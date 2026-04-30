México

El Servicio Meteorológico Nacional advierte: calor extremo y tormentas severas golpearán México este 30 de abril

El país enfrentará temperaturas de hasta 45 °C, mientras el norte registrará lluvias intensas, fuertes vientos y posible formación de tornados

Guardar
El país enfrenta una jornada con contrastes climáticos marcados, entre calor extremo en gran parte del territorio y condiciones severas en el norte. EFE/José Méndez
El país enfrenta una jornada con contrastes climáticos marcados, entre calor extremo en gran parte del territorio y condiciones severas en el norte. EFE/José Méndez

El clima en México para este miércoles 30 de abril estará marcado por contrastes importantes: mientras gran parte del país enfrentará temperaturas elevadas debido a una persistente onda de calor, en el norte se prevén lluvias fuertes, vientos intensos e incluso condiciones para la formación de torbellinos o tornados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos estarán asociados al ingreso del frente frío número 48 y a la interacción de diversos sistemas atmosféricos.

PUBLICIDAD

En la Ciudad de México, el panorama será más estable, aunque con calor y rachas de viento moderadas.

Clima en México: contraste entre calor extremo y lluvias fuertes

El país vivirá una jornada con condiciones muy variables, lo que implica riesgos distintos según la región.

PUBLICIDAD

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre. (Crédito: Cuartoscuro)
  • Persistirá una onda de calor en gran parte del territorio
  • El norte registrará lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo
  • Se presentarán cambios bruscos de temperatura entre regiones
  • La humedad y los sistemas atmosféricos incrementarán la inestabilidad

Lluvias y tormentas: estados más afectados

Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en el norte y algunas zonas del sur.

  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Coahuila
  • Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas
  • Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Oaxaca
  • Riesgos asociados: encharcamientos, inundaciones y deslaves

Además, estas lluvias podrían venir acompañadas de:

  • Descargas eléctricas
  • Caída de granizo
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos

Onda de calor: temperaturas superiores a 45 grados

El calor seguirá siendo uno de los principales factores del clima este día.

  • Más de 45 °C: Guerrero (noroeste)
  • Entre 40 y 45 °C: Sonora, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, entre otros
  • Entre 35 y 40 °C: Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México y Tabasco
  • Entre 30 y 35 °C: Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California
La pobreza se mide por diversos factores
Las lluvias se concentrarán principalmente en el norte del país, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo. 4. Crédito:Cuartoscuro

También se prevén contrastes térmicos importantes:

  • Temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
  • De 0 a 5 °C en zonas altas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala

Vientos fuertes y posibles tornados en el norte

El viento será otro factor relevante, especialmente en el norte del país.

  • Rachas de 70 a 80 km/h: Sonora, Chihuahua y Durango
  • Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León
  • Posibles tolvaneras en zonas áridas

Existe además probabilidad de fenómenos más severos:

  • Formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • Posibles tornados en zonas del noreste
  • Caída de objetos, árboles o anuncios por fuertes ráfagas

Clima en CDMX: calor, nubes y sin lluvia

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica condiciones relativamente estables.

  • Temperatura mínima: 14 a 16 °C
  • Temperatura máxima: 31 a 33 °C
  • Cielo parcialmente nublado durante el día
  • Sin probabilidad de lluvias

Durante la jornada se espera:

  • Ambiente templado por la mañana
  • Calor durante la tarde
  • Rachas de viento de hasta 50 km/h
La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
En la Ciudad de México se prevé un ambiente cálido durante la tarde y condiciones estables, sin probabilidad de lluvia. Crédito: Cuartoscuro.

Recomendaciones ante el clima de este 30 de abril

Ante los distintos riesgos climáticos, se recomienda a la población tomar precauciones.

Por lluvias y tormentas:

  • Evitar cruzar calles inundadas
  • Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables
  • Estar atentos a alertas por tormentas eléctricas

Por calor extremo:

  • Mantenerse hidratado
  • Evitar exposición prolongada al sol
  • Usar ropa ligera y protector solar

Por vientos fuertes:

  • Asegurar objetos que puedan caer
  • Evitar estacionarse bajo árboles o anuncios
  • Conducir con precaución ante tolvaneras

Por niebla y baja visibilidad:

  • Reducir la velocidad en carreteras
  • Encender luces intermitentes si es necesario
  • Mantener distancia entre vehículos

El pronóstico para este 30 de abril muestra un panorama climático complejo: calor intenso en gran parte del país y condiciones severas en el norte. La clave será mantenerse informado y tomar medidas preventivas para evitar riesgos.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalSMNClima en MéxicoLluviasPronósticomexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Los mexicanos llegan al encuentro tras golear al LA Galaxy en cuartos de final y como bicampeones de la Liga MX

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Lotería Nacional dedica billete del Sorteo Superior al Día del Trabajo: resalta la jornada laboral de 40 horas

Este sorteo cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series

Lotería Nacional dedica billete del Sorteo Superior al Día del Trabajo: resalta la jornada laboral de 40 horas

La NASA comparte imágenes satelitales del hundimiento de CDMX

Hay un aproximado de las zonas donde es más evidente esta afectación

La NASA comparte imágenes satelitales del hundimiento de CDMX

Cuál es la fruta con menos calorías

Conocer formas prácticas de disfrutar un postre ligero ayuda a mantener una dieta variada y saludable sin excederte en energía

Cuál es la fruta con menos calorías

Canelo Álvarez da a conocer a su bebé a través de tiernas fotos en redes sociales

Una historia de reconciliación, fuerza y cercanía se hace presente con la nueva integrante de la familia

Canelo Álvarez da a conocer a su bebé a través de tiernas fotos en redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

FGR explica proceso de desafuero antes de que México conceda extradición de funcionarios

FGR abrirá investigación a Rubén Rocha Moya, sólo habrá extradición si hay pruebas y juicio político

Cuatro detenidos, dos camionetas robadas y 95 dosis de droga: lo que encontraron las autoridades tras el cuádruple homicidio en Azcapotzalco

Detienen Armando “N”, alias “Comandante Giro”, miembro de una célula delictiva dedicada al reclutamiento en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Canelo Álvarez da a conocer a su bebé a través de tiernas fotos en redes sociales

Canelo Álvarez da a conocer a su bebé a través de tiernas fotos en redes sociales

Jaime Camil recuerda cómo su papá y Vicente Fox lograron convencer a Bono de U2 de regresar a México tras disgusto

Paquita la del Barrio murió triste y sola, revela su mánager, y teme por el destino de ‘Casa Paquita’

Video| 31 minutos lanza promocional para invitar a los niños y niñas a su concierto gratuito en el Zócalo

BTS en México: Suga sorprende con playera de María Sabina, curandera oaxaqueña, y enloquece al Army Mexicano

DEPORTES

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Esta sería la razón por la que el Chicharito Hérnandez no llegaría al Atlante

Nico Castillo, exfigura de Pumas y América, enciende la Liguilla y da su pronóstico para el Clásico Capitalino

¿Chicharito como figura en Atlante? Dueño del club no descarta su llegada

Tunden en redes al Tala Rangel por priorizar a la Selección Mexicana sobre Chivas