¿Chicharito como figura en Atlante? Dueño del club no descarta su llegada

En un proyecto encabezado por Miguel Herrera y con la fiel ambición de mantener la prioridad en el talento joven, no se descartaría la posibilidad de la llegada de un referente como Hernández para motivar a las nuevas generaciones. (Especial)

El regreso del Atlante a la Liga MX ha generado una ola de expectativas. No sólo por la confirmación de Miguel “Piojo” Herrera como entrenador, sino también por los rumores que han colocado a Javier “Chicharito” Hernández como posible refuerzo de los Potros de Hierro.

Aunque la directiva ha insistido en que no existen negociaciones formales, Emilio Escalante Jr., presidente del club, dejó abierta la posibilidad al delantero mexicano durante una entrevista con los medios.

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La visión del Atlante para potenciar jóvenes se complementaría con la opción de integrar figuras de experiencia si se ajustan al proyecto. (AP Foto/Jacob Kupferman)

Sus declaraciones han encendido la ilusión de la afición, que vería nuevamente al ídolo nacional encabezando el nuevo proyecto azulgrana.

El guiño de Escalante y la filosofía del club

El presidente del Atlante fue claro: el proyecto está enfocado en apoyar al talento nacional joven, pero no descarta sumar figuras de experiencia si encajan en la visión deportiva.

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Escalante afirmó: “ No lo descartamos , pero eso ya sería del área deportiva, del área de Miguel ”.

Señaló que la prioridad es dar oportunidad a los jóvenes , aunque reconoció que “muchas estrellas pueden llegar a salir de este proyecto”.

Subrayó que Atlante busca crecer con trabajo físico y formación en su nuevo Centro de Alto Rendimiento en el Ajusco.

Miguel “Piojo” Herrera asume la dirección técnica del Atlante y se convierte en la pieza clave para el proyecto azulgrana. (Instagram / @AtlanteFC)

En este sentido, el guiño de Escalante mantiene viva la expectativa, aunque la prioridad sigue siendo construir una base sólida con jóvenes promesas y no depender de fichajes mediáticos.

Miguel Herrera, la clave del proyecto

La presencia del “Piojo” es vista como el factor que podría convencer a Chicharito. Herrera ya lo dirigió en el Mundial de Brasil 2014 y conoce su potencial dentro y fuera de la cancha.

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Herrera es considerado un técnico con ADN azulgrana por su pasado como jugador en el club y gran capacidad para motivar grupos.

Su llegada refuerza la idea de que Atlante quiere competir, no sólo cumplir.

La decisión de Hernández encajando en el esquema dependería totalmente del estratega.

La llegada de Chicharito Hernández al Atlante dependería de la decisión de Miguel Herrera y su acercamiento con el jugador en Brasil 2014. AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF

Así, la figura de Herrera sería el puente entre la ilusión de la afición y la realidad deportiva. Su criterio será determinante para definir si Chicharito se convierte en la cara del nuevo Atlante.

El impacto del posible fichaje

La llegada de Chicharito tendría un efecto inmediato en lo deportivo, económico y mediático. A sus 37 años, el delantero ha declarado que aún mantiene la intención de seguir activo y podría cerrar su carrera en México con un proyecto histórico.

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Sería un golpe mediático que posicionaría al Atlante como protagonista en su regreso, atraería patrocinadores y nuevos aficionados, y aportaría experiencia a un plantel joven.

El posible fichaje de Chicharito sería un impulso mediático y económico para el Atlante en la Liga MX. REUTERS/Ivan Arias

De esta manera, Atlante ha regresado con gran ambición y la posibilidad de ver a Chicharito como figura del “Equipo del Pueblo”. Aunque no hay nada confirmado, la expectativa ya está instalada y el desenlace dependerá de Miguel Herrera y de la visión deportiva del club.

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