Nico Castillo, exfigura de Pumas y América, enciende la Liguilla y da su pronóstico para el Clásico Capitalino

Nicolás Castillo, voz autorizada en ambos equipos, destacó el respeto, la emoción y la imprevisibilidad del histórico duelo entre Pumas y América. (REUTERS/ Henry Romero)

El Clásico Capitalino en los cuartos de final del Clausura 2026 no solo enfrenta a dos de los equipos con más historia de México, también revive la historia de quienes han vestido ambas camisetas.

Entre ellos, Nicolás Castillo, delantero chileno que brilló con Pumas y luego fichó con América, ha vuelto a ser protagonista con sus declaraciones previas al duelo.

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Castillo analizó el rendimiento de Pumas, que lideró el torneo con récord histórico de puntos y llega fortalecido a la Liguilla. REUTERS/Henry Romero

Aunque ya retirado, Castillo apareció como una voz autorizada para hablar de este partido en específico. Sus palabras, emitidas durante su participación en el Pro-Am del Riviera Maya Open, reflejaron tanto el cariño que guarda por ambas instituciones como la expectativa que genera un choque que definirá en gran medida el rumbo de la Liguilla.

Castillo y su vínculo con México

Antes de hablar del Clásico, Castillo aprovechó para recordar lo que significa México en su vida y carrera:

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“ Me encanta México . Siempre trato de venir lo más que pueda. Es un país donde me trataron muy bien ” .

Reconoce que su paso por la Liga MX fue una de las mejores etapas de su carrera.

Tanto en Pumas como en América vivió momentos intensos: goles, títulos y también la dura trombosis que lo obligó a retirarse.

Durante el Pro-Am del Riviera Maya Open, Castillo expresó su cariño y gratitud por México y el fútbol nacional donde brilló. (X/ @PumasMX)

Para él, el país fue un lugar donde encontró éxito, cariño y respaldo en momentos difíciles, por lo cual se mostró agradecido y orgulloso de haber jugado en dos instituciones históricas, algo que pocos futbolistas han logrado.

Pumas y América en la Liguilla

Castillo no dudó en analizar cómo llegan ambos equipos a la fase final. Su visión combinó respeto por los números de Pumas y reconocimiento a la mística de las Águilas.

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Destacó que Pumas terminó mucho mejor el torneo , consolidándose como líder con récord histórico de puntos.

Advirtió que América en liguilla es “otro nivel, otra exigencia”, recordando la tradición azulcrema de crecer en instancias decisivas.

El exfutbolista destacó que América eleva su nivel en fase final de la Liga MX, siendo un rival de temer por su tradición ganadora. (USA TODAY/Troy Taormina)

De esta manera, para el chileno, el choque no tiene un favorito claro: “Espero que sea un lindo clásico, un lindo partido, linda liguilla, que gane el mejor”, señaló con neutralidad.

Su pronóstico para el Clásico Capitalino

Finalmente, Castillo compartió su visión sobre lo que puede pasar en la serie. Aunque evitó elegir un ganador, dejó frases que reflejaron lo que podría ocurrir:

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“ Tengo un cariño muy grande por los dos, un respeto muy grande por las dos instituciones… fui muy feliz en los dos lugares ” .

Reconoció que el sistema de competencia permite sorpresas: “Las reglas están desde antes puestas… el octavo lugar puede ser campeón”.

Los felinos, en el trámite, llegan al encuentro como los favoritos, tras cerrar el torneo regular en primera posición y con la ventaja de cerrar en casa. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, las palabras de Nico reflejaron gratitud y respeto hacia ambos clubes. Su pronóstico no se basó en favoritismos, sino en la certeza de que el Clásico Capitalino será un duelo intenso, con Pumas buscando confirmar su gran torneo y América apelando a su historia en liguillas.