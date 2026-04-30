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Lotería Nacional dedica billete del Sorteo Superior al Día del Trabajo: resalta la jornada laboral de 40 horas

Este sorteo cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series

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El Sorteo Superior No. 2882 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. (Foto: STPS)
El Sorteo Superior No. 2882 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. (Foto: STPS)

La Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Superior No. 2882 para conmemorar el Día del Trabajo este 1 de mayo. El diseño reconoce la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas, avance que responde a demandas históricas del movimiento obrero y marca un punto de inflexión en la agenda laboral de 2026.

El sorteo reparte una bolsa de 51 millones de pesos en premios, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. Los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles en todo el país y la transmisión será en vivo el viernes 1 de mayo a las 20:00 horas.

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La directora Olivia Salomón destacó que el billete viaja por plazas, mercados y hogares, llevando el mensaje de que el progreso nacional se alcanza al mejorar la vida de cada persona.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, sostuvo que la reducción de la jornada laboral es una conquista colectiva y resultado del esfuerzo entre trabajadores, empleadores y el Gobierno de México.

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El Sorteo Superior No. 2882 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. (Foto: STPS)
El Sorteo Superior No. 2882 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. (Foto: STPS)

La jornada laboral de 40 horas, punto de inflexión en 2026

Bolaños López describió la develación del billete como parte de un momento “histórico”, ya que la jornada de 40 horas semanal es una demanda de larga data, inspirada por los Mártires de Chicago y las huelgas de Cananea y Río Blanco.

Subrayó que este 2026 es el año en que, con la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsó la semana laboral reducida, lo que permite mayor equilibrio entre vida personal, familiar y laboral.

El secretario remarcó que durante décadas la reducción fue postergada por gobiernos anteriores, mientras que ahora se materializa como parte de la primavera laboral de derechos para los trabajadores.

Lotería Nacional visibiliza luchas y conquistas sociales

Olivia Salomón sostuvo que la Lotería Nacional, con casi 256 años de historia, tiene la misión de reconocer causas y luchas sociales en la vida cotidiana: “Hoy la jornada laboral de 40 horas representa un paso firme hacia un país más justo, donde el trabajo permite vivir mejor”.

La funcionaria señaló que bajo el liderazgo de Sheinbaum, el país vive una transformación que dignifica el salario y fortalece condiciones laborales, demostrando que el crecimiento económico puede ir junto con la justicia social.

El Sorteo Superior No. 2882 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. (Foto: STPS)
El Sorteo Superior No. 2882 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. (Foto: STPS)

Esto es lo que se repartirá en el Premio Mayor

Salomón recalcó que la reducción de la jornada no es un hecho aislado, sino parte de una visión humanista donde el bienestar se construye con tiempo para la familia y el descanso:

“Este billete nos recuerda algo esencial, que el tiempo también es un derecho y que cada avance se construye con el esfuerzo de millones de trabajadores. Es un reconocimiento a esa fuerza que sostiene a México y que hoy es el centro de la transformación del país”.

Características sobresalientes del Sorteo Superior No. 2882:

  • Premio Mayor: 17 millones de pesos en dos series.
  • Bolsa total: 51 millones de pesos en premios.
  • Fecha: viernes 1 de mayo de 2026, 20:00 horas.
  • Cachitos disponibles: dos millones 400 mil en toda la República y en línea.
  • Transmisión: canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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