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Tunden en redes al Tala Rangel por priorizar a la Selección Mexicana sobre Chivas

Sus declaraciones causaron molestia en la afición rojiblanca

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Rangel afirmó que la Selección Mexicana es prioridad sobre Chivas. REUTERS/Aris Martinez
Rangel afirmó que la Selección Mexicana es prioridad sobre Chivas. REUTERS/Aris Martinez

Mientras la Selección Mexicana se prepara para su debut mundialista el próximo 11 de junio, la lista oficial de los jugadores de Liga MX que irán al Mundial 2026, ha dado de que hablar.

Tal es el caso de Raúl ‘Tala’ Rangel, quién se prepara como el arquero favorito de Javier Aguirre, entrenador de México, para arrancar como titular.

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El portero de Chivas, provocó polémica entre la afición rojiblanca tras declarar que la Selección Mexicana debe estar por encima de cualquier club, incluido el Guadalajara.

La postura del guardameta surge en medio de la convocatoria al Tri para la Copa del Mundo 2026, lo que implica su ausencia durante la Liguilla del Clausura 2026.

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Las palabras de Rangel generaron críticas y división entre seguidores del equipo.

Rangel sostuvo que la decisión de priorizar a la Selección Mexicana se tomó desde el inicio del torneo y acepta que es una situación complicada para los clubes, pero la justifica como un bien mayor para México.

“Es una decisión que se tomó desde el inicio de torneo, ya se pensaba que iba a ser algo difícil para los clubes que entraban a Liguilla, sin embargo, al final de cuentas es por el bien de la Selección, que está por encima de cualquier club”, expresa en entrevista con Duro de Marcar.

Las palabras del guardameta provocaron molestia entre la afición rojiblanca, que lo acusa de no valorar al club.

En redes sociales, parte de la afición le reprocha su postura con mensajes que lo tachan de “mercenario” y cuestionan su compromiso con Chivas.

(Captura de Pantalla)
(Captura de Pantalla)

Otros defienden la idea de que representar al país es la mayor distinción para un futbolista, aunque reconocen que la ausencia del portero será sensible para el club en Liguilla.

Rangel, junto con otros cuatro jugadores de Chivas, se integrará a la concentración del Tri, dejando al equipo con bajas de cara a los cuartos de final del Clausura 2026.

Rangel pide a la afición de Chivas que apoyen a Óscar Whalley

La confianza de Rangel en Óscar Whalley es absoluta: el guardameta afirmó que el arco de Chivas quedará bien resguardado durante su ausencia.

Además, Rangel, quien se encuentra cerca de asumir la titularidad en el Tri, destacó la capacidad de su compañero para defender la portería.

“Oscar es un arquero completo: ataja, tiene liderazgo, juego aéreo y juego de pies; yo creo que por esas cualidades él está aquí y va a estar a la altura de las circunstancias”, declaró en entrevista con Fox.

Whalley será quien supla a Rangel durante la Liguilla
Whalley será quien supla a Rangel durante la Liguilla

Chivas es el equipo que más jugadores aportará a la Selección Mexicana

La convocatoria de Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y el Tala por parte del Vasco dejará a Gabriel Milito sin estos cinco elementos del Rebaño Sagrado para los Cuartos de Final y durante todo el trayecto del equipo en la Liguilla.

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