México

Paquita la del Barrio murió triste y sola, revela su mánager, y teme por el destino de ‘Casa Paquita’

Paco Torres, quien fuera la ‘mano derecha’ de la artista, desnuda los últimos días de Paquita la del Barrio, marcados por la tristeza y la falta de compañía

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Paco Torres, exmanager de Paquita, reclama: “Murió una mujer triste y en soledad” (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)
Paco Torres, exmanager de Paquita, reclama: “Murió una mujer triste y en soledad” (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

La ‘Casa Paquita’, legado de la cantante Paquita la del Barrio, se encuentra en proceso de venta por un monto de 39 millones de pesos, mientras el exmanager de la artista señala que la cantante murió en condiciones de soledad y tristeza, preocupado también porque la propiedad pueda perder su identidad si es demolida.

El heredero de la ‘Casa Paquita’ ya recibió varias propuestas de compra

El inmueble denominado ‘Casa Paquita’, emblemático para los seguidores de Paquita la del Barrio, fue heredado a su hijo mayor Miguel Gerardo. Luego del fallecimiento de la intérprete, Miguel Gerardo tomó posesión del sitio, pero decidió ponerlo en venta ante los altos costos de mantenimiento y su residencia fuera de la Ciudad de México.

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Paco Torres relata que en semanas recientes varios interesados han visitado la propiedad y ya existen propuestas formales. “Ya se está vendiendo, de hecho ya han ido a verla algunos clientes, ya hay propuestas, creo que la semana pasada hubo una propuesta muy sólida, ya muy cerca de llegar al cierre del negocio”, afirmó Torres a la revista TVyNovelas.

paquita la del barrio -México- 4 marzo
La Casa Paquita, propiedad emblemática de Paquita la del Barrio, se oferta en venta por 39 millones de pesos tras el fallecimiento de la artista (Jovani Pérez/Infobae)

El precio de venta fijado asciende a 39 millones de pesos, según cifras difundidas al inicio de marzo. Torres manifestó su preferencia por que la ‘Casa Paquita’ continúe como restaurante o salón de eventos y conserve el nombre que la vuelve referente para los seguidores de la artista.

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A mí me daría más gusto que si alguien la compra que la siga usando como restaurante, como salón, y que se quede el nombre de ‘Casa Paquita’, eso sería muy bueno”, explicó el exmanager.

El temor a que el legado de Paquita se pierda

Paco Torres expuso temor de que un nuevo propietario decida demoler la propiedad para transformarla en edificios, lo que supondría un cierre al ciclo de la cantante y el espacio que construyó “desde la primera piedra”.

“Esa persona que la fue a ver como que tiene la intención, el interés de abrir el negocio y eso creo que sería muy bueno, que siga ‘Casa Paquita’. A lo mejor llega un cliente y dice ‘quiero demolerlo para hacer edificios’ y sería más lastimoso”, detalló el exmanager.

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El heredero Miguel Gerardo decidió vender la Casa Paquita debido a los altos costos de mantenimiento y su residencia fuera de la Ciudad de México (Archivo)

Torres insiste en que el inmueble simbolizaba mucho más que un negocio para la cantante, originaria de Veracruz: “Paquita quería terminar ahí sus últimos días, ahí se hizo. Desde la primera piedra que puso en el negocio, Paquita lo construyó. Ahí se hizo, ahí tuvo sus fracasos, el éxito, ahí todo. ‘Casa Paquita’ para Paquita era más que un hijo”.

“Murió una mujer triste y en soledad”: los últimos días de Paquita la del Barrio

El mismo Paco Torres reveló cómo fueron los últimos días de Paquita la del Barrio, describiéndolos como una etapa marcada por la soledad y tristeza. Destacó que en sus últimas hospitalizaciones, la cantante expresó que prefería permanecer internada antes que regresar a un hogar vacío.

Paco Torres Paquita la del barrio
Torres expresó su deseo de que la Casa Paquita continúe operando como restaurante o salón de eventos, preservando el legado de la cantante (IG)

“Yo lo vi en Paquita, fue una mujer que murió hasta cierto punto triste. Las últimas veces que ella estaba en el hospital, yo nunca he escuchado a una persona que diga ‘estoy en el hospital y me quiero quedar aquí’. Todos dicen ‘yo estoy en el hospital, ya me quiero ir a mi casa’. Y Paquita los últimos ingresos que tuvo en el hospital era ‘yo no me quiero ir a mi casa porque aquí me atienden’, imagínate la soledad que ella sentía”, relató el exmanager en entrevista para TVyNovelas.

Casa Paquita
Diversos interesados han presentado propuestas formales para la compra de la Casa Paquita, según informó la revista TVyNovelas (Foto: Google Maps)

La información sobre el destino de la ‘Casa Paquita’, el sentir de la familia y los últimos días de la artista fue compartida íntegramente por Paco Torres, asistente de confianza y mano derecha de Paquita la del Barrio.

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