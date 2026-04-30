El Servicio Meteorológico Nacional advierte: calor extremo y tormentas severas golpearán México este 30 de abril

El país enfrenta una jornada con contrastes climáticos marcados, entre calor extremo en gran parte del territorio y condiciones severas en el norte. EFE/José Méndez

El clima en México para este miércoles 30 de abril estará marcado por contrastes importantes: mientras gran parte del país enfrentará temperaturas elevadas debido a una persistente onda de calor, en el norte se prevén lluvias fuertes, vientos intensos e incluso condiciones para la formación de torbellinos o tornados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos estarán asociados al ingreso del frente frío número 48 y a la interacción de diversos sistemas atmosféricos.

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En la Ciudad de México, el panorama será más estable, aunque con calor y rachas de viento moderadas.

Clima en México: contraste entre calor extremo y lluvias fuertes

El país vivirá una jornada con condiciones muy variables, lo que implica riesgos distintos según la región.

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Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre. (Crédito: Cuartoscuro)

Persistirá una onda de calor en gran parte del territorio

El norte registrará lluvias , tormentas eléctricas y posible granizo

Se presentarán cambios bruscos de temperatura entre regiones

La humedad y los sistemas atmosféricos incrementarán la inestabilidad

Lluvias y tormentas: estados más afectados

Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en el norte y algunas zonas del sur.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Coahuila

Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas

Lluvias aisladas : Baja California, Baja California Sur y Oaxaca

Riesgos asociados: encharcamientos, inundaciones y deslaves

Además, estas lluvias podrían venir acompañadas de:

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Descargas eléctricas

Caída de granizo

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Onda de calor: temperaturas superiores a 45 grados

El calor seguirá siendo uno de los principales factores del clima este día.

Más de 45 °C : Guerrero (noroeste)

Entre 40 y 45 °C : Sonora, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas , entre otros

Entre 35 y 40 °C : Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México y Tabasco

Entre 30 y 35 °C: Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California

Las lluvias se concentrarán principalmente en el norte del país, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo. 4. Crédito:Cuartoscuro

También se prevén contrastes térmicos importantes:

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Temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

De 0 a 5 °C en zonas altas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala

Vientos fuertes y posibles tornados en el norte

El viento será otro factor relevante, especialmente en el norte del país.

Rachas de 70 a 80 km/h : Sonora, Chihuahua y Durango

Rachas de 50 a 70 km/h : Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León

Posibles tolvaneras en zonas áridas

Existe además probabilidad de fenómenos más severos:

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Formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Posibles tornados en zonas del noreste

Caída de objetos, árboles o anuncios por fuertes ráfagas

Clima en CDMX: calor, nubes y sin lluvia

Para la Ciudad de México, el pronóstico indica condiciones relativamente estables.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C

Temperatura máxima: 31 a 33 °C

Cielo parcialmente nublado durante el día

Sin probabilidad de lluvias

Durante la jornada se espera:

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Ambiente templado por la mañana

Calor durante la tarde

Rachas de viento de hasta 50 km/h

En la Ciudad de México se prevé un ambiente cálido durante la tarde y condiciones estables, sin probabilidad de lluvia. Crédito: Cuartoscuro.

Recomendaciones ante el clima de este 30 de abril

Ante los distintos riesgos climáticos, se recomienda a la población tomar precauciones.

Por lluvias y tormentas:

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Evitar cruzar calles inundadas

Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables

Estar atentos a alertas por tormentas eléctricas

Por calor extremo:

Mantenerse hidratado

Evitar exposición prolongada al sol

Usar ropa ligera y protector solar

Por vientos fuertes:

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Asegurar objetos que puedan caer

Evitar estacionarse bajo árboles o anuncios

Conducir con precaución ante tolvaneras

Por niebla y baja visibilidad:

Reducir la velocidad en carreteras

Encender luces intermitentes si es necesario

Mantener distancia entre vehículos

El pronóstico para este 30 de abril muestra un panorama climático complejo: calor intenso en gran parte del país y condiciones severas en el norte. La clave será mantenerse informado y tomar medidas preventivas para evitar riesgos.