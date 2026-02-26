Pedro Segura reta a sus críticos: cantará narcocorrido de El Mencho en evento privado

La polémica surgió cuando el empresario y político pidió a Los Alegres del Barranco cantar un corrido dedicado a Rubén Oseguera Cervantes. (Capturas de pantalla)

El empresario y excandidato a gobernador de Guerrero Pedro Segura Valladares negó que un evento celebrado en su rancho en Tepecoacuilco constituyera un homenaje para Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, abatido el 22 de febrero.

Tras la viralización de videos donde insistía en la interpretación del corrido “El del Palenque”, dedicado a Oseguera Cervantes, Segura justificó su preferencia por los narcocorridos y desafió abiertamente a sus detractores.

Pedro Segura cantará "Las 4 letras" (Facebook)

Tras las críticas, Pedro Segura anunció en redes sociales que hará otro evento privado en su rancho Los Sauces, que invitó a los Alegres del Barranco y que ahí cantará Las 4 Letras, otro famoso corrido dedicado al CJNG, organización de la que El Mencho era líder antes de su muerte.

Pedro Segura cantó narcocorrido junto a Los Alegres del Barranco, ellos se negaron a seguirlo

Los Alegres del Barranco hacen karaoke de "El del Palenque", que alude a El Mencho, líder del CJNG. (TikTok: aramat_garmon)

El evento, realizado el 25 de febrero en el contexto del Día de la Bandera, reunió a simpatizantes de Segura en el hotel y rancho “Vida en el Lago”, e incluyó un recorrido a caballo por las calles de Iguala.

Durante la velada, la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco fue invitada a cerrar el evento. En el escenario, Segura solicitó en repetidas ocasiones la interpretación de “El del Palenque”.

No obstante, el vocalista Pavel Moreno se negó, alegando que interpretarla podría acarrear consecuencias legales: “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, aludiendo a experiencias previas de sanciones relacionadas con apología del delito.

Al no obtener respuesta afirmativa, Segura tomó el micrófono y entonó él mismo la primera estrofa del corrido:

“Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, ante los aplausos del público. Insistió: “Yo me la canto, tú nomás dame tono”.

Pedro Segura niega vínculos con el narcotráfico tras el concierto en Tepecoacuilco

Pedro Segura, empresario y político. (Captura de pantalla)

La controversia se intensificó cuando Segura, en un video difundido en su cuenta de Facebook, desmintió cualquier homenaje a “El Mencho” y defendió enfáticamente su derecho a escuchar narcocorridos en sus reuniones privadas.

En sus declaraciones, el empresario expresó: “No sean pendejos. El evento de anoche… yo lo pagué para mí”.

En el video, Segura manifestó: “Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos, ¿cuál es el pedo?”. Sostuvo que sus gustos musicales no representan relación alguna con organizaciones criminales. Puntualizó: “Nunca conocí al Mencho, nunca lo saludé, nunca lo miré, y ahí están chingando la madre”.

El empresario recalcó su derecho a contratar agrupaciones y seleccionar el repertorio en sus eventos: “Fue gusto para mí, el que paga, manda. Y puedo tener aquí a Los Tucanes cantando narcocorridos, y yo no soy narco... Y les pago, porque mi dinero es limpio”.