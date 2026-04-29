Ellos son los funcionarios acusados de recibir sobornos mensuales de Los Chapitos

Los hijos del Chapo Guzmán lideran una facción del Cártel de Sinaloa (Imagen: Infobae)

Estados Unidos informó sobre las acusaciones en contra de 11 funcionarios mexicanos que estarían ligados con actividades de crimen organizado y quienes estarían ligados con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen al gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

En un documento del Departamento de Justicia, menciona a un conjunto de funcionarios que habrían recibido sobornos de manera mensual por parte de Los Chapitos, esta última una de las facciones del también denominado Cártel del Pacífico.

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Las acusaciones de EEUU contra el vicefiscal de Sinaloa

Entre los nombres está Dámaso Castro Saavedra (Aunque en el informe aparece Zaavedra), identificado como vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Las averiguaciones de las autoridades estadounidenses señalan que el hombre habría recibido el dinero a cambio de proteger a integrantes de Los Chapitos. Con los pagos el grupo delictivo también habría accedido a información sobre operaciones tales como desarticulación de laboratorios y detenciones.

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(Infobae México/ Jovani Pérez)

“En su calidad de vicefiscal general de Sinaloa, ZAAVEDRA ha recibido sobornos mensuales de los Chapitos”, se puede leer en el reporte.

Sobornos a “Tornado”

De igual manera, otro de los funcionarios en los registros es José Antonio Dionisio Hipólito, un sujeto apodado Tornado y quien se desempeñó como subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa en el periodo de 2017 a 2022.

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Previamente, Hipólito Dionisio fue comandante de la Policía Estatal de Sinaloa. Durante su labor en ambos cargos el hombre habría permitido a Los Chapitos operar.

Tornado “colocó a otros agentes de policía que estaban en la nómina de los Chapitos y/o que de otro modo apoyaban a los Chapitos en puestos de poder dentro de la Policía Estatal de Sinaloa”.

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Secuestro a un agente de la DEA

Por su parte, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito fue un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán en el periodo de 2018 a 2024. Dicho sujeto es acusado de recibir sobornos mensuales, pagos habrían incluido a sus comandantes y más de 40 agentes.

Narco nómina donde presuntamente aparece "Juanito". Crédito: DOJ

Con los sobornos, Los Chapitos habrían obtenido acceso ilimitado a la Policía de Culiacán, además de que efectivos de las corporación fueron usados para el trasiego de droga

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“MILLÁN ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial Alexander Meza León, que había estado colaborando con la DEA”.

Las cantidades de los sobornos

El documento judicial también incluye algunas cantidades de dinero, es el caso de las acusaciones contra Gerardo Mérida Sánchez, quien al ser secretario de Seguridad Pública de Sinaloa “aceptó más de $100,000 dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de los Chapitos".

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JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL, el acusado, en su calidad de alcalde de Culiacán, ha aceptado más de $10,000 dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de los Chapitos

Asimismo, Juanito habría recibido 41 mil dólares en sobornos mensuales por parte de Los Chapitos. Dicha cantidad era repartida entre dicho sujeto y otros agentes policiacos, según el documento.