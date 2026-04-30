México

La NASA comparte imágenes satelitales del hundimiento de CDMX

Hay un aproximado de las zonas donde es más evidente esta afectación

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Collage digital vibrante: mapa satelital de Ciudad de México con recortes del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el Ángel de la Independencia y el Lago de Chalco seco.
Los puntos de referencia fueron el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el lecho seco del Lago de Chalco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes satelitales recientes obtenidas por la misión conjunta NISAR revelan el ritmo acelerado al que la Ciudad de México sigue hundiéndose.

Los datos de la NASA muestran zonas donde el terreno desciende más de dos centímetros al mes, una tendencia que afecta directamente a la infraestructura y la vida cotidiana de los habitantes.

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“Nuevos datos muestran partes de la ciudad (en azul) que se hundieron más de media pulgada (más de 2 cm) por mes desde octubre de 2025 hasta enero de 2026″, se pudo leer en la publicación de NASAEarth.

Cómo las nuevas imágenes evidencian el hundimiento

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, el satélite NISAR logró cartografiar en detalle las áreas más afectadas.

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El análisis, realizado durante la temporada seca, identificó en azul intenso los sectores con mayor hundimiento, mientras que los tonos amarillo y rojo corresponden a señales menos confiables, que los expertos esperan depurar a medida que se recopile más información.

El hundimiento ha sido de 2 centímetros por año, aproximadamente (X/@NASAEarth)
El hundimiento ha sido de 2 centímetros por año, aproximadamente (X/@NASAEarth)

Este fenómeno no solo es visible en los datos, sino también en símbolos urbanos.

El Ángel de la Independencia, por ejemplo, ha requerido la adición de catorce escalones a su base para compensar el gradual descenso del suelo que lo rodea desde su construcción en 1910.

Por qué la Ciudad de México se hunde y cómo lo mide la NASA

La razón del hundimiento radica en la extracción de agua subterránea y la presión de la urbanización sobre un lecho lacustre milenario.

Esta combinación ha provocado que la compactación del subsuelo continúe desde hace más de un siglo, con los primeros registros formales realizados en 1925.

El impacto se refleja en fracturas sobre avenidas, edificios y en la red de agua potable, así como en la operación del Metro, uno de los sistemas de transporte más grandes de América.

El área metropolitana de la ciudad, que alberga a unos veinte millones de personas, enfrenta desafíos crecientes para preservar sus infraestructuras clave.

Tecnología NISAR: seguimiento constante y global

Infografía sobre el hundimiento de Ciudad de México. Contiene mapa satelital de la ciudad, ilustraciones del satélite NISAR, monumento, calles y extracción de agua.
La infografía ilustra el hundimiento acelerado de la Ciudad de México, mostrando áreas que descienden más de 2 cm al mes según datos del satélite NISAR, y explica sus causas e impactos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El satélite NISAR, resultado de la colaboración entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), utiliza un radar de apertura sintética de banda L, capaz de detectar movimientos sutiles en la superficie terrestre.

Esta tecnología funciona tanto de día como de noche, y atraviesa nubes y vegetación, lo que permite monitoreos frecuentes y precisos.

La capacidad de NISAR para registrar cambios en el terreno cada pocos días marca un avance respecto a generaciones anteriores de radares espaciales.

Según Craig Ferguson, subdirector del proyecto en la NASA, este tipo de mediciones facilitará la detección de hundimientos también en zonas costeras densamente vegetadas, donde podría agravarse el efecto combinado del descenso del terreno y el aumento del nivel del mar.

Vista aérea del Ángel de la Independencia con andamios en su base, rodeado de árboles de jacarandá con flores moradas y edificios altos en CDMX
Al Ángel de la Independencia se le han tenido que añadir escalones (Galo Cañas/ Cuartoscuro.com)

Implicaciones para la ciudad y el futuro del monitoreo satelital

Las imágenes de NISAR no solo confirman los patrones previamente observados, sino que anticipan una nueva ola de descubrimientos sobre los cambios en la superficie terrestre en todo el mundo.

David Bekaert, del Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica y parte del equipo de NISAR, subraya que esta es apenas la primera etapa, y que se espera una avalancha de datos que ayuden a comprender y mitigar los riesgos asociados a este fenómeno.

. REUTERS/Henry Romero
. REUTERS/Henry Romero

El monitoreo constante proporcionado por NISAR servirá como referencia para autoridades y especialistas que buscan soluciones ante los desafíos urbanos de la Ciudad de México y de otras regiones vulnerables a la subsidencia del terreno.

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