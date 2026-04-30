México

Jaime Camil recuerda cómo su papá y Vicente Fox lograron convencer a Bono de U2 de regresar a México tras disgusto

El actor relató cómo Jaime Camil Garza gestionó personalmente un encuentro con Bono en Acapulco, logrando que el vocalista aceptara volver tras el veto de casi nueve años por un altercado oficial

Guardar
Jaime Camil atribuye a su padre Jaime Camil Garza la reconciliación entre U2 y México tras un conflicto con el Estado Mayor Presidencial (Archivo)
Jaime Camil atribuye a su padre Jaime Camil Garza la reconciliación entre U2 y México tras un conflicto con el Estado Mayor Presidencial (Archivo)

Jaime Camil atribuye a la intervención de su padre, Jaime Camil Garza, el regreso de la banda U2 a México en 2006, tras casi nueve años de ausencia derivados de un altercado con el Estado Mayor Presidencial durante la administración de Ernesto Zedillo, según contó el propio actor en el programa Sale el Sol.

La ausencia del grupo irlandés terminó cuando Bono, vocalista de U2, aceptó volver al país luego de un encuentro decisivo en Acapulco, donde Camil Garza facilitó una conversación directa entre el músico y autoridades mexicanas para resolver el desencuentro.

PUBLICIDAD

U2 ausente casi una década tras enfrentamiento con Estado Mayor

El conflicto que alejó a U2 de México surgió el 2 de diciembre de 1997, durante su segundo concierto en el Foro Sol como parte del PopMart Tour. De acuerdo con la crónica de Marcela Gómez Zalce, ex directora de Relaciones Institucionales y de Gobierno de CIE, Ocesa, elementos del Estado Mayor Presidencial intentaron sacar anticipadamente a los hijos del entonces presidente Ernesto Zedillo, lo que provocó un enfrentamiento con el equipo de seguridad de la agrupación.

Un guardia de U2 fue atropellado por una camioneta oficial. Tras el incidente, la banda vetó a México para sus futuras giras.

PUBLICIDAD

U2 en México, 1997
El enfrentamiento entre el equipo de U2 y el Estado Mayor durante el PopMart Tour de 1997 provocó nueve años de ausencia de la banda en México (Especial)

La agrupación no regresó hasta febrero de 2006, cuando ya era presidente Vicente Fox, y lo hizo con el Vertigo Tour ante una expectativa marcada por casi nueve años de ausencia luego del altercado en el Foro Sol.

Jaime Camil narra el encuentro que cambió la postura de Bono

Durante su entrevista con Sale el Sol, Jaime Camil narró cómo su padre aprovechó una coincidencia en Acapulco para acercarse a Bono. El actor relató: “De repente estábamos en Acapulco, me dice una amiga: ‘Oye, está aquí Bono’. Y yo: ‘¿Qué hace Bono en Acapulco?’ ‘No sé qué, vamos por él’”.

Según la versión compartida, Camil y sus acompañantes llevaron a Bono a la casa familiar, donde Jaime Camil Garza recurrió a su hospitalidad para conversar con el músico sobre la conexión del público mexicano con U2.

Bono, líder de U2, regresó a México después de una conversación directa facilitada por Jaime Camil Garza en Acapulco en 2006
Bono, líder de U2, regresó a México después de una conversación directa facilitada por Jaime Camil Garza en Acapulco en 2006

En palabras de Camil: “Lo traemos a la casa, mi papá le hace una paella, ya sabes, mi papá era súper charming y charmoso, todo el mundo lo amaba y lo quería. ‘¿Y por qué no vienes a México? No, es tu mejor público, no te hagas’.”

Camil le recordó a Bono que “el 80 por ciento más de los shots del público, de los DVDs de YouTube, son de México. Es el mejor público del universo”.

El empresario no se limitó a las palabras: gestionó una llamada telefónica con el presidente para que Bono y la autoridad limaran asperezas. “Ahí pues mi papá le habla al presidente y le pasa a Bono y el presidente, sí, no, pues ya, pues una disculpa, ya hay que limar asperezas. Y liman asperezas”.

Jaime Camil Garza
Bono obsequió sus icónicos lentes a Jaime Camil Garza en agradecimiento por su hospitalidad y apoyo durante el proceso de reconciliación

Ese intercambio facilitó que el regreso se concretara al comunicarse con Javier Prado, quien entonces participaba en la división de eventos en vivo de Televisa. Este acercamiento cerró el acuerdo para la vuelta de U2 a los escenarios mexicanos.

Entre los gestos personales que sellaron la amistad, Bono regaló unos lentes a Jaime Camil Garza, según recordó el actor durante la entrevista.

Temas Relacionados

Jaime CamilJaime Camil GarzaBonoU2mexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Los mexicanos llegan al encuentro tras golear al LA Galaxy en cuartos de final y como bicampeones de la Liga MX

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Tensión en la 4T: Armando Melgar respalda a Jesús Sesma y rechaza críticas de Clara Brugada rumbo a 2030

El senador del PVEM acusa descalificaciones desde el gobierno capitalino y defiende el derecho del legislador a aspirar a la Jefatura de Gobierno

Tensión en la 4T: Armando Melgar respalda a Jesús Sesma y rechaza críticas de Clara Brugada rumbo a 2030

Paquita la del Barrio murió triste y sola, revela su mánager, y teme por el destino de ‘Casa Paquita’

Paco Torres, quien fuera la ‘mano derecha’ de la artista, desnuda los últimos días de Paquita la del Barrio, marcados por la tristeza y la falta de compañía

Paquita la del Barrio murió triste y sola, revela su mánager, y teme por el destino de ‘Casa Paquita’

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 29 de abril: cierre vial por incendio en Azcapotzalco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 29 de abril: cierre vial por incendio en Azcapotzalco

FGR condiciona extradición de funcionarios hasta agotar proceso de desafuero

En conferencia de prensa, Ulises Lara explicó el proceso a llevar luego de que EEUU solicitara la captura y entrega del gobernador de Sinaloa y un senador de la república por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

FGR condiciona extradición de funcionarios hasta agotar proceso de desafuero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

FGR condiciona extradición de funcionarios hasta agotar proceso de desafuero

FGR abrirá investigación a Rubén Rocha Moya, sólo habrá extradición si hay pruebas y juicio político

Cuatro detenidos, dos camionetas robadas y 95 dosis de droga: lo que encontraron las autoridades tras el cuádruple homicidio en Azcapotzalco

Detienen Armando “N”, alias “Comandante Giro”, miembro de una célula delictiva dedicada al reclutamiento en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Paquita la del Barrio murió triste y sola, revela su mánager, y teme por el destino de ‘Casa Paquita’

Paquita la del Barrio murió triste y sola, revela su mánager, y teme por el destino de ‘Casa Paquita’

Video| 31 minutos lanza promocional para invitar a los niños y niñas a su concierto gratuito en el Zócalo

BTS en México: Suga sorprende con playera de María Sabina, curandera oaxaqueña, y enloquece al Army Mexicano

Yuridia anuncia gira por México: ciudades y preventa para "Las cartas sobre la mesa Tour"

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de abril

DEPORTES

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Esta sería la razón por la que el Chicharito Hérnandez no llegaría al Atlante

Nico Castillo, exfigura de Pumas y América, enciende la Liguilla y da su pronóstico para el Clásico Capitalino

¿Chicharito como figura en Atlante? Dueño del club no descarta su llegada

Tunden en redes al Tala Rangel por priorizar a la Selección Mexicana sobre Chivas