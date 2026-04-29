México

Cuatro detenidos, dos camionetas robadas y 95 dosis de droga: lo que encontraron las autoridades tras el cuádruple homicidio en Azcapotzalco

Un día después de la localización sin vida de la familia Cejudo, fueron detenidas cuatro personas presuntamente vinculadas con el grupo criminal “Los Julios”

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Las autoridades capturaron a los presuntos responsables del multihomicidio al día siguiente de localizar los cuerpos. Crédito: SSC
Las autoridades capturaron a los presuntos responsables del multihomicidio al día siguiente de localizar los cuerpos. Crédito: SSC

Luego del cuádruple homicidio del pasado 28 de abril en la Ciudad de México, autoridades de los tres órdenes de gobierno montaron un operativo que se extendió hasta el Estado de México para detener a los presuntos responsables.

Durante la acción coordinada recuperaron dos camionetas de lujo robadas a las víctimas, aseguraron 95 dosis de aparente droga y decomisaron armas de fuego, además de la captura de 4 sospechosos del crimen. Estas detenciones fueron realizadas en dos partes.

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Extraoficialmente se ha señalado que las víctimas fueron Omar Cejudo Nava, director de la farmacéutica Genéricos RALCA, su esposa y sus dos hijas menores de edad. A todas las víctimas se les encontraron heridas provocadas con arma blanca.

Entre los objetos asegurados figuran una GMC Yukón Denali XL de color azul, con precio de contado de 2 millones 152 mil 400 pesos, y una BMW X6 M60i valuada en 2 millones 264 mil 900 pesos.

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Camionetas robadas a la familia Cejudo y aseguradas por las autoridades tras las detenciones. Crédito: SSC
Camionetas robadas a la familia Cejudo y aseguradas por las autoridades tras las detenciones. Crédito: SSC

En la GMC, elementos de seguridad capturaron a María de Jesús “N”, José María “N” y Francisco Javier ”N”, y hallaron prendas, zapatos y artículos robados de la casa de la familia Cejudo.

El conductor de la BMW, identificado como Emiliano “N”, fue localizado después en un hotel y resultó herido durante un enfrentamiento con policías municipales.

Reportes periodísticos señalaron que en el cuerpo del padre de familia fue localizado un narcomensaje atribuido a La Unión de Tepito, pero las indagatorias vinculan a los detenidos con un grupo conocido como “Los Julios”.

Operativo coordinado y secuencia de las capturas

El despliegue inició luego de que el C2 Poniente de la Ciudad de México detectó que las camionetas robadas ingresaron al Estado de México.

El C5 Edomex realizó el rastreo videográfico y ubicó la GMC en Las Arboledas, Atizapán de Zaragoza. Ahí fueron capturados los tres primeros implicados.

Detenidos multihomicidio Azcapotzalco
Emiliano "N" es el sujeto que se encuentra en la esquina superior izquierda. Foto: SSC CDMX

En paralelo, el conductor de la BMW, Emiliano Villaseñor Barrera, trató de ocultarse en un hotel del municipio. Fue localizado y disparó contra los agentes, resultando herido y trasladado bajo custodia al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca.

Dos policías municipales recibieron disparos y se reportaron fuera de peligro tras su traslado a un hospital.

Parte de los indicios asegurados tras las detenciones. Crédito: SSC
Parte de los indicios asegurados tras las detenciones. Crédito: SSC

Las autoridades aseguraron 55 dosis de marihuana y 40 envoltorios de posible cocaína en piedra, además de dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y un silenciador tras los dos operativos.

Las camionetas traían placas de Morelos y San Luis Potosí y estaban reportadas como robadas tras el ataque en la vivienda de Guanábana 146.

El domicilio donde fueron localizados los cuerpos está marcado con el número 146. Crédito: Google Maps
El domicilio donde fueron localizados los cuerpos está marcado con el número 146. Crédito: Google Maps

Imágenes de Google Maps muestran una camioneta similar a la GMC, frente al domicilio donde ocurrió el crimen,

Todos los objetos, drogas y armas fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México junto con los detenidos.

Investigaciones: vínculos familiares y móvil económico

Las indagatorias indican que la célula estaría relacionada con delitos de extorsión, despojo de inmuebles, narcomenudeo y homicidio en el Estado de México y zonas limítrofes de la capital.

Además, versiones extraoficiales indican que tres de los detenidos son hermanos, mientras que el otro es pareja de María de Jesús “N”.

Una de las líneas apunta a que Emiliano “N” era pareja de Valentina Cejudo, la hija de 16 años de la familia asesinada.

Reportes del periodista Carlos Jiménez (“c4jimenez”) señalan que Emiliano habría revelado que la banda "Los Julios" le prometió 40 mil pesos por asesinar a la familia, aunque esa versión no ha sido confirmada por autoridades.

La investigación sobre el cuádruple homicidio y la operación del grupo criminal continúa.

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