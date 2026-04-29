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Detienen Armando “N”, alias “Comandante Giro”, miembro de una célula delictiva dedicada al reclutamiento en Uruapan

La captura fue resultado de dos cateos en Michoacán

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Detienen Armando “N”, alias “Comandante Giro”, miembro de una célula delictiva dedicada al reclutamiento en Uruapan
(X/@GabSeguridadMX)

Como resultado de dos cateos en Michoacán fue detenido Armando “N”, un hombre apodado Comandante Giro, quien es señalado como un sujeto ligado a célula delictiva relacionada con el reclutamiento de personas y distribución de droga.

La captura de dicho sujeto fue realizada en Uruapan e informada por el Gabinete de Seguridad el 29 de abril. Las autoridades identificaron dos inmuebles usados por un grupo delictivo.

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