Detienen Armando “N”, alias “Comandante Giro”, miembro de una célula delictiva dedicada al reclutamiento en Uruapan

Como resultado de dos cateos en Michoacán fue detenido Armando “N”, un hombre apodado Comandante Giro, quien es señalado como un sujeto ligado a célula delictiva relacionada con el reclutamiento de personas y distribución de droga.
La captura de dicho sujeto fue realizada en Uruapan e informada por el Gabinete de Seguridad el 29 de abril. Las autoridades identificaron dos inmuebles usados por un grupo delictivo.
PUBLICIDAD
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿Chicharito como figura en Atlante? Dueño del club no descarta su llegada
La llegada del “Piojo” Herrera al aquapotro enciende la ambición del club por competir al máximo, confiando en su habilidad para motivar jóvenes promesas
Bizcocho de avena con plátano y canela: una opción alta en proteína ideal para comenzar el día con energía
Un desayuno casero, muy fácil de preparar, que aporta sensación de saciedad y permite cuidarse sin renunciar al placer de un sabor dulce y natural
Tunden en redes al Tala Rangel por priorizar a la Selección Mexicana sobre Chivas
Sus declaraciones causaron molestia en la afición rojiblanca
Inegi destaca que Nayarit, Oaxaca e Hidalgo fueron los estados con mayor avance económico en 2025
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal midió también que otros estados que destacaron fueron Sinaloa y CDMX
Ellos son los funcionarios acusados de recibir sobornos mensuales de Los Chapitos
Los pagos van desde los 10 mil a los 100 mil dólares, según el informe
MÁS NOTICIAS