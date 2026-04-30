Jaime Camil recuerda cómo su papá y Vicente Fox lograron convencer a Bono de U2 de regresar a México tras disgusto

Jaime Camil atribuye a su padre Jaime Camil Garza la reconciliación entre U2 y México tras un conflicto con el Estado Mayor Presidencial (Archivo)

Jaime Camil atribuye a la intervención de su padre, Jaime Camil Garza, el regreso de la banda U2 a México en 2006, tras casi nueve años de ausencia derivados de un altercado con el Estado Mayor Presidencial durante la administración de Ernesto Zedillo, según contó el propio actor en el programa Sale el Sol.

La ausencia del grupo irlandés terminó cuando Bono, vocalista de U2, aceptó volver al país luego de un encuentro decisivo en Acapulco, donde Camil Garza facilitó una conversación directa entre el músico y autoridades mexicanas para resolver el desencuentro.

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U2 ausente casi una década tras enfrentamiento con Estado Mayor

El conflicto que alejó a U2 de México surgió el 2 de diciembre de 1997, durante su segundo concierto en el Foro Sol como parte del PopMart Tour. De acuerdo con la crónica de Marcela Gómez Zalce, ex directora de Relaciones Institucionales y de Gobierno de CIE, Ocesa, elementos del Estado Mayor Presidencial intentaron sacar anticipadamente a los hijos del entonces presidente Ernesto Zedillo, lo que provocó un enfrentamiento con el equipo de seguridad de la agrupación.

Un guardia de U2 fue atropellado por una camioneta oficial. Tras el incidente, la banda vetó a México para sus futuras giras.

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El enfrentamiento entre el equipo de U2 y el Estado Mayor durante el PopMart Tour de 1997 provocó nueve años de ausencia de la banda en México (Especial)

La agrupación no regresó hasta febrero de 2006, cuando ya era presidente Vicente Fox, y lo hizo con el Vertigo Tour ante una expectativa marcada por casi nueve años de ausencia luego del altercado en el Foro Sol.

Jaime Camil narra el encuentro que cambió la postura de Bono

Durante su entrevista con Sale el Sol, Jaime Camil narró cómo su padre aprovechó una coincidencia en Acapulco para acercarse a Bono. El actor relató: “De repente estábamos en Acapulco, me dice una amiga: ‘Oye, está aquí Bono’. Y yo: ‘¿Qué hace Bono en Acapulco?’ ‘No sé qué, vamos por él’”.

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Según la versión compartida, Camil y sus acompañantes llevaron a Bono a la casa familiar, donde Jaime Camil Garza recurrió a su hospitalidad para conversar con el músico sobre la conexión del público mexicano con U2.

Bono, líder de U2, regresó a México después de una conversación directa facilitada por Jaime Camil Garza en Acapulco en 2006

En palabras de Camil: “Lo traemos a la casa, mi papá le hace una paella, ya sabes, mi papá era súper charming y charmoso, todo el mundo lo amaba y lo quería. ‘¿Y por qué no vienes a México? No, es tu mejor público, no te hagas’.”

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Camil le recordó a Bono que “el 80 por ciento más de los shots del público, de los DVDs de YouTube, son de México. Es el mejor público del universo”.

El empresario no se limitó a las palabras: gestionó una llamada telefónica con el presidente para que Bono y la autoridad limaran asperezas. “Ahí pues mi papá le habla al presidente y le pasa a Bono y el presidente, sí, no, pues ya, pues una disculpa, ya hay que limar asperezas. Y liman asperezas”.

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Bono obsequió sus icónicos lentes a Jaime Camil Garza en agradecimiento por su hospitalidad y apoyo durante el proceso de reconciliación

Ese intercambio facilitó que el regreso se concretara al comunicarse con Javier Prado, quien entonces participaba en la división de eventos en vivo de Televisa. Este acercamiento cerró el acuerdo para la vuelta de U2 a los escenarios mexicanos.

Entre los gestos personales que sellaron la amistad, Bono regaló unos lentes a Jaime Camil Garza, según recordó el actor durante la entrevista.

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