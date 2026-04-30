Clara Brugada anuncia festivales futboleros gratuitos en las 16 alcaldías de la CDMX por el Mundial

Con dieciocho festivales futboleros gratuitos y actividades culturales en plazas, parques y deportivos, la capital vivirá la emoción mundialista en cada uno de sus barrios y rincones. (Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX)

La Ciudad de México se prepara para vivir el Mundial 2026 más allá de los estadios. No sólo será sede de partidos oficiales, también vivirá la fiesta del futbol en cada rincón de la capital gracias a la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien presentó un programa con 18 Festivales Futboleros gratuitos.

La propuesta busca que la Copa del Mundo se disfrute más allá de los estadios, llevando la emoción a plazas públicas, parques y deportivos en las 16 alcaldías.

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Siete sedes permanentes funcionarán a lo largo de los 39 días del Mundial 2026, mientras que otras once se activarán en partidos clave. (X/ @ClaraBrugadaM)

Con pantallas gigantes, actividades culturales, ferias gastronómicas y dinámicas deportivas, la capital se transformará en una gran tribuna comunitaria.

Un Mundial en cada barrio

La propuesta parte de la idea de que la Copa Mundial debe sentirse en las calles y espacios públicos, no sólo en los estadios. Por ello, cada alcaldía contará con al menos un festival futbolero.

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18 festivales en total , con pantallas gigantes para transmitir partidos.

7 sedes permanentes durante los 39 días del torneo.

11 sedes adicionales que abrirán en partidos de México y encuentros destacados.

Ambiente seguro: no habrá venta de alcohol, se busca que sean “territorios de paz”.

La CDMX prevé rehabilitar más de 180 canchas deportivas y planea llegar a 316 para dejar un legado de infraestructura tras la Copa del Mundo. (X/ @ClaraBrugadaMolina)

Con esta estrategia, la CDMX garantiza que cualquier ciudadano pueda vivir la fiesta mundialista cerca de su comunidad.

Cultura, deporte y tradición

Los festivales no sólo serán espacios para ver futbol, también integrarán actividades culturales y recreativas que reflejan la diversidad de la ciudad.

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Exposición “Ajolotes en el corazón” , con 100 figuras monumentales intervenidas por artistas.

Alebrijes gigantes elaborados por la familia Linares.

Conciertos, cine, comparsas y batucadas comunitarias.

Ferias tradicionales: del elote, de la nieve y del maíz, además de muestras gastronómicas de pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.

La oferta cultural incluirá exposiciones de ajolotes monumentales, alebrijes gigantes, conciertos, cine al aire libre y batucadas para reflejar la diversidad chilanga. (X/ @GobCDMX)

Así, la combinación de futbol, arte y gastronomía prometen convertir a estos festivales en una auténtica celebración de la identidad chilanga.

La CDMX como gran tribuna

El proyecto también busca dejar un legado en infraestructura y convivencia. Brugada destacó la rehabilitación de más de 180 canchas, con la meta de llegar a 316, y anunció un evento especial: la “Ola más grande del mundo”, programada para el 31 de mayo en Paseo de la Reforma, con la intención de romper un récord Guinness.

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Rescate de espacios públicos : plazas, deportivos y Utopías como sedes.

Eventos masivos : conciertos y dinámicas comunitarias.

Participación incluyente: jóvenes, adultos y pueblos originarios integrados en la fiesta.

El evento 'La Ola más grande del mundo', convocado en Paseo de la Reforma el 31 de mayo, buscará imponer un nuevo récord Guinness en plena fiesta mundialista. (Foto: Jefatura Gobierno CDMX)

Con estas acciones, se anticipa que la CDMX no sólo sea sede del Mundial 2026, sino también un ejemplo de cómo el futbol puede unir comunidades y transformar espacios.