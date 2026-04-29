México

Video|31 minutos lanza promocional para invitar a los niños y niñas a su concierto gratuito en el Zócalo

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana serán los protagonistas del show que espera una asistencia masiva en la Plaza de la Constitución.

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Gran multitud en el Zócalo de CDMX en un concierto de 31 Minutos. Un escenario con pantallas y pancartas, la Catedral y la bandera de México se ven al fondo.
Miles de personas podrán disfrutar del concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México, con la Catedral Metropolitana de fondo, celebrando el Día del Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este Día del Niño promete ser un gran evento en la Ciudad de México gracias al esperado concierto que 31 Minutos dará de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México.

Y aunque es con motivo del Día del Niño sin duda lo más emocionados son muchos de los adultos que crecieron escuchando sus canciones.

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La producción chilena de títeres, reconocida por personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Corchetis y Juanín Juan Harry, llega a México con su humor característico y canciones emblemáticas.

Y como era de esperarse, estos amados personajes lanzaron un promocional para invitar a todos (chicos y grandes) a vivir esta gran experiencia.

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Con su característico humor, y haciendo sátira del nombre del emblemático Zócalo, los amados Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque hablan sobre la gran expectativa de tocar en este importante escenario.

Con la transitada calle Madero de fondo, estos títeres muestran su emoción por presentarte ante miles de mexicanos que esperan ansioso corear sus canciones.

La celebración del Día del Niño y la Niña invita a familias y fans a disfrutar de los entrañables personajes en un espectáculo pensado para todos los públicos. (Yt: 31 minutos)

Qué se espera del concierto de 31 Minutos en el Zócalo

Se proyecta afluencia masiva en la Plaza de la Constitución, impulsada por la popularidad de personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana.

El show incluirá canciones reconocidas, entre ellas «Mi muñeca me habló» y «Bailan sin César», dentro de una producción especial para público de todas las edades.

La función en el Zócalo ratifica a 31 Minutos como el primer show de títeres de habla hispana en participar en Tiny Desk e integra su prestigio internacional al calendario oficial de festejos en la Ciudad de México.

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