México

Lotería Nacional colabora para lanzar álbum conmemorativo de futbol, ¡totalmente gratis!

El proyecto no contará con estampas, sino con billetes de lotería

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Un grupo de adultos y niños en uniformes rojos posan con un cartel del "Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y el Fútbol" durante su lanzamiento
Evento de lanzamiento del "Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y el Fútbol" en colaboración con Editorial Panini.

La Lotería Nacional, en colaboración con Panini México, presenta un álbum retro gratuito que reúne los billetes de los Sorteos Zodiaco para conmemorar la historia del futbol en México, con motivo del Mundial social 2026.

El proyecto, que inicia el domingo 19 de abril de 2026 y concluye el 5 de julio del mismo año, busca integrar a los aficionados en una colección que celebra la memoria y el orgullo nacional.

En total, se ponen en circulación 20 billetes de lotería conmemorativos —dos por cada uno de los diez sorteos— que evocan las ediciones históricas del Mundial de 1970 y 1986, así como el futbol femenil de 1971.

Los billetes 1 y 2, junto con el álbum físico, ya están disponibles en los puntos de venta autorizados y en miloteria.mx. Además, para quienes adquieran los billetes de forma electrónica, el álbum digital puede descargarse en cualquier dispositivo móvil o computadora.

Olivia Salomón, un hombre en traje y la mascota de Lotería Nacional posan frente a un fondo colorido, la mujer sostiene un álbum, el hombre un balón de fútbol
Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional presenta el nuevo álbum coleccionable

Álbum retro rescata billetes históricos de la Lotería Nacional

La presentación oficial tuvo lugar en el recinto de los Sorteos Electrónicos, con la participación de Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Marina Benavides, directora general de Panini México; y Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, quienes estuvieron acompañadas por exjugadores de la Selección Nacional como Alberto García Aspe, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Manuel Negrete Arias y Félix Cruz Barbosa-Ríos, así como la exseleccionada Alicia Vargas “La Pele mexicana”.

Salomón afirmó ante medios que el objetivo es “recuperar la memoria histórica y traerla de vuelta, no sólo para evocarla, sino para integrarla en un álbum muy especial.

La directora explicó que la colección reproduce billetes emitidos durante los mundiales en los que México fue anfitrión. De acuerdo con Salomón, serán siete sorteos Zodiaco ordinarios y tres Zodiacos Especiales, con conclusión programada el 5 de julio de 2026. El álbum y los billetes son gratuitos para el público.

Marina Benavides, de Panini México, sostuvo que este proyecto conjunta dos tradiciones: la del coleccionismo familiar alrededor de los álbumes y la del sorteo de la suerte. En esta edición, recalcó que el álbum no se llena con estampas, sino “con historia, con orgullo y con pasión”.

Gabriela Cuevas Barron remarcó la importancia del Mundial social 2026 al afirmar que este álbum “acerca, democratiza e incluye”. También consideró que la alianza entre Lotería Nacional y Panini México une la identidad nacional mexicana con una visión global, y ayuda a reconstruir la historia de México como país anfitrión de la Copa Mundial.

Voz de exjugadores y memoria del futbol femenil

Durante la presentación, Alberto García Aspe compartió que portar el brazalete de capitán en tres mundiales fue “el mayor orgullo” de su vida y recalcó el significado del álbum como “memoria, identidad e ilusión”. Añadió que cada cachito de lotería es “un pedazo de historia” que la gente podrá conservar. “Así como un billete puede cambiarle la vida a alguien, el Mundial 2026 nos va a regalar recuerdos inolvidables”, dijo el ex futbolista nacional.

Por su parte, Alicia Vargas, apodada “La Pele mexicana”, habló sobre la relevancia de visibilizar el futbol femenil mexicano de 1971 y llamó a que las nuevas generaciones apoyen a la selección y reconozcan el valor de aquellas jugadoras: Teníamos la garra para demostrar que el fútbol no era nada más para hombres, sino también para mujeres”.

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