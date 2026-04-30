Fingers salados de avena, espinaca y queso: snack nutritivo, bajo en grasas y rico en fibra

El aroma de los fingers recién horneados, el dorado del queso y el color verde de la espinaca hacen de este snack una opción irresistible para grandes y chicos.
Los fingers salados de avena, espinaca y queso se convirtieron en un clásico moderno de la cocina argentina saludable, ideales para picadas o acompañar una ensalada fresca.
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Esta receta es elegida por familias que buscan sumar verduras de una manera atractiva y fácil. Los fingers se pueden comer calientes o fríos y son aptos para congelador, lo que los vuelve súper prácticos para tener siempre algo rico y casero a mano.
Receta de fingers salados de avena, espinaca y queso
Los fingers salados de avena, espinaca y queso son bastones crocantes por fuera y tiernos por dentro, hechos con espinaca salteada, avena arrollada, huevo y queso rallado. Se cocinan al horno y se pueden disfrutar solos, con dips o como guarnición.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 200 gr de espinaca fresca
- 1 cebolla chica
- 2 huevos
- 100 gr de avena arrollada fina
- 80 gr de queso rallado (tipo reggianito, parmesano o sardo)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Cómo hacer fingers salados de avena, espinaca y queso, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C. Forrar una placa con papel manteca o aceitar apenas.
- Lavar y picar la espinaca. Picar la cebolla.
- Saltear la cebolla en una sartén con el aceite hasta que esté transparente.
- Agregar la espinaca y cocinar hasta que reduzca volumen y pierda líquido. Dejar enfriar.
- En un bol grande, mezclar la espinaca y cebolla salteadas con los huevos, la avena, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada.
- Dejar reposar 5 minutos para que la avena absorba líquido.
- Tomar porciones y formar bastones (fingers) con las manos húmedas.
- Disponer en la placa y hornear 18-20 minutos, girando a mitad de cocción para que doren parejo.
- Servir tibios o fríos, solos o con salsa de yogur, hummus o queso blanco.
Consejos técnicos:
- Usá avena fina para que la mezcla sea más fácil de trabajar y los fingers salgan más parejos.
- Si la mezcla está muy húmeda, sumá un poco más de avena.
- No sobrecocinar: sacar cuando estén dorados y firmes al tacto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 14 a 16 fingers medianos.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 50 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 5 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días, bien tapados. En congelador, hasta 2 meses, separados por papel manteca.
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