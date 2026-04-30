Canelo Álvarez da a conocer a su bebé a través de tiernas fotos en redes sociales

Las fotografías compartidas a través de las redes sociales del boxeador muestran a sus hijas Eva Victoria de 8 meses y María Fernanda en momentos de convivencia familiar muy conmovedores. (Instagram/@canelo)

Saúl “Canelo” Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez, mostraron públicamente a su hija menor, Eva Victoria, a través de enternecedoras imágenes de la bebé en redes sociales.

Las fotografías mostradas a través de la cuenta de Instagram del boxeador enseñan a sus hijas Eva Victoria de 8 meses y María Fernanda de 8 años, en momentos de convivencia familiar muy conmovedores.

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Eva Victoria es la segunda hija en común de Canelo y Fernanda Gómez. El parto se desarrolló en un hospital privado de Guadalajara durante la noche del 8 de agosto de 2025. (Instagram/@canelo)

Detalles del nacimiento y reconciliación familiar

La relación entre Canelo y Fernanda comenzó en 2016. Durante los primeros años, la pareja atravesó algunos altibajos, incluyendo una breve separación en 2018. (Instagram / @canelo)

Eva Victoria es la segunda hija en común de Canelo y Fernanda Gómez. El parto se desarrolló en un hospital privado de Guadalajara durante la noche del 8 de agosto de 2025.

La familia celebró la llegada de la nueva integrante con mensajes y fotografías que rápidamente circularon en plataformas digitales.

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La relación entre Canelo y Fernanda comenzó en 2016. Durante los primeros años, la pareja atravesó algunos altibajos, incluyendo una breve separación en 2018.

No obstante, lograron consolidar su vínculo y contrajeron matrimonio en una ceremonia civil y religiosa en mayo de 2021, evento al que asistieron familiares, amigos y varias personalidades públicas.

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Su primera hija en común, María Fernanda, nació el 28 de diciembre de 2017, en una etapa en la que Canelo y Fernanda no se encontraban juntos formalmente.

A pesar de ello, ambos mantuvieron contacto y compartieron la crianza de la niña. La unión familiar se fortaleció tras su reconciliación y matrimonio, y desde entonces suelen mostrar momentos personales y de convivencia a través de sus cuentas de redes sociales, consolidando una imagen de cercanía y estabilidad.

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Participación de Fernanda Gómez y momentos previos

El mexicano vive un momento familiar especial previo a su combate del 13 de septiembre en Las Vegas. (Instagram / @canelo)

Durante el embarazo de Eva Victoria, Fernanda Gómez publicó diversas imágenes relacionadas con la espera de su hija.

El 27 de abril de 2025, compartió una ecografía en la que mostró el crecimiento de la bebé, generando expectativas entre sus seguidores.

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El 7 de julio de ese año, celebró un baby shower en un jardín decorado con tonos pastel y figuras de animales, evento al que asistieron amigos y familiares. En la reunión se reveló oficialmente el nombre de la bebé y se vivieron momentos emotivos, documentados en fotografías y videos que Fernanda también compartió en internet.

Gómez, empresaria e influencer, ha desarrollado una carrera propia en el mundo de la belleza y la moda, y suele integrar a sus hijas en actividades cotidianas y eventos familiares.

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Desde la llegada de María Fernanda en 2017, ha relatado distintas etapas de su maternidad y la convivencia con sus hijas, mostrando la importancia de la familia y la crianza compartida con Canelo.

Hijos de Saúl “Canelo” Álvarez y sus madres

Eva es la segunda hija de Canelo y Fernanda Gómez, y fue presentada públicamente en redes sociales ocho meses después de su nacimiento. Su llegada fue celebrada por toda la familia y generó gran repercusión en medios y entre seguidores. (Instagram/@canelo)

Actualmente, Saúl “Canelo” Álvarez es padre de cinco hijos con cuatro mujeres diferentes

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Emily Cinnamon Álvarez Beltrán nació en 2008 en Guadalajara, cuando Canelo tenía diecisiete años y comenzaba su carrera profesional. Su madre, Karen Beltrán, fue la pareja adolescente del boxeador. Emily es la hija mayor y ha tenido presencia en eventos importantes junto a su padre, como peleas y ceremonias de premiación. Canelo suele destacar la relación con Emily, a quien considera un pilar fundamental en su vida personal.

Mía Ener Álvarez Quiroz es hija de Valeria Quiroz, modelo con quien Canelo mantuvo una relación breve. Tanto Mía como su madre han optado por la privacidad y rara vez aparecen en público o en medios. No existen registros recientes de apariciones de Mía junto al boxeador, y la relación se mantiene discreta por decisión familiar.

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María Fernanda Álvarez Gómez, nacida en diciembre de 2017, es la primera hija en común de Canelo y Fernanda Gómez. Su nacimiento ocurrió durante un periodo de distanciamiento de la pareja, pero ambos mantuvieron una relación cercana y compartieron la crianza de la niña. María Fernanda aparece con frecuencia en publicaciones familiares y ha sido parte de celebraciones importantes, como el matrimonio de sus padres en 2021.

Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda es el único hijo varón del campeón mexicano. Nació en 2018, fruto de una relación breve con Nelda Sepúlveda, empresaria originaria de Nayarit. El nacimiento de Saúl Adiel coincidió con el periodo de separación entre Canelo y Fernanda. Aunque el niño y su madre mantienen bajo perfil, el boxeador ha reconocido públicamente su paternidad y se muestra cercano a él en eventos familiares.

Eva Victoria Álvarez Gómez, la más pequeña, nació el 8 de agosto de 2025. Es la segunda hija de Canelo y Fernanda Gómez, y fue presentada públicamente en redes sociales ocho meses después de su nacimiento. Su llegada fue celebrada por toda la familia y generó gran repercusión en medios y entre seguidores.

Canelo mantiene una relación activa con todos sus hijos y ha declarado en distintas ocasiones que la familia es su principal motor.