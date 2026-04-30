México

Este es el setlist que prepara Lorde para su concierto en el Palacio de los Deportes

La intérprete de Royals cerrará su Ultrasound Tour por México en la capital del país

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Después de cuatro años de ausencia, la cantante regresa al país para ofrecer tres presentaciones en el primer trimestre de 2026.
Después de cuatro años de ausencia, la cantante regresa al país para ofrecer tres presentaciones en el primer trimestre de 2026. (Lorde, Instagram)

Después de una pausa que se extendió por cuatro años, Lorde prepara su regreso a la Ciudad de México para presentar su nueva gira. La artista neozelandesa eligió el Palacio de los Deportes como escenario para el tour “Ultrasound”, reafirmando el vínculo especial que ha construido con el público mexicano.

Desde su última aparición en el país, ocurrida durante el “Solar Power Tour” en 2022, la cantante no había regresado a los escenarios mexicanos. La nueva gira representa una etapa distinta en su carrera, marcada por una búsqueda experimental que se refleja en su disco más reciente, titulado Virgin.

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Quienes se preguntan “¿qué representa el regreso de Lorde a México?” encontrarán una respuesta en la propuesta escénica de esta gira. El tour Ultrasound está concebido como un espectáculo introspectivo y visualmente ambicioso, donde la artista combinará composiciones nuevas con piezas emblemáticas de su repertorio, como “Green Light”, “Team” y “Supercut”.

El setlist de Lorde para CDMX

. REUTERS/Mario Anzuoni
. REUTERS/Mario Anzuoni

Además de la Ciudad de México, Lorde visitó Monterrey y Guadalajara, y debido a ello, conocemos ya las canciones que interpretará durante su último concierto en la capital. Este es el setlist para el Ultrasound Tour en CDMX:

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Acto 1

  • Hammer
  • Royals
  • Broken Glass
  • Buzzcut Season
  • Favourite Daughter
  • Perfect Places

Acto 2

  • Shapeshifter
  • Current Affairs
  • Supercut
  • GRWM
  • 400 Lux
  • The Louvre

Acto 3

  • Oceanic Feeling
  • Big Star
  • Liability
  • Clearblue
  • Man of the Year

Acto 4

  • If She Could See Me Now
  • Team
  • What Was That
  • Green Light
  • David (interpretada a través del pit hasta el B-stage)

Encore

  • A World Alone (interpretada en el B-stage)
  • Ribs (interpretada en el B-stage)

Una conexión consolidada con el público mexicano

REUTERS/Mario Anzuoni
REUTERS/Mario Anzuoni

El impacto de Lorde en la escena musical internacional se remonta a 2013, cuando irrumpió con “Royals”, tema que redefinió el panorama del pop alternativo y le valió dos premios Grammy. Desde entonces, la cantante ha mantenido una relación cercana con sus seguidores en México, quienes destacan la atmósfera íntima y la intensidad emocional de sus presentaciones en vivo.

Las expectativas para la gira Ultrasound no se limitan solo a la música. Según los adelantos, cada concierto buscará crear una experiencia inmersiva, apoyada en una estética minimalista y visualmente poderosa, sello distintivo de la intérprete desde sus inicios.

El regreso de Lorde a la Ciudad de México no solo marca el reencuentro con sus fans, sino también la consolidación de una etapa más arriesgada en su trayectoria. El público asistente podrá disfrutar de un repertorio que equilibra lo nuevo y lo clásico, en una propuesta escénica diseñada para renovar la conexión emocional que ha definido cada uno de sus shows previos.

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