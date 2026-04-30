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Esta sería la razón por la que el Chicharito Hérnandez no llegaría al Atlante

Pese a que Hernández buscaría regresar al futbol, Atlante no tendría como prioridad ficharlo

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Atlante no estaría en la contiendo por el delantero.

Desde que el Atlante confirmó la llegada de Miguel ‘Piojo’ Herrera como director técnico, las especulaciones sobre posibles refuerzos han cobrado fuerza.

Entre los nombres que circulan destaca el de Javier Hernández, aunque la directiva del club establecería prioridades distintas para el armado del plantel.

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Atlante se reforzaría con jugadores del Mazatlán

El presidente del Atlante, Emilio Escalante, detalló en conferencia de prensa que el club analiza opciones provenientes de Mazatlán, franquicia que adquirió recientemente.

Es decir, se realizará una evaluación de jugadores del conjunto de Mazatlán que podrían formar parte del plan para el regreso del equipo a la Liga MX.

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Por esa misma razón, es que el refuerzo de Javier Hernández podría pasar a segundo plano en la lista de prioridades de la directiva de Atlante.

Según el directivo, el enfoque inmediato está en reforzar al Atlante durante el mercado de verano, sin gastar en un fichaje de renombre y con la intención de contar con un plantel competitivo para el próximo torneo.

CIUDAD DE MÉXICO, 18DICIEMBRE2021.- Los “Potros” del Atlante enfrentan a la “Jaiba Brava” de Tampico en partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX llevado a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Marcado parcial y global: Atlante (2) - (0) Tampico. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Atlante se reforzaría con jugadores del Mazatlán. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Pese a los rumores sobre un posible acercamiento con Chicharito Hernández, el presidente del club no ha informado sobre alguna negociación formal con el delantero mexicano.

También circulaba el rumor sobre que Atlante buscaría fichar otro delantero de renombre como el de Henry Martín, sin embargo, el delantero del Club América aún tiene contrato por un año más.

El mercado de fichajes de verano abrirá el 1 de julio, fecha en la que el Atlante podrá buscar incorporaciones nacionales e internacionales.

Chicharito buscaría estar cerca de su familia

Javier “Chicharito” Hernández ha expresado en diversas ocasiones, especialmente durante 2025 y a principios de 2026, que su prioridad personal es estar cerca de sus hijos, Nala y Noah, quienes no residen en México.

Este deseo familiar ha sido un factor clave en sus decisiones profesionales tras su salida de las Chivas del Guadalajara.

Por lo que también complicaría su llegada con el conjunto del Atlante, que disputará sus juegos de local en el Estadio Banorte.

El futbolista tiene dos hijos. (Ilustración: Jovani Pérez)
El futbolista tiene dos hijos. (Ilustración: Jovani Pérez)

Miguel Herrera ya ha trabajado antes con Hernández

La experiencia previa entre Miguel “Piojo” Herrera y Javier “Chicharito” Hernández durante el Mundial de Brasil 2014, sumada al conocimiento que el entrenador posee sobre el rendimiento del delantero tanto en el terreno de juego como fuera de él, posiciona a Herrera como la figura clave capaz de influir en la decisión de Chicharito.

La integración de Chicharito al planteamiento táctico solo ocurriría si así lo resuelve Miguel “Piojo” Herrera y la directiva del Atlante si deciden apostar por un fichaje mediático de ese calibre.

El club tomará el lugar del Mazatlan en la Liga MX, por lo que ya preparan todos los detalles necesarios para su gran regreso a primera división tras haber estado en la Liga de Ascenso.

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