 6 y 9 de junio en los estadios McDonald Jones de Newcastle y CommBank de Sydney, respectivamente. (X/ @Misleccionfem)

Estos escenarios representan una oportunidad para que México se mida en territorio extranjero, con estadios de gran tradición y ante una afición exigente. En este sentido, la gira no sólo busca resultados inmediatos, sino también fogueo internacional.

Lo que significa enfrentar a Australia

El duelo contra las Matildas es más que un amistoso: es un examen de nivel.

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Australia domina el historial frente a México , con nueve victorias en diez partidos .

En su último enfrentamiento, en 2024 , las oceánicas vencieron 2-0 al Tri en San Antonio, Texas.

Son habituales protagonistas en Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Australia domina el historial ante México con nueve victorias en diez partidos, incluido un triunfo 2-0 en su último enfrentamiento de 2024. (X/ @Miseleccionfem)

Para México, medirse ante una selección consolidada permitirá ajustar detalles tácticos y probar variantes. Se presenta como un reto que pondrá a prueba la solidez que el equipo ha mostrado en su confederación.

Impacto rumbo al Mundial y Olímpicos

La gira contra Australia se conecta directamente con los objetivos inmediatos del ciclo internacional.

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México busca asegurar su boleto al Mundial de Brasil 2027 en el Premundial de noviembre.

También está en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El objetivo de México en la gira es fortalecer su preparación para asegurar la clasificación al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (X/ @Miseleccionfem)

De esta manera, cada minuto en territorio australiano será valioso para consolidar un proyecto que aspira a competir en la élite. El Tri Femenil no sólo busca resultados, sino también experiencia que le permita llegar con mayor madurez a los torneos decisivos.

Con dos partidos de alto nivel en Newcastle y Sydney, el equipo dirigido por Pedro López tendrá la oportunidad de medir su progreso frente a una potencia mundial y afinar su preparación rumbo a los grandes objetivos.

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