Tres mujeres y un hombre fueron hallados sin vida en domicilio de la Nueva Santa María, CDMX: presentan heridas de arma blanca

El domicilio donde fueron localizados los cuerpos está marcado con el número 146. Crédito: Google Maps

Este martes 27 de abril, tres mujeres y un hombre fueron hallados sin vida al interior de un domicilio en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

Las víctimas presentaban heridas provocadas por arma blanca, según informó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado oficial.

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Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas.

Tras el hallazgo, los oficiales de la SSC notificaron al agente del Ministerio Público para que iniciara los peritajes correspondientes. Las autoridades señalaron que se realizaron entrevistas a vecinos de la zona y se revisaron las cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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Las cuatro personas fueron localizadas en la alcaldía Azcapotzalco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento las autoridades no han confirmado las edades de las víctimas ni posibles causas del crimen, sin embargo, reportes extraoficiales han señalado que se trata de una familia completa y entre las victimas estarían dos niñas.

Además, existe la presunción de que en el domicilio, el cual se identifica con el número 146 de la calle Begonias, fue encontrado un mensaje intimidatorio.

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SSC reportó el hallazgo y FGJCDMX abrió investigación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) quedó a cargo de las diligencias periciales para esclarecer el caso.

El domicilio color azul fue donde las autoridades localizaron los cuatro cuerpos. Crédito: Facebook - Conecta Azcapotzalco

Mientras tanto, los policías capitalinos continuaron con el levantamiento de testimonios y el análisis de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.

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No se informó de personas detenidas ni de posibles responsables, y las investigaciones permanecieron en curso bajo la supervisión de las autoridades ministeriales.

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