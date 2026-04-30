El Servicio Meteorológico Nacional advierte: calor extremo y tormentas severas golpearán México este 30 de abril

El clima en México para este miércoles 30 de abril estará marcado por contrastes importantes: mientras gran parte del país enfrentará temperaturas elevadas debido a una persistente onda de calor, en el norte se prevén lluvias fuertes, vientos intensos e incluso condiciones para la formación de torbellinos o tornados.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estos fenómenos estarán asociados al ingreso del frente frío número 48 y a la interacción de diversos sistemas atmosféricos.
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En la Ciudad de México, el panorama será más estable, aunque con calor y rachas de viento moderadas.
Clima en México: contraste entre calor extremo y lluvias fuertes
El país vivirá una jornada con condiciones muy variables, lo que implica riesgos distintos según la región.
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- Persistirá una onda de calor en gran parte del territorio
- El norte registrará lluvias, tormentas eléctricas y posible granizo
- Se presentarán cambios bruscos de temperatura entre regiones
- La humedad y los sistemas atmosféricos incrementarán la inestabilidad
Lluvias y tormentas: estados más afectados
Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en el norte y algunas zonas del sur.
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Coahuila
- Chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas
- Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Oaxaca
- Riesgos asociados: encharcamientos, inundaciones y deslaves
Además, estas lluvias podrían venir acompañadas de:
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- Descargas eléctricas
- Caída de granizo
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
Onda de calor: temperaturas superiores a 45 grados
El calor seguirá siendo uno de los principales factores del clima este día.
- Más de 45 °C: Guerrero (noroeste)
- Entre 40 y 45 °C: Sonora, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, entre otros
- Entre 35 y 40 °C: Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México y Tabasco
- Entre 30 y 35 °C: Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California
También se prevén contrastes térmicos importantes:
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- Temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- De 0 a 5 °C en zonas altas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala
Vientos fuertes y posibles tornados en el norte
El viento será otro factor relevante, especialmente en el norte del país.
- Rachas de 70 a 80 km/h: Sonora, Chihuahua y Durango
- Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León
- Posibles tolvaneras en zonas áridas
Existe además probabilidad de fenómenos más severos:
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- Formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Posibles tornados en zonas del noreste
- Caída de objetos, árboles o anuncios por fuertes ráfagas
Clima en CDMX: calor, nubes y sin lluvia
Para la Ciudad de México, el pronóstico indica condiciones relativamente estables.
- Temperatura mínima: 14 a 16 °C
- Temperatura máxima: 31 a 33 °C
- Cielo parcialmente nublado durante el día
- Sin probabilidad de lluvias
Durante la jornada se espera:
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- Ambiente templado por la mañana
- Calor durante la tarde
- Rachas de viento de hasta 50 km/h
Recomendaciones ante el clima de este 30 de abril
Ante los distintos riesgos climáticos, se recomienda a la población tomar precauciones.
Por lluvias y tormentas:
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- Evitar cruzar calles inundadas
- Mantenerse alejado de árboles y estructuras inestables
- Estar atentos a alertas por tormentas eléctricas
Por calor extremo:
- Mantenerse hidratado
- Evitar exposición prolongada al sol
- Usar ropa ligera y protector solar
Por vientos fuertes:
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- Asegurar objetos que puedan caer
- Evitar estacionarse bajo árboles o anuncios
- Conducir con precaución ante tolvaneras
Por niebla y baja visibilidad:
- Reducir la velocidad en carreteras
- Encender luces intermitentes si es necesario
- Mantener distancia entre vehículos
El pronóstico para este 30 de abril muestra un panorama climático complejo: calor intenso en gran parte del país y condiciones severas en el norte. La clave será mantenerse informado y tomar medidas preventivas para evitar riesgos.
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