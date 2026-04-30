México

FGR abrirá investigación a Rubén Rocha Moya, sólo habrá extradición si hay pruebas y juicio político

En las acusaciones por parte de EEUU aparecen 10 personas, entre ellos el gobernador de Sinaloa

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La institución encabezada por Ernestina Godoy informó los hechos
La institución encabezada por Ernestina Godoy informó los hechos

Luego de las acusaciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en contra de diversos funcionarios de Sinaloa, incluyendo el gobernador Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que habrá una investigación por el caso.

Durante una conferencia realizada el 29 de abril, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, compartió que revisarán la información proporcionada por EEUU.

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“Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión“, es parte de lo expresado por el funcionario.

Ulises Lara López FGR
El vocero de la institución, Ulises Lara López (FGR)

La extradición únicamente sucederá si existen las prueba suficientes en el marco de las leyes mexicanas, según declaró Ulises Lara, quien agregó que la solicitud actual “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.

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La información fue difundida el mismo día que fue publicado un documento de EEUU que comprende 34 páginas y en el que son detallados los delitos que habrían cometido los funcionarios sinaloenses en favor de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Ulises Lara López también destacó que las normas en este tipo de casos requieren que la información sea manejada de manera confidencial, mientras que los documentos publicados por EEUU revelan nombres completos y cargos.

La legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostentan dichos cargos

Ahora bien la revisión de los documentos estará a cargo de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR.

Solicitaron detención provisional, FGR la encargada del caso

De igual manera, previamente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril (a las 18:00 horas) fueron recibidas solicitudes de extradición para diversos individuos y emitidas por EEUU.

La FGR es la institución encargada de determinar si hay elementos probatorios para que proceda la extradición.

“Se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”, es parte de lo compartido por la FGR.

Rocha Moya niega nexos con el Cártel de Sinaloa, asegura estar tranquilo

Luego de que fueron dadas a conocer las acusaciones por parte de EEUU, el gobernador de Sinaloa compartió en sus redes sociales un mensaje en el que niega estar relacionado con el grupo criminal, por lo que rechazó las imputaciones en su contra.

Rocha Moya aseguró que dichas acusaciones: “carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno".

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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