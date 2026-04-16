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Cómo conseguir gratis el álbum de la Lotería Nacional del Mundial 2026 y completarlo

La colección estará compuesta por 20 piezas con momentos históricos de los mundiales de 1970, 1986 y el torneo femenil de 1971

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(Lotería Nacional)
(Lotería Nacional)

Para muchos aficionados al futbol, cada Mundial traía algo más que los partidos. También era el pretexto para reunirse, intercambiar estampas en la escuela y salir a buscar la que faltaba hasta completar el álbum del torneo. Ese hábito que acompañó a varias generaciones vuelve ahora con una propuesta distinta que conecta la nostalgia con una nueva forma de coleccionar.

La Lotería Nacional y Panini presentaron este miércoles 15 de abril México Mundial, una colección que recupera ese espíritu, pero sustituye las estampas por “cachitos” de lotería con escenas y momentos emblemáticos de los mundiales disputados en el país.

Un álbum distinto: los “cachitos” como estampas

(Lotería Nacional)
(Lotería Nacional)

La propuesta cambiará la lógica habitual de los álbumes. En lugar de sobres, los aficionados deberán reunir billetes de lotería que funcionarán como estampas, cada uno con imágenes de estadios, jugadores y episodios representativos de México 1970 y 1986, además del Mundial femenil de 1971.

El diseño mantendrá un estilo retro y estará compuesto por 20 piezas que se distribuirán semanalmente a través del Sorteo Zodiaco. El álbum se entregará sin costo adicional al comprar un boleto.

Durante la presentación, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, hizo una precisión sobre la dinámica:

Es importante que no lo peguen hasta que haya pasado el sorteo, por si resultan ganadores”.

Fútbol, nostalgia y memoria compartida

(Lotería Nacional)
(Lotería Nacional)

Más allá del formato, el proyecto buscará recuperar la experiencia colectiva que rodea a estos productos: el intercambio, las reuniones y la convivencia alrededor del fútbol.

Nuestros álbumes, al igual que la lotería, son momentos. Padres e hijos intercambiando estampas y amigos negociando con pasión en el recreo”, explicó Marina Benavides.

En el evento también participaron figuras del fútbol mexicano como Alicia Vargas, Manuel Negrete, Alberto García Aspe y Francisco Javier Cruz. Vargas, referente del equipo subcampeón del Mundial femenil de 1971, recordó aquel torneo:

Fuimos unas guerreras sin tener el apoyo de nadie”.

El sorteo conmemorativo contemplará un premio mayor de entre 11 y 17 millones de pesos. Cada cachito tendrá un costo de 20 o 35 pesos y completar la colección implicará reunir las 20 piezas que estarán disponibles hasta junio.

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