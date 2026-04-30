Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

Las autoridades capitalinas ya se encuentran trabajando en la zona. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la unidad habitacional Francisco Villa de la alcaldía Azcapotzalco, la violencia se volvió a manifestar este 29 de abril con el hallazgo de tres hombres sin vida, todos con impactos de arma de fuego.

El triple homicidio fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien señaló que tras un reporte de detonaciones de arma de fuego, policías acudieron al Andador Toma de Torreón. Al llegar, confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

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Las autoridades informaron que la zona fue acordonada y quedó bajo resguardo mientras agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes iniciaron los peritajes para determinar las circunstancias del ataque.

El ataque ocurre un días después de que una familia entera fue localizada sin vida en la misma demarcación, lo que mantiene en alerta a los habitantes de la zona. En tal caso, un matrimonio y sus dos hijas -menores de edad- fueron asesinadas con armas blancas.

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Dos de los occisos tenían antecedentes por robo y portación de arma

Los primeros reportes señalan que dos de los hombres localizados sin vida contaban con antecedentes por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

Los investigadores trabajan para identificar el motivo del crimen y si existe relación con delitos previos.

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Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por el triple homicidio de la unidad habitacional Francisco Villa.

Información en desarrollo...

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