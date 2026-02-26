México

Pedro Segura reta a sus críticos: cantará narcocorrido de El Mencho en evento privado

El político fue blanco de cuestionamientos tras la realización de un concierto donde entonó parte de una polémica canción ligada al difunto líder del CJNG

Guardar
La polémica surgió cuando el
La polémica surgió cuando el empresario y político pidió a Los Alegres del Barranco cantar un corrido dedicado a Rubén Oseguera Cervantes. (Capturas de pantalla)

El empresario y excandidato a gobernador de Guerrero Pedro Segura Valladares negó que un evento celebrado en su rancho en Tepecoacuilco constituyera un homenaje para Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, abatido el 22 de febrero.

Tras la viralización de videos donde insistía en la interpretación del corrido “El del Palenque”, dedicado a Oseguera Cervantes, Segura justificó su preferencia por los narcocorridos y desafió abiertamente a sus detractores.

Pedro Segura cantará "Las 4
Pedro Segura cantará "Las 4 letras" (Facebook)

Tras las críticas, Pedro Segura anunció en redes sociales que hará otro evento privado en su rancho Los Sauces, que invitó a los Alegres del Barranco y que ahí cantará Las 4 Letras, otro famoso corrido dedicado al CJNG, organización de la que El Mencho era líder antes de su muerte.

Pedro Segura cantó narcocorrido junto a Los Alegres del Barranco, ellos se negaron a seguirlo

Los Alegres del Barranco hacen karaoke de "El del Palenque", que alude a El Mencho, líder del CJNG. (TikTok: aramat_garmon)

El evento, realizado el 25 de febrero en el contexto del Día de la Bandera, reunió a simpatizantes de Segura en el hotel y rancho “Vida en el Lago”, e incluyó un recorrido a caballo por las calles de Iguala.

Durante la velada, la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco fue invitada a cerrar el evento. En el escenario, Segura solicitó en repetidas ocasiones la interpretación de “El del Palenque”.

No obstante, el vocalista Pavel Moreno se negó, alegando que interpretarla podría acarrear consecuencias legales: “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, aludiendo a experiencias previas de sanciones relacionadas con apología del delito.

Al no obtener respuesta afirmativa, Segura tomó el micrófono y entonó él mismo la primera estrofa del corrido:

“Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, ante los aplausos del público. Insistió: “Yo me la canto, tú nomás dame tono”.

Pedro Segura niega vínculos con el narcotráfico tras el concierto en Tepecoacuilco

Pedro Segura, empresario y político.
Pedro Segura, empresario y político. (Captura de pantalla)

La controversia se intensificó cuando Segura, en un video difundido en su cuenta de Facebook, desmintió cualquier homenaje a “El Mencho” y defendió enfáticamente su derecho a escuchar narcocorridos en sus reuniones privadas.

En sus declaraciones, el empresario expresó: “No sean pendejos. El evento de anoche… yo lo pagué para mí”.

En el video, Segura manifestó: “Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos, ¿cuál es el pedo?”. Sostuvo que sus gustos musicales no representan relación alguna con organizaciones criminales. Puntualizó: “Nunca conocí al Mencho, nunca lo saludé, nunca lo miré, y ahí están chingando la madre”.

El empresario recalcó su derecho a contratar agrupaciones y seleccionar el repertorio en sus eventos: “Fue gusto para mí, el que paga, manda. Y puedo tener aquí a Los Tucanes cantando narcocorridos, y yo no soy narco... Y les pago, porque mi dinero es limpio”.

Temas Relacionados

Pedro SeguraLos Alegres del BarrancoEl MenchoCJNGNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son otros narcos en la mira de EEUU tras la caída de “El Mencho”

Las autoridades reorientan esfuerzos tras el golpe al CJNG, con nuevas recompensas y objetivos claramente señalados en una lucha que sigue evolucionando

Estos son otros narcos en

Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad: cuándo sale el calendario y de cuánto será el depósito del semestre de marzo y abril

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar, el cronograma para la dispersión de recursos sería publicado en los próximos días

Pensión del Bienestar para Personas

Estas son las actividades criminales de los hermanos Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa buscados por EEUU

Son identificados como figuras clave para el grupo criminal y el trasiego de fentanilo

Estas son las actividades criminales

Así se encuentra la calidad del aire en CDMX y Edomex la tarde de hoy jueves 26 de febrero

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Así se encuentra la calidad

Cuánto cuesta el boleto más barato para The xx en la Ciudad de México

Esto es lo mínimo que te vas a gastar si quieres ver a la agrupación británica

Cuánto cuesta el boleto más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las actividades criminales

Estas son las actividades criminales de los hermanos Arzate García, líderes del Cártel de Sinaloa buscados por EEUU

A cuatro días de la caída de “El Mencho”, detienen a seis hombros por quema de autos en Quintana Roo

Detienen a “El Salsas”, operador financiero del CJNG en Colima

Cae en Matamoros “Lexus”, presunto líder de célula del Cártel del Golfo

Quién es René Arzate, alias “La Rana”, integrante del Cártel de Sinaloa señalado por narcoterrorismo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para The xx en la Ciudad de México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 26 de febrero

420 Reggae & Ska: fecha y preventa para ver a Skatalites, Estrambóticos, Fidel Nadal, Salón Victoria y más

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños Kai, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Luz Elena González se conmueve al hablar de su hijo con autismo y revela cómo le cambió la vida: “Lloré como una loca”

DEPORTES

Oficial: estos son los jugadores

Oficial: estos son los jugadores de Chivas que renuevan contrato

Trofeo de la Copa del Mundo llega a México: qué pasará con la gira en Guadalajara en el Estadio Akron

Este sería el primer jugador de México descartado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026

CONADE insiste en realizar el Mundial de Clavados en México: estas serían las posibles sedes

Israel Reyes lanza mensaje a los seleccionados de Chivas y recibe críticas de los aficionados