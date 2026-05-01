La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia

La Selección Mexicana Femenil ha confirmado una gira internacional que marcará un paso clave en su preparación rumbo al Premundial de Concacaf y al Mundial de Brasil 2027.
El conjunto dirigido por Pedro López enfrentará a Australia, una potencia del futbol femenino, en dos partidos amistosos que servirán como prueba de alto nivel.
PUBLICIDAD
Este anuncio llega en un momento de confianza para el Tri Femenil, que cerró la fase previa de las eliminatorias con un paso perfecto y una ofensiva demoledora. Ahora, el reto será medirse ante las Matildas, un rival con extensa experiencia mundialista y olímpica.
Sedes y calendario confirmados
Los encuentros ya tienen fechas y sedes definidas, lo que da claridad al plan de preparación.
PUBLICIDAD
- Primer partido: sábado 6 de junio en el McDonald Jones Stadium, Newcastle, a las 3:15 horas.
- Segundo partido: martes 9 de junio en el CommBank Stadium, Sydney, a las 3:00 horas.
Estos escenarios representan una oportunidad para que México se mida en territorio extranjero, con estadios de gran tradición y ante una afición exigente. En este sentido, la gira no sólo busca resultados inmediatos, sino también fogueo internacional.
Lo que significa enfrentar a Australia
El duelo contra las Matildas es más que un amistoso: es un examen de nivel.
PUBLICIDAD
- Australia domina el historial frente a México, con nueve victorias en diez partidos.
- En su último enfrentamiento, en 2024, las oceánicas vencieron 2-0 al Tri en San Antonio, Texas.
- Son habituales protagonistas en Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.
Para México, medirse ante una selección consolidada permitirá ajustar detalles tácticos y probar variantes. Se presenta como un reto que pondrá a prueba la solidez que el equipo ha mostrado en su confederación.
Impacto rumbo al Mundial y Olímpicos
La gira contra Australia se conecta directamente con los objetivos inmediatos del ciclo internacional.
PUBLICIDAD
- México busca asegurar su boleto al Mundial de Brasil 2027 en el Premundial de noviembre.
- También está en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
De esta manera, cada minuto en territorio australiano será valioso para consolidar un proyecto que aspira a competir en la élite. El Tri Femenil no sólo busca resultados, sino también experiencia que le permita llegar con mayor madurez a los torneos decisivos.
Con dos partidos de alto nivel en Newcastle y Sydney, el equipo dirigido por Pedro López tendrá la oportunidad de medir su progreso frente a una potencia mundial y afinar su preparación rumbo a los grandes objetivos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD